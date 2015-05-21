McAfee, Intel Security oldu; Yeni güvenlik teknolojileri ve dahası...

Son kullanıcılar arasında antivirüs ve firewall yazılımlarıyla tanınan McAfee, bir süre önce Intel tarafından satın alınmıştı. Intel Security adı altında yeniden organize olan şirket yeni nesil teknolojiler geliştirirken, başta akıllı otomobiller olmak üzere yeni kullanım alanlara yönelik tehdit ve önlemleri bu videoda konuşuyoruz.

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