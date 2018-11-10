Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG

6 ay
13,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Huawei'nin yeni amiral gemisi Mate 20 Pro ile Belgrad Ormanında mantarları fotoğraflıyoruz. Geniş açı lensiyle makro fotoğraflar da kayıt altına alabilen kamerayı gelin birlikte değerlendirelim.
Huawei Mate 20 Pro'nun 3 kamerasından biri geniş açılı fotoğraflar ve videolar çekmek için kullanılabiliyor. Geniş açı kamerasıyla aynı zamanda makro fotoğraflar da çekebilen Huawei Mate 20 Pro'yu Belgrad ormanında test ettik.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 6 ay en beğenilen Y-ZiyA
Huawei Mate 20 ile ilgili her başlığa aynı yorumu yapmaktan bi bıkmadın kardeşim. Gün boyu fotoğraf makinesi ile gezmek bir tek senin aklına geldi, başka kimse düşünememişti bunu. Aynasız olsun, DSLR olsun fotoğraf makinesi çanta ile taşınır, lensini güzelce çıkarır koyarsın çantaya. Sony A7 Rii makinem var, ancak amaç çekim yapmak olunca yanıma alıp çıkarım. Evden çıkarken makineyi, çantayı, tak gez lensi alayım modunda olamazsın her gün. Telefon kameralarının yetenekleri gelişmeye başladığından bu yana profesyonel fotoğraf makinesi sahipleri makinelerini evde bırakma eğilimi göstermeye başladılar. Amaç sadece fotoğraf olduğunda makineye başvuruyorlar. Zaten anında paylaşmak üzere fotoğraf çekemezsin bu makinelerle. İnsanlar akşam eve gelip hafıza kartlarındaki fotoğrafları bilgisayara aktarmaya bile üşenir oldular. Günlük kullanım senaryolarında ve sosyal medya uygulamalarında kullanacağın kaliteli görselleri elde etmede telefon kameraları gerçekten çok başarılı sonuçlar üretebiliyor artık. Gösteriş amaçlı telefon taşıyanlardan bağımsız olarak konuşuyorum insanların üst düzey telefonlara daha fazla vermesinin nedeni, yanlarında bilgisayar, telefon ve fotoğraf makinesi taşımadan gün içinde en başarılı kullanım deneyimini yaşamayı istemek. Huawei markası da malzeme kalitesi, sağlamlık ve tasarım olarak premium cihazlar üretmeye başladı. Bunun yanında fotoğraf boyutuna diğer tüm markalardan daha ciddi yaklaşıyorlar. Mate 20 de bu konuya odaklanarak işini hakkıyla yapan bir cihaz. Paran yetmiyorsa ve alamıyorsan telefonu alamadığın için sitem etmen gereken merci de Huawei firması değil bu arada. Birazcık fikir jimnastiğiyle sorumlularını rahatça bulabilirsin. İngiltere'de yaşıyorum burada asgari ücretle çalışanlar da dahil olmak üzere herkes hiç zorlanmadan istediği telefonu alabilir. O yüzden telefon bir gösteriş aracı değil. Son dönemde Huawei cihazlar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Cihaz pahalı diyen bir kişiye rastlamadım. Ayrıca "aynasız makine alın paranızın yarısı cebinde kalır" diyorsun da aynasız kompakt makinelerin ve uygun lenslerin fiyatlarından da haberdar değilsin sanırım.
Fikrini daha da geliştirelim. 300-500 liraya ikinci el hotspot özelliği olan bir telefon al. Yanına 3000-4000 liralık bir laptop al. Telefonun hot-spotundan wi-fi ile internete bağlan. Gün boyu laptopla gez, instagram, web whatsap, facebook gibi sosyal medya uygulamalarını ordan takip edersin. Ekranı parmaklayarak yazı yazmak yerine laptop klavyesiyle rahat rahat yazarsın. Üstüne de paramızın yarısının cebimizde kalacağını söyleyerek önerdiğin kompakt fotoğraf makinesini de alıp yanında taşıyarak fotoğraflarını da çekersin. Gerçi çektiğin fotoğraf ve videoları anında aktarmak, paylaşmak, göndermek biraz(!) sıkıntılı olur ama olsun artık. Sonuç olarak telefon, laptop ve fotoğraf makinesi olmak üzere üç tane cihazın olmuş olacak.
