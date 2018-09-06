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Marvel's Spider-Man Video İnceleme

8 ay
9,5b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Insomniac Games'in PlayStation 4'e özel olarak geliştirdiği Marvel's Spider-Man'in video incelemesiyle karşınızdayız. Bakalım oyun, kendisinden beklenenleri ne ölçüde verebilmiş?
Herkese merhabalar.

2018 yılı özellikle PlayStation 4 kullanıcıları için bazı önemli yapımlara sahne oldu. Şimdi sıra bu önemli yapımlardan bir diğerinde. Spider-Man. İlk tanıtım videosundan bu yana merakla beklenen oyun Insomniac Games tarafından geliştiriliyor. Yapımcı firmanın oyun geçmişindeyse ilk PlayStation konsolundan bu yana imza attıkları Spyro the Dragon, Resistance ve Ratchet and Clank gibi yapımlarla birlikte Xbox One için geliştirdikleri Sunset Overdrive bulunuyor. Bakalım PlayStation 4’e özel olarak geliştirdikleri Spider-Man nasıl olmuş?
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
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Oyuna başlarken ilk olarak zorluk seçeneği seçiyoruz. Aslına bakarsanız bunu pek çok oyunda yapıyoruz ama bu oyunun zorluğu biraz farklı. Bu konuya incelemenin ilerleyen noktalarında değineceğiz.

Spider-Man’e başladığınız andan itibaren gerek oynanışıyla gerek ara sahneleriyle kısaca her yönüyle sizi atmosferinin içine çeken bir hava hakim. Bunu daha ilk açılış sahnelerinden anlamak mümkün. Genellikle ara sahneler ve oyun arası geçişler oldukça yumuşak tasarlanmış. Yani anlık geçişler değil de ara sahne devam ederken bir noktada kontrolün size bırakılması ve oynanışa geçmeniz şeklinde.
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
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İnceleme esnasında oyunu PlayStation 4 Pro üzerinde 4K ve HDR desteği ile oynadık ve şunu söyleyebilirim ki şehirde gezinmeye başladığınız andan itibaren yaşayan bir dünyanın içerisine girdiğinizi hissediyorsunuz. Bunun en temel nedenleri hem oyun dünyasının doluluğu hem de görsel yönden oldukça etkileyici bir yapımla karşı karşıya olmamız.

Oyun mekanikleri ve dövüş sistemi gibi detaylara geçmeden önce şunu belirtmek gerekir ki bu oyunda karşılaşacağınız hikaye geçmişte deneyim ettiğiniz Spider-Man dünyasına dair hikayelerden farklı, kendine has bir işleyişe ve zorluğa sahip.

Bu noktada, başlangıçta da belirttiğim zorluk detayını biraz açalım isterseniz. Evet, düşmanlarla karşılaştığınız ilk andan itibaren çok seri hareketler sergilemeniz mümkün. Ancak olayın bununla sınırlı olmadığını ve daha kompleks bir yapıya büründüğünü oyun ilerledikçe görüyorsunuz. Oyunu ortalama zorluk derecesi olan Amazing seçeneğinde oynarken bile düşmanların sizi orta seviye zorluk için fazlasıyla yıprattığını görmeniz mümkün. Eğer ki günümüz oyunlarının oyuncuya fazla yardım ettiğini ve bu kolaylığın oyun keyfini baltaladığını düşünenlerdenseniz Spider-Man’de düşmanların arasına dalmak sizin için oldukça keyifli olacaktır.
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
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Çoğu birbirine benzer hamleler yapsa da düşmanlarınızın gerçekten acıması yok. Özellikle oyun alanının karambole döndüğü anlarda atakları savuşturmak adına oldukça konsantre olmanız lazım. Baktınız olmuyor, erkekliğin 10’da 9’u kaçmak diyerek mekandan topuklayabilirsiniz. Kimse neden gittin demez. Sonuçta yer seviyesine indiğinizde halk için bir kahramansınız ama eğer işler yolunda gidiyorsa hele bir de Focus Bar’ınız dolmuşsa, işte o zaman bitirici hamlelerle birlikte düşmanlarınızın sonunu daha alternatif yollarla getirebiliyorsunuz. Bu sıralarda giren ara sahne ve ağır çekimler de oldukça keyifli. Ayrıca etraftaki çeşitli nesneleri veya düşmanlar tarafından atılan bombaları L1+R1 kombinasyonuyla yakalayıp kendi kafalarında patlatabilirsiniz.

