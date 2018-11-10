Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG

Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro ile Belgrad Ormanında mantarları fotoğraflıyoruz. Geniş açı lensiyle makro fotoğraflar da kayıt altına alabilen kamerayı gelin birlikte değerlendirelim.

Huawei Mate 20 Pro'nun 3 kamerasından biri geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekmek için kullanılabiliyor. Geniş açı kamerasıyla aynı zamanda makro fotoğraflar da çekebilen Huawei Mate 20 Pro'yu Belgrad ormanında test ettik.