Huawei Mate 20 ile ilgili her başlığa aynı yorumu yapmaktan bi bıkmadın kardeşim. Gün boyu fotoğraf makinesi ile gezmek bir tek senin aklına geldi, başka kimse...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
8000 TL vereceğiniz telefon üç ay bilemediniz, 1 sene içerisinde en azından 2000 TL değer kaybedecek, enflasyondan arındırarak konuşuyorum. 2 senesi dolmadan ise en iyi ihtimalle yarı fiyatına düşmüş olacak.
Sizin yaşadığınız yerde asgari ücret 9000 TL civarına geliyor. Ortalama bir mühendis, programcı yada kamu görevlisi rahatlıkla 2500, 3000 pound yani yaklaşık 22.000 TL kazanabilir. 8000 TL bu gibi insanların bir aylık maaşının üçte birine denk geliyor.
Paranız bolsa istediğiniz ürünü istediğiniz fiyata alabilirsiniz. Bu noktada rahatlık ve komfor öne geçer. Paranızı efektif harcamak durumunda değilsiniz.
Çok kısa basit bir yorumda bulunmuştum ama madem vakit ayırıp bu kadar detaylı ve saygılı bir üslupla yazdınız ben de aynı üslupla cevap vereyim.
Asgari ücretin 2000 TL bile olmadığı, ortalama aylık maaşların 3-4 bin TL civarında olduğu bir ülkede bu telefonu almak için insanlar çoğunlukla 2 aylık maaşlarını harcamak durumunda kalıyorlar. Hamd olsun bu cihazı alacak param var. İngiltere de yaşayan biri kadar rahat değil ama alabilirim. Ama almak mantıklı gelmiyor. Benim kompakt makinaların fiyatlarından haberim olmadığı gibi sizin de bu ülkenin koşullarından haberiniz yok sanırım.
F/P odaklı baktığınız zaman üst düzey cihazların büyük bir bölümü verimsizdir zaten. Yorumumda standart kullanıcılar açısından ciddi bir farklılık yaratmayacak bir iki özellik için bu kadar paranın israf olduğunu düşündüğümü anlatmaya çalışmıştım (Samsung note 9 ve hatta Huawei'in p20 pro modeli ikisi de DxoMark'dan 100 üzerinde alan ve şu anda 5 bin TL civarına alınabilen cihazlar).vDolayısı ile yorumumda bir hata olduğunu düşünmüyorum.
Dolar kuru 7'nin üzerine çıkmışken 8500 TL olarak duyurulan bir cihazın dolar kuru 5.5'a düştüğü zaman sadece 500 TL düşmesine (8000 TL) de anlam veremiyorum. 6000-6500 TL civarına satılması gereken bir ürünü 8000 TL ye alan arkadaşlarımız da eminim 2 ay sonra bana hak vereceklerdir.
Hepsini okumayacak arkadaşlar için özet: Huawei markasını severim ama Türkiye de ederinden pahalıya satılıyor.
Saygılar...
p.s.1. Honor 8x için yurtdışı satış fiyatı şu anki Avro kuru ile 1300 TL. Türkiye satış fiyatı 2300 TL. Sayın Alaz kardeşim bunu da savunur musunuz? kimovil.com/...
p.s.2. Mesut Hocam yanlış anlamayın severek izliyoruz yayınları.
8000 TL vereceğiniz telefon üç ay bilemediniz, 1 sene içerisinde en azından 2000 TL değer kaybedecek, enflasyondan arındırarak konuşuyorum. 2 senesi dolmadan i...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay alaz1903
8000 TL vereceğiniz telefon üç ay bilemediniz, 1 sene içerisinde en azından 2000 TL değer kaybedecek, enflasyondan arındırarak konuşuyorum. 2 senesi dolmadan ise en iyi ihtimalle yarı fiyatına düşmüş olacak.
Sizin yaşadığınız yerde asgari ücret 9000 TL civarına geliyor. Ortalama bir mühendis, programcı yada kamu görevlisi rahatlıkla 2500, 3000 pound yani yaklaşık 22.000 TL kazanabilir. 8000 TL bu gibi insanların bir aylık maaşının üçte birine denk geliyor.
Paranız bolsa istediğiniz ürünü istediğiniz fiyata alabilirsiniz. Bu noktada rahatlık ve komfor öne geçer. Paranızı efektif harcamak durumunda değilsiniz.
Çok kısa basit bir yorumda bulunmuştum ama madem vakit ayırıp bu kadar detaylı ve saygılı bir üslupla yazdınız ben de aynı üslupla cevap vereyim.