Boss dövüşlerine de ayrı bir parantez açmak gerekir. Onlar da gayet zorlayıcı ve uzun soluklu kapışmalara sahne oluyor ve başardığınızı anladığınız o ara sahne girdiğinde derin bir nefes çekiyorsunuz. Karakterinize ve özel yeteneklerinize olan hakimiyetiniz işin püf noktası ama bossların da hiç acıması yok. O yüzden çoğu zaman kaçak dövüşmek tek çare oluyor.
Buraya ikinci bir parantez daha açmak istiyorum o da kapışmalara dair dikkatimi çeken bir detay için. Ne zaman ki bir karambolün ortasında veya boss mücadelesinde başarısız olsam, 2. denemede sanki zorluk seviyesi aşağı çekilmişçesine kolay bitirdim. Yani 2-3 dakika boyunca ecel terleri döktüren düşmanlar ikinci denemelerimin her seferinde 1 dakikadan kısa bir sürede yerle bir oldular. Parantezi kapatalım.

Görevlerde ilerledikçe kazandığınız yetenek puanlarıyla kahramanınızı 3 farklı alanda geliştirebiliyorsunuz ve bu geliştirmeler sonrasında ilgili tuşlara basarak kombo hareketler veya rakip ataklarını savuşturmaya yönelik hamleler yapabiliyorsunuz.

Ayrıca görevler sırasında kazandığınız token puanlarıyla farklı kostümlerin kilidini açabiliyorsunuz. Bu kostümlerin kendilerine has ve sonradan eklenebilir bazı özellikleri bulunuyor. Bu sayede oynanış mekanikleri de tek düze olmaktan çıkıyor ve zaten yaparken keyif aldığınız hareketler bu sayede çeşitleniyor.

Eğer çatıya bacaya ağ atmak yerine halkın arasına karışırsanız oldukça dinamik ve etkileşim halinde olan bir şehirle karşılaşıyorsunuz. Sizi gören insanlar selam veriyor, hayranlıklarını dile getiriyor, fotoğrafınızı çekiyor, kısaca sizinle oldukça ilgililer. Bu da oyunda kendinizi gerçek bir süper kahraman olarak hissetmenizi sağlıyor.
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
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Kalabalıklardan uzaklaşıp tekrar yükselecek olursak şehirde gezinmek oldukça keyifli. Başlangıçta biraz alışmak gerekiyor ama sonrasında o binadan öbürüne, oradan diğerine ağ ata ata gezinmek son derece keyifli. Zaten oynanış sırasında en çok yapacağımız şey bu. Bunun da keyifli olması kritik bir öneme sahip ve Spider-Man bunu başarmış. Yani bazen görev yapmak için değil de sırf şehirde gezinmek için ağ atasınız geliyor. Yüksek bir binanın tepesine çıktığınızda da Manhattın’ın etkileyici manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Kısacası şehir, yerden göğe kadar güzel olmuş.

Şehrin belli bölgelerinde etkileşime geçebileceğiniz bazı noktalar bulunuyor. Bu noktaları aktif ederek oyun haritası üzerindeki hakimiyetinizi arttırırken aynı zamanda bu sinyaller sayesinde yakınlardaki soygun vb. aktivitelerden de haberdar olabiliyorsunuz. Taramayı aktif etmek için R3 tuşunu kullanmanız yeterli. Bu, aynı zamanda kıyafet özelliğine göre kapışma halinde olduğunuz düşmanların yerini tespit etmede de kullanılabiliyor. Ayrıca şehrin çeşitli noktalarında Peter Parker’ın çantaları mevcut. Bunları da yine bu tarama yöntemiyle bulup token puanınızı arttırabilirsiniz.
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
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Peter Parker demişken, kontrollerimizde olan tek şey Spider-Man değil. Bazı durumlarda da kostümümüzü çıkarıp Peter Parker olarak çeşitli görevlerde yer alıyoruz. Bunların bazıları laboratuvar ortamındaki çeşitli mini oyunlar şeklinde oyuncuya sunulmuş. Bu mini oyunlar bazı özellikleri aktive etmeniz açısından önem taşıyor. Oyun boyunca kontrol edeceğiniz karakterler bununla sınırlı değil ama bazı şeyleri de oynayıp görmeniz açısından bu konuda fazla detaya girmiyorum.

