McAfee, Intel Security oldu; Yeni güvenlik teknolojileri ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Son kullanıcılar arasında antivirüs ve firewall yazılımlarıyla tanınan McAfee, bir süre önce Intel tarafından satın alınmıştı. Intel Security adı altında yeniden organize olan şirket yeni nesil teknolojiler geliştirirken, başta akıllı otomobiller olmak üzere yeni kullanım alanlara yönelik tehdit ve önlemleri bu videoda konuşuyoruz.
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McAfee'yi Intel'in satın alması güzel fakat McAfee ismi ve logosuna ait herşeyi ortadan kaldırırlarsa daha başarılı olurlar.
O zaman sen bilgisayari kullanmiyorsun, bilgisayar seni kullaniyor gibi bisey.
boşuna her yıl tüm ödülleri süpürmüyor
ilk yorumunda öneri değil emir vermişsin ya; senin gibi konuşacak olursak beğenmiyorsan izleme... televizyonlarda beğendiğin tabilerle programları izlemeye devam et.
Bir ev kullanıcısı olarak eski donanıma sahip dizüstü bilgisayarımda Norton AntiVirus kullanıyorum, memnunum. NT mağazalarında belli zamanlarda 1 kullanıcılı Norton AntiVirus 15 TL'ye düşüyor. 2 seferdir oradan temin ediyorum. McAfee bana hep, yeni alınan bilgisayarla zorla verilen 30 gün sonra güncelleme uyarılarıyla çileden çıkaran bir güvenlik yazılımını hatırlatıyor. Ayrıca bir uygulama yüklenirken zorla bilgisayara indirilmesi veya kurulması da cabası. Bilgisayardan ilk kaldırılan uygulamalardan birisi. İsim bilinirliği fazla ancak negatif olarak. Bakalım yeni yüzü neler getirecek, bekliyoruz.
Bence siz mc nin 30 gubluk surumunu kullanarak biraz onyargili davradavrabiyorsunuzsunuz. Ben mcaffe as a service den beri kullaniyorum. Allaha sukur serverlarimda peformans dusuklugu veya spyciklar bulasmadi. Ama her anti virsu de yapamdigi sifrelemeye neden olan uzantilar mc de malesef engel olamayabiliyor. Bundan 1-2 sene once zaten intel satin almisti.