Asgari ücretin 2000 TL bile olmadığı, ortalama aylık maaşların 3-4 bin TL civarında olduğu bir ülkede bu telefonu almak için insanlar çoğunlukla 2 aylık maaşlarını harcamak durumunda kalıyorlar. Hamd olsun bu cihazı alacak param var. İngiltere de yaşayan biri kadar rahat değil ama alabilirim. Ama almak mantıklı gelmiyor. Benim kompakt makinaların fiyatlarından haberim olmadığı gibi sizin de bu ülkenin koşullarından haberiniz yok sanırım.
F/P odaklı baktığınız zaman üst düzey cihazların büyük bir bölümü verimsizdir zaten. Yorumumda standart kullanıcılar açısından ciddi bir farklılık yaratmayacak bir iki özellik için bu kadar paranın israf olduğunu düşündüğümü anlatmaya çalışmıştım (Samsung note 9 ve hatta Huawei'in p20 pro modeli ikisi de DxoMark'dan 100 üzerinde alan ve şu anda 5 bin TL civarına alınabilen cihazlar).vDolayısı ile yorumumda bir hata olduğunu düşünmüyorum.
Dolar kuru 7'nin üzerine çıkmışken 8500 TL olarak duyurulan bir cihazın dolar kuru 5.5'a düştüğü zaman sadece 500 TL düşmesine (8000 TL) de anlam veremiyorum. 6000-6500 TL civarına satılması gereken bir ürünü 8000 TL ye alan arkadaşlarımız da eminim 2 ay sonra bana hak vereceklerdir.
Hepsini okumayacak arkadaşlar için özet: Huawei markasını severim ama Türkiye de ederinden pahalıya satılıyor.
Saygılar...
p.s.1. Honor 8x için yurtdışı satış fiyatı şu anki Avro kuru ile 1300 TL. Türkiye satış fiyatı 2300 TL. Sayın Alaz kardeşim bunu da savunur musunuz? kimovil.com/...
p.s.2. Mesut Hocam yanlış anlamayın severek izliyoruz yayınları.
8000 TL vereceğiniz telefon üç ay bilemediniz, 1 sene içerisinde en azından 2000 TL değer kaybedecek, enflasyondan arındırarak konuşuyorum. 2 senesi dolmadan i...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 6 ay
Pahalı çöp
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ELİF ZEYNEP YILDIZ 5 ay
güzelllll
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
cekım yaptıgınız kamera hangisı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueDay_86 6 ay
İlk baktığımda aa dedim ama haberi incelediğimde fos olduğunu anladım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
Fotoğraf geçişlerindeki o "vuh" ses efekti çok ürkütücü olmuş.
Hele ki ıssız orman, karga ve kuş sesleri, dal hışırtıları garip garip mantarlar ve vuh ses geçişleri ile kısa metraf bir korku filmi olmuş sağolasın Mesut bey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Y-ZiyA 6 ay
8000 TL sadece kamera icin verecekseniz kompakt aynasız modellerden alın bir tane. Üzerine de standart bir lens takın. Hem sensörü olsun hem çekimi ile rahat edin. Paranızın yarısı da cebinizde kalır
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 ay Y-ZiyA
Huawei Mate 20 ile ilgili her başlığa aynı yorumu yapmaktan bi bıkmadın kardeşim. Gün boyu fotoğraf makinesi ile gezmek bir tek senin aklına geldi, başka kimse düşünememişti bunu. Aynasız olsun, DSLR olsun fotoğraf makinesi çanta ile taşınır, lensini güzelce çıkarır koyarsın çantaya. Sony A7 Rii makinem var, ancak amaç çekim yapmak olunca yanıma alıp çıkarım. Evden çıkarken makineyi, çantayı, tak gez lensi alayım modunda olamazsın her gün. Telefon kameralarının yetenekleri gelişmeye başladığından bu yana profesyonel fotoğraf makinesi sahipleri makinelerini evde bırakma eğilimi göstermeye başladılar. Amaç sadece fotoğraf olduğunda makineye başvuruyorlar. Zaten anında paylaşmak üzere fotoğraf çekemezsin bu makinelerle. İnsanlar akşam eve gelip hafıza kartlarındaki fotoğrafları bilgisayara aktarmaya bile üşenir oldular. Günlük kullanım senaryolarında ve sosyal medya uygulamalarında kullanacağın kaliteli görselleri elde etmede telefon kameraları gerçekten çok başarılı sonuçlar üretebiliyor artık. Gösteriş amaçlı telefon taşıyanlardan bağımsız olarak konuşuyorum insanların üst düzey telefonlara daha fazla vermesinin nedeni, yanlarında bilgisayar, telefon ve fotoğraf makinesi taşımadan gün içinde en başarılı kullanım deneyimini yaşamayı istemek. Huawei markası da malzeme kalitesi, sağlamlık ve