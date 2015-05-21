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McAfee, Intel Security oldu; Yeni güvenlik teknolojileri ve dahası...

4 yıl
45,7b
1
Anti Virus
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son kullanıcılar arasında antivirüs ve firewall yazılımlarıyla tanınan McAfee, bir süre önce Intel tarafından satın alınmıştı. Intel Security adı altında yeniden organize olan şirket yeni nesil teknolojiler geliştirirken, başta akıllı otomobiller olmak üzere yeni kullanım alanlara yönelik tehdit ve önlemleri bu videoda konuşuyoruz.
 

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1 Avatar
-Batarang- 4 yıl
Açık söylüyorum 1 yıllık ücretsiz McAfee antivirüs hediye etsinler kullanmam
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The Hollow 4 yıl
Bireyselde Norton (Symantec) ve Kaspersky. Kurumsalda Symantec den şaşmamak gerek.
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acbold 4 yıl
McAfee çok fazla tercih edilen bir güvenlik yazılımı değil. Çoğu zaman hazır işletim sistemi kalıpları ile geldiği için bazı durumlarda kurtulmak bile bela olan bir güvenlik yazılımı olarak hafızalarda yer edinmiş durumda.
McAfee'yi Intel'in satın alması güzel fakat McAfee ismi ve logosuna ait herşeyi ortadan kaldırırlarsa daha başarılı olurlar.
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umut9334 4 yıl
mekafi ne ya? ilk defa duyuyorum :)
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kmlhyt 4 yıl
kim ne derse desinh. iyi düzeyde pc kullanmayı biliyorsnız, xxx sitelerde fazladan dolaşmıyordanız, neyi kurup neyi kurmayacgınız hatta neyi tıklayıp neyi tıklamayacagınızı biliyosanız zaten bir antivirüse gerek yok.
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bberatt 3 yıl kmlhyt
kmlhyt
kim ne derse desinh. iyi düzeyde pc kullanmayı biliyorsnız, xxx sitelerde fazladan dolaşmıyordanız, neyi kurup neyi kurmayacgınız hatta neyi tıklayıp neyi tıklamayacagınızı biliyosanız zaten bir antivirüse gerek yok.

O zaman sen bilgisayari kullanmiyorsun, bilgisayar seni kullaniyor gibi bisey.
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Nostromo- 4 yıl
Yemişim intelini hatun taş gibi
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CoreXXX 4 yıl
herkes bişeyler denemiş ve kandi kullandığını en iyisi sanmış. onlarca program denedim ama esetin üzerine bir program göremedim. hataları var ama diğerlerinden az. işim gereği dışarıdan günde 20 30 flaş bellek yada hafıza kartını pcme takmak zorunda kalıyorum. eset olmasa her gün çökebilir+malvarabytes ve combofix kullanıyorum pc 1 yıldır ayakta ve çökmüyor.
boşuna her yıl tüm ödülleri süpürmüyor
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diemcizone 4 yıl
Kaspersky avtest.org'da dünyanın en iyi Internet Security / Antivirus programı.
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trollmaster 4 yıl
pc251
eticin16
pc251Erdi ; Biz senin arkadaşın değiliz şu tabirini değiştir. Biraz seyirciye saygın olsun !Şahsen ben rahatsız oluyorum.
erdi bey konumu gereği size cevap vermez belki ama onun yerine ben cevap vereyim siz normal hayatta tanıştığınızda arkadaş olmıyacağınız bir insanın neden videolarını izliyorsunuz ki, madem erdi beyin arkadaşlar demesinden rahatsız oluyorsunuz sizinde ozaman erdi diye hitap etmemeniz gerekir benim gibi erdi bey demeniz lazım belki erdi beyde kendisine erdi denilmesinden rahatsız oluyordur. bir video yaparken herkezin istediği gibi hitap etmeye çalışırsa ozaman videonun sonu gelmez. ben erdi beyin arkadaşlar demesinden rahatsız değilim videolarının devamını bekliyorum. teşekkürler
Anlaşılan meslek avukat :).Burası bi medya. Bir kişinin özel youtube kanalı değil ki insanlara bu şekilde hitap etsin. Siz bi haber sunan bir muhabirinin arkadaşlar dediğini duydunuz mu ? Yok. burda benim bey dememden öncelik sunum yapan kişinin düşünmesi.

ilk yorumunda öneri değil emir vermişsin ya; senin gibi konuşacak olursak beğenmiyorsan izleme... televizyonlarda beğendiğin tabilerle programları izlemeye devam et.
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s.b. 4 yıl
Video oynatıcıyı yenilemişsiniz, hepimize hayırlı olsun.

Bir ev kullanıcısı olarak eski donanıma sahip dizüstü bilgisayarımda Norton AntiVirus kullanıyorum, memnunum. NT mağazalarında belli zamanlarda 1 kullanıcılı Norton AntiVirus 15 TL'ye düşüyor. 2 seferdir oradan temin ediyorum. McAfee bana hep, yeni alınan bilgisayarla zorla verilen 30 gün sonra güncelleme uyarılarıyla çileden çıkaran bir güvenlik yazılımını hatırlatıyor. Ayrıca bir uygulama yüklenirken zorla bilgisayara indirilmesi veya kurulması da cabası. Bilgisayardan ilk kaldırılan uygulamalardan birisi. İsim bilinirliği fazla ancak negatif olarak. Bakalım yeni yüzü neler getirecek, bekliyoruz.
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Guest-E5052798D 4 yıl s.b.
s.b.
Video oynatıcıyı yenilemişsiniz, hepimize hayırlı olsun.

Bir ev kullanıcısı olarak eski donanıma sahip dizüstü bilgisayarımda Norton AntiVirus kullanıyorum, memnunum. NT mağazalarında belli zamanlarda 1 kullanıcılı Norton AntiVirus 15 TL'ye düşüyor. 2 seferdir oradan temin ediyorum. McAfee bana hep, yeni alınan bilgisayarla zorla verilen 30 gün sonra güncelleme uyarılarıyla çileden çıkaran bir güvenlik yazılımını hatırlatıyor. Ayrıca bir uygulama yüklenirken zorla bilgisayara indirilmesi veya kurulması da cabası. Bilgisayardan ilk kaldırılan uygulamalardan birisi. İsim bilinirliği fazla ancak negatif olarak. Bakalım yeni yüzü neler getirecek, bekliyoruz.

Bence siz mc nin 30 gubluk surumunu kullanarak biraz onyargili davradavrabiyorsunuzsunuz. Ben mcaffe as a service den beri kullaniyorum. Allaha sukur serverlarimda peformans dusuklugu veya spyciklar bulasmadi. Ama her anti virsu de yapamdigi sifrelemeye neden olan uzantilar mc de malesef engel olamayabiliyor. Bundan 1-2 sene once zaten intel satin almisti.
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CVenturas 4 yıl
Şu ana kadar çıkan hiçbir antivirüs kaspersky kadar gelişmiş değil. Kendim birçoğunu gözlemledim. Gerçekten kaspersky başka. Microsoftunki kadar dandiğini de görmedim. Ayrıca şu kadının ağzını yayması çok kulağıma battı rleri söylerken niye ağzını yayar bir insan. Onun dışında hakkını verelim diğer müdürler gibi yaptığı işten bir haber değil konuşabilecek birikime sahip.
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