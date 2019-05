Marvel's Spider-Man Video İnceleme

Insomniac Games'in PlayStation 4'e özel olarak geliştirdiği Marvel's Spider-Man'in video incelemesiyle karşınızdayız. Bakalım oyun, kendisinden beklenenleri ne ölçüde verebilmiş?

2018 yılı özellikle PlayStation 4 kullanıcıları için bazı önemli yapımlara sahne oldu. Şimdi sıra bu önemli yapımlardan bir diğerinde. Spider-Man. İlk tanıtım videosundan bu yana merakla beklenen oyun Insomniac Games tarafından geliştiriliyor. Yapımcı firmanın oyun geçmişindeyse ilk PlayStation konsolundan bu yana imza attıkları Spyro the Dragon, Resistance ve Ratchet and Clank gibi yapımlarla birlikte Xbox One için geliştirdikleri Sunset Overdrive bulunuyor. Bakalım PlayStation 4’e özel olarak geliştirdikleri Spider-Man nasıl olmuş?

Oyuna başlarken ilk olarak zorluk seçeneği seçiyoruz. Aslına bakarsanız bunu pek çok oyunda yapıyoruz ama bu oyunun zorluğu biraz farklı. Bu konuya incelemenin ilerleyen noktalarında değineceğiz.



İnceleme esnasında oyunu PlayStation 4 Pro üzerinde 4K ve HDR desteği ile oynadık ve şunu söyleyebilirim ki şehirde gezinmeye başladığınız andan itibaren yaşayan bir dünyanın içerisine girdiğinizi hissediyorsunuz. Bunun en temel nedenleri hem oyun dünyasının doluluğu hem de görsel yönden oldukça etkileyici bir yapımla karşı karşıya olmamız.



Oyun mekanikleri ve dövüş sistemi gibi detaylara geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki bu oyunda karşılaşacağınız hikaye geçmişte deneyim ettiğiniz Spider-Man dünyasına dair hikayelerden farklı, kendine has bir işleyişe ve zorluğa sahip.



Çoğu birbirine benzer hamleler yapsa da düşmanlarınızın gerçekten acıması yok. Özellikle oyun alanının karambole döndüğü anlarda atakları savuşturmak adına oldukça konsantre olmanız lazım. Baktınız olmuyor, erkekliğin 10’da 9’u kaçmak diyerek mekandan topuklayabilirsiniz. Kimse neden gittin demez. Sonuçta yer seviyesine indiğinizde halk için bir kahramansınız ama eğer işler yolunda gidiyorsa hele bir de Focus Bar’ınız dolmuşsa, işte o zaman bitirici hamlelerle birlikte düşmanlarınızın sonunu daha alternatif yollarla getirebiliyorsunuz. Bu sıralarda giren ara sahne ve ağır çekimler de oldukça keyifli. Ayrıca etraftaki çeşitli nesneleri veya düşmanlar tarafından atılan bombaları L1+R1 kombinasyonuyla yakalayıp kendi kafalarında patlatabilirsiniz.



Buraya ikinci bir parantez daha açmak istiyorum o da kapışmalara dair dikkatimi çeken bir detay için. Ne zaman ki bir karambolün ortasında veya boss mücadelesinde başarısız olsam, 2. denemede sanki zorluk seviyesi aşağı çekilmişçesine kolay bitirdim. Yani 2-3 dakika boyunca ecel terleri döktüren düşmanlar ikinci denemelerimin her seferinde 1 dakikadan kısa bir sürede yerle bir oldular. Parantezi kapatalım.



Görevlerde ilerledikçe kazandığınız yetenek puanlarıyla kahramanınızı 3 farklı alanda geliştirebiliyorsunuz ve bu geliştirmeler sonrasında ilgili tuşlara basarak kombo hareketler veya rakip ataklarını savuşturmaya yönelik hamleler yapabiliyorsunuz.



Ayrıca görevler sırasında kazandığınız token puanlarıyla farklı kostümlerin kilidini açabiliyorsunuz. Bu kostümlerin kendilerine has ve sonradan eklenebilir bazı özellikleri bulunuyor. Bu sayede oynanış mekanikleri de tek düze olmaktan çıkıyor ve zaten yaparken keyif aldığınız hareketler bu sayede çeşitleniyor.



Eğer çatıya bacaya ağ atmak yerine halkın arasına karışırsanız oldukça dinamik ve etkileşim halinde olan bir şehirle karşılaşıyorsunuz. Sizi gören insanlar selam veriyor, hayranlıklarını dile getiriyor, fotoğrafınızı çekiyor, kısaca sizinle oldukça ilgililer. Bu da oyunda kendinizi gerçek bir süper kahraman olarak hissetmenizi sağlıyor.

Kalabalıklardan uzaklaşıp tekrar yükselecek olursak şehirde gezinmek oldukça keyifli. Başlangıçta biraz alışmak gerekiyor ama sonrasında o binadan öbürüne, oradan diğerine ağ ata ata gezinmek son derece keyifli. Zaten oynanış sırasında en çok yapacağımız şey bu. Bunun da keyifli olması kritik bir öneme sahip ve Spider-Man bunu başarmış. Yani bazen görev yapmak için değil de sırf şehirde gezinmek için ağ atasınız geliyor. Yüksek bir binanın tepesine çıktığınızda da Manhattın’ın etkileyici manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Kısacası şehir, yerden göğe kadar güzel olmuş.



Peter Parker demişken, kontrollerimizde olan tek şey Spider-Man değil. Bazı durumlarda da kostümümüzü çıkarıp Peter Parker olarak çeşitli görevlerde yer alıyoruz. Bunların bazıları laboratuvar ortamındaki çeşitli mini oyunlar şeklinde oyuncuya sunulmuş. Bu mini oyunlar bazı özellikleri aktive etmeniz açısından önem taşıyor. Oyun boyunca kontrol edeceğiniz karakterler bununla sınırlı değil ama bazı şeyleri de oynayıp görmeniz açısından bu konuda fazla detaya girmiyorum.



Toparlayacak olursak, en kısa özetiyle Spider-Man, olmuş. Kimi zaman küçücük havalandırma deliklerinde süründüğünüz, kimi zaman Manhattın’ın uçsuz bucaksız semalarında süzüldüğünüz, sadece görsel yönü ve atmosferiyle değil, dopdolu, yaşayan ve etkileşim içinde olabildiğiniz dünyası, zorlayıcı yapısı ve oynarken içinizden “bu oyuna emek harcanmış, belli” dediğiniz o hissiyatı vermesiyle ki bu hissiyat her oyuna nasip olmaz; Spider-Man kesinlikle bu yılın dikkat çekici oyunlarından biri olmuş.



Nisan’da çıkış yapan God of War ve Ekim ayında çıkış yapacak olan Red Dead Redemption 2’yi göz önüne alırsak şahsen Spider-Man yılın oyunu için 1 numaralı adayım değil. Ancak adını bu oyunlarla anmamız da aslında oyunun başarısını ortaya koyuyor.