Sesler, özellikle de müzikler oldukça yerli yerinde ve atmosferi tamamlar nitelikte. Bununla birlikte görevlerin ilerleyiş şekli ve oyunun anlatım tarzı, oyuncuyu kendine bağlamayı başarıyor. İster Spider-Man hayranı olun, ister sadece oyuncu olun, yabancılık çekmeyeceğiniz, hele ki bu dünyaya hakimseniz dikkatinizi çekecek güzel detayların bulunduğu, kısacası bilen bilmeyen herkese kendini oynattırabilecek bir oyunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim.
Marvel's Spider-Man Video İnceleme
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Toparlayacak olursak, en kısa özetiyle Spider-Man, olmuş. Kimi zaman küçücük havalandırma deliklerinde süründüğünüz, kimi zaman Manhattın’ın uçsuz bucaksız semalarında süzüldüğünüz, sadece görsel yönü ve atmosferiyle değil, dopdolu, yaşayan ve etkileşim içinde olabildiğiniz dünyası, zorlayıcı yapısı ve oynarken içinizden “bu oyuna emek harcanmış, belli” dediğiniz o hissiyatı vermesiyle ki bu hissiyat her oyuna nasip olmaz; Spider-Man kesinlikle bu yılın dikkat çekici oyunlarından biri olmuş.

Nisan’da çıkış yapan God of War ve Ekim ayında çıkış yapacak olan Red Dead Redemption 2’yi göz önüne alırsak şahsen Spider-Man yılın oyunu için 1 numaralı adayım değil. Ancak adını bu oyunlarla anmamız da aslında oyunun başarısını ortaya koyuyor.

Bu videomuzda Insomniac Games’in Marvel’s Spider-Man oyununu inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar. 

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sosisvesalam 8 ay en beğenilen
bu oyun hesap makinesi bile aldıramaz.
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napolyon94 8 ay
Video incelemelerini cok ozluyorum BSC nin, ilac gibi geliyor su an.
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Grkwnxs 8 ay napolyon94
napolyon94
Video incelemelerini cok ozluyorum BSC nin, ilac gibi geliyor su an.

Aynen ya Erdinç İyikul, Talha aynacı Ersin kılıç, Gökhan yılmaz zamanları çok farklıydı Türkiye nin en iyi video incelemeleri o zamanlar yapıldı bana göre bsc nin altın dönemleriydi oyun ilgimi çekmese bile incelemeler kaliteli olduğu için hiçbirini kaçırmazdım. Teşekkürler video için seni de seviyoruz Tunahan
napolyon94Video incelemelerini cok ozluyorum BSC nin, ilac gibi geliyor su an.Aynen ya Erdinç İyikul, Talha aynacı Ersin kılıç...
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Seyrim 3 hf.
Güzel oyun.. Şansı hakediyor..
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alemburda34 8 ay
Eskiden BSC & DH oyun kapışmaları olurdu bi ara yapsanız süper olur
bolumsonucanavari.com/...
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aykut291 8 ay
Valla Oyun çok çok eğlenceli. Video iceleme seyretmeme gerek yok iki gündür başından kalkmadım. Ps4 sahibi olupta herkezin mutalaka oynaması gerek.Keşke Türkçe olsaydı şu oyun.Oyunun senaryosu ve diologlar efsane derecede kaliteli. İngilizceyle çat pat anlıyorum. Bide şu Oyunu Arkham kopyası die eleştiren mutsuz tipler! Ne bekliyosunuz başka? Oyun sektörüne her firma bir yenilik katıyor başka bir firma benim bulduğum yeniliği kullanmayacak die birşey yok sizin mantığınız geçerli olsa Oyun çıkmaz hiç.Saçma sapan mantıksız düşüncelerinizle eleştiri yapmaktan vazgeçin.
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MonitörKertenkelesi 8 ay
Oyun incelemesi kararında çok karışık olmayan cümleler ve görsellik olarak da oldukça zevkli olmuş. Tunahan oldukça iyi geldi.
Benim için oyun incelemesinde Talha Aynacı hep bir numara olmuştur adamın kelime üretme ve ilginç tabirlerle süsleme huyundan olsa gerek.
Erdinç ve Erdide ise hep bir rakamlara boğulan incelemeler oluyor fps si şu kadar işlemcisi bu kadar derken beynimiz yanıyor. Oyun bu görsellik ve oynanış öncelikli olarak ilgimi çeken. Sistemsel rakamlar en sona bırakılabilir.
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Drima 8 ay
Çok yüzeysel ve tam tadında olmuş. Spoiler yemeden gönül rahatlığı ile dün gece oyun açılmadan izledim
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DeliKulaBey 8 ay
Aylar sonra ilk defa BSC'de video inceleme izledim
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N. Chomsky 8 ay

Batman Arkham Knight Spiderman Edition olmuş
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Tommy Shelby 8 ay
Oyun çok iyi
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agent1453 8 ay
Fps modu olsa iyi olurdu.
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sosisvesalam 8 ay en beğenilen
bu oyun hesap makinesi bile aldıramaz.
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