tasarım olarak premium cihazlar üretmeye başladı. Bunun yanında fotoğraf boyutuna diğer tüm markalardan daha ciddi yaklaşıyorlar. Mate 20 de bu konuya odaklanarak işini hakkıyla yapan bir cihaz. Paran yetmiyorsa ve alamıyorsan telefonu alamadığın için sitem etmen gereken merci de Huawei firması değil bu arada. Birazcık fikir jimnastiğiyle sorumlularını rahatça bulabilirsin. İngiltere'de yaşıyorum burada asgari ücretle çalışanlar da dahil olmak üzere herkes hiç zorlanmadan istediği telefonu alabilir. O yüzden telefon bir gösteriş aracı değil. Son dönemde Huawei cihazlar oldukça yaygınlaşmaya başladı. Cihaz pahalı diyen bir kişiye rastlamadım. Ayrıca "aynasız makine alın paranızın yarısı cebinde kalır" diyorsun da aynasız kompakt makinelerin ve uygun lenslerin fiyatlarından da haberdar değilsin sanırım.
Fikrini daha da geliştirelim. 300-500 liraya ikinci el hotspot özelliği olan bir telefon al. Yanına 3000-4000 liralık bir laptop al. Telefonun hot-spotundan wi-fi ile internete bağlan. Gün boyu laptopla gez, instagram, web whatsap, facebook gibi sosyal medya uygulamalarını ordan takip edersin. Ekranı parmaklayarak yazı yazmak yerine laptop klavyesiyle rahat rahat yazarsın. Üstüne de paramızın yarısının cebimizde kalacağını söyleyerek önerdiğin kompakt fotoğraf makinesini de alıp yanında taşıyarak fotoğraflarını da çekersin. Gerçi çektiğin fotoğraf ve videoları anında aktarmak, paylaşmak, göndermek biraz(!) sıkıntılı olur ama olsun artık. Sonuç olarak telefon, laptop ve fotoğraf makinesi olmak üzere üç tane cihazın olmuş olacak.
2 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asyacafe 6 ay
bi telefona göre güzel fotoğraflar özellikle renk başarımını beğendim usta ellerde güzel işlere imza atar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fyilmaz 6 ay
sonu korku filmi gibi olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tugares 6 ay
Abartıldığı kadar değilmiş. Bir öncekinde gece çekimini beğenmiştim ama titreşim çok fazla...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 6 ay
Bir de ekran yeşil ,yeşil yanıp sönerken cihazı açıp , O fotoğraflara bakmak var.
Böyle bir problemle karşılaşma ihtimali varken, 8000 tl veya 900 dolar euro neyse verenin aklına şaşarım.Çok sürmez LG nin problemli ekran kullanılmış mate 20 pro ları toplatmak yerine,Türkiye gibi 2.3. dünya ülkelerinde ,Nokia 8 gibi ,fiyatı indirilip Huawei mate 20pro da fiyat performans cihazı olarak piyasa da eritilir.
Alan kullanıcılar da defolu bir mal ,alma ihtimali olsa da ,TR deki teknik servisler de işini hakkıyla yapıyormuş gibi uygun fiyata cihaz aldığı için sevinir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koyunsavar 6 ay
Pahalı çöp
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11b izlenme · 3 ay
07:03
Huawei P20 ilk izlenim ve kutu açılışı
12,7b izlenme · 11 ay
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,8b izlenme · 3 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,7b izlenme · 1 hf.
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,4b izlenme · 2 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
3,8b izlenme · 3 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,8b izlenme · 1 gün
19:15
Barış Özcan ile Söyleşi | Kullandığı telefon ve kullanım şekli üzerine
15,9b izlenme · 8 ay
25:18
Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog
4,5b izlenme · 7 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,8b izlenme · 4 ay
07:37
Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş?
9,6b izlenme · 9 ay
47:14
2si1 | Business Class Teknoloji ve Oyun Programı
11,7b izlenme · 9 ay
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,5b izlenme · 5 ay
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6b izlenme · 7 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
4,9b izlenme · 7 ay
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,1b izlenme · 8 ay
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
11,8b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim