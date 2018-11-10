Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG

Genel Yayın Yönetmeni
Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro ile Belgrad Ormanında mantarları fotoğraflıyoruz. Geniş açı lensiyle makro fotoğraflar da kayıt altına alabilen kamerayı gelin birlikte değerlendirelim.
Huawei Mate 20 Pro'nun 3 kamerasından biri geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekmek için kullanılabiliyor. Geniş açı kamerasıyla aynı zamanda makro fotoğraflar da çekebilen Huawei Mate 20 Pro'yu Belgrad ormanında test ettik.
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Fikrini daha da geliştirelim. 300-500 liraya ikinci el hotspot özelliği olan bir telefon al. Yanına 3000-4000 liralık bir laptop al. Telefonun hot-spotundan wi-fi ile internete bağlan. Gün boyu laptopla gez, instagram, web whatsap, facebook gibi sosyal medya uygulamalarını ordan takip edersin. Ekranı parmaklayarak yazı yazmak yerine laptop klavyesiyle rahat rahat yazarsın. Üstüne de paramızın yarısının cebimizde kalacağını söyleyerek önerdiğin kompakt fotoğraf makinesini de alıp yanında taşıyarak fotoğraflarını da çekersin. Gerçi çektiğin fotoğraf ve videoları anında aktarmak, paylaşmak, göndermek biraz(!) sıkıntılı olur ama olsun artık. Sonuç olarak telefon, laptop ve fotoğraf makinesi olmak üzere üç tane cihazın olmuş olacak.
Sizin yaşadığınız yerde asgari ücret 9000 TL civarına geliyor. Ortalama bir mühendis, programcı yada kamu görevlisi rahatlıkla 2500, 3000 pound yani yaklaşık 22.000 TL kazanabilir. 8000 TL bu gibi insanların bir aylık maaşının üçte birine denk geliyor.
Paranız bolsa istediğiniz ürünü istediğiniz fiyata alabilirsiniz. Bu noktada rahatlık ve komfor öne geçer. Paranızı efektif harcamak durumunda değilsiniz.
Çok kısa basit bir yorumda bulunmuştum ama madem vakit ayırıp bu kadar detaylı ve saygılı bir üslupla yazdınız ben de aynı üslupla cevap vereyim.
Asgari ücretin 2000 TL bile olmadığı, ortalama aylık maaşların 3-4 bin TL civarında olduğu bir ülkede bu telefonu almak için insanlar çoğunlukla 2 aylık maaşlarını harcamak durumunda kalıyorlar. Hamd olsun bu cihazı alacak param var. İngiltere de yaşayan biri kadar rahat değil ama alabilirim. Ama almak mantıklı gelmiyor. Benim kompakt makinaların fiyatlarından haberim olmadığı gibi sizin de bu ülkenin koşullarından haberiniz yok sanırım.
F/P odaklı baktığınız zaman üst düzey cihazların büyük bir bölümü verimsizdir zaten. Yorumumda standart kullanıcılar açısından ciddi bir farklılık yaratmayacak bir iki özellik için bu kadar paranın israf olduğunu düşündüğümü anlatmaya çalışmıştım (Samsung note 9 ve hatta Huawei'in p20 pro modeli ikisi de DxoMark'dan 100 üzerinde alan ve şu anda 5 bin TL civarına alınabilen cihazlar).vDolayısı ile yorumumda bir hata olduğunu düşünmüyorum.
Dolar kuru 7'nin üzerine çıkmışken 8500 TL olarak duyurulan bir cihazın dolar kuru 5.5'a düştüğü zaman sadece 500 TL düşmesine (8000 TL) de anlam veremiyorum. 6000-6500 TL civarına satılması gereken bir ürünü 8000 TL ye alan arkadaşlarımız da eminim 2 ay sonra bana hak vereceklerdir.
Hepsini okumayacak arkadaşlar için özet: Huawei markasını severim ama Türkiye de ederinden pahalıya satılıyor.
Saygılar...
p.s.1. Honor 8x için yurtdışı satış fiyatı şu anki Avro kuru ile 1300 TL. Türkiye satış fiyatı 2300 TL. Sayın Alaz kardeşim bunu da savunur musunuz? kimovil.com/...
p.s.2. Mesut Hocam yanlış anlamayın severek izliyoruz yayınları.
Sizin yaşadığınız yerde asgari ücret 9000 TL civarına geliyor. Ortalama bir mühendis, programcı yada kamu görevlisi rahatlıkla 2500, 3000 pound yani yaklaşık 22.000 TL kazanabilir. 8000 TL bu gibi insanların bir aylık maaşının üçte birine denk geliyor.
Paranız bolsa istediğiniz ürünü istediğiniz fiyata alabilirsiniz. Bu noktada rahatlık ve komfor öne geçer. Paranızı efektif harcamak durumunda değilsiniz.
Çok kısa basit bir yorumda bulunmuştum ama madem vakit ayırıp bu kadar detaylı ve saygılı bir üslupla yazdınız ben de aynı üslupla cevap vereyim.
Asgari ücretin 2000 TL bile olmadığı, ortalama aylık maaşların 3-4 bin TL civarında olduğu bir ülkede bu telefonu almak için insanlar çoğunlukla 2 aylık maaşlarını harcamak durumunda kalıyorlar. Hamd olsun bu cihazı alacak param var. İngiltere de yaşayan biri kadar rahat değil ama alabilirim. Ama almak mantıklı gelmiyor. Benim kompakt makinaların fiyatlarından haberim olmadığı gibi sizin de bu ülkenin koşullarından haberiniz yok sanırım.
F/P odaklı baktığınız zaman üst düzey cihazların büyük bir bölümü verimsizdir zaten. Yorumumda standart kullanıcılar açısından ciddi bir farklılık yaratmayacak bir iki özellik için bu kadar paranın israf olduğunu düşündüğümü anlatmaya çalışmıştım (Samsung note 9 ve hatta Huawei'in p20 pro modeli ikisi de DxoMark'dan 100 üzerinde alan ve şu anda 5 bin TL civarına alınabilen cihazlar).vDolayısı ile yorumumda bir hata olduğunu düşünmüyorum.
Dolar kuru 7'nin üzerine çıkmışken 8500 TL olarak duyurulan bir cihazın dolar kuru 5.5'a düştüğü zaman sadece 500 TL düşmesine (8000 TL) de anlam veremiyorum. 6000-6500 TL civarına satılması gereken bir ürünü 8000 TL ye alan arkadaşlarımız da eminim 2 ay sonra bana hak vereceklerdir.
Hepsini okumayacak arkadaşlar için özet: Huawei markasını severim ama Türkiye de ederinden pahalıya satılıyor.
Saygılar...
p.s.1. Honor 8x için yurtdışı satış fiyatı şu anki Avro kuru ile 1300 TL. Türkiye satış fiyatı 2300 TL. Sayın Alaz kardeşim bunu da savunur musunuz? kimovil.com/...
p.s.2. Mesut Hocam yanlış anlamayın severek izliyoruz yayınları.