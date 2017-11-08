MediaClick Ekim ayında 15 ödül birden aldı

Her yıl en iyi web siteleri ve mobil uygulamaların belirlendiği, Altın Örümcek Web Ödüllerinin bu yıl 15'incisi yapıldı. Yine aynı ay içerisinde dünyanın sayılı prestijli ödüllerinden W3 Awards sonuçları da açıklandı.
MediaClick Dijital Pazarlama Ajansı, her iki yarışmada da büyük bir başarı sağlayarak, Altın Örümcek Web Ödüllerinden 8, uluslararası bir yarışma olan W3 Awards’tan ise 7 ödül olmak üzere toplam 15 ödül kazandı.
Alınan ödüller ve işler ise şu şekilde :
W3 Awards Ödülleri
- Ufka YolculukGold
- NG Kütahya SeramikSilver
- Login YazılımSilver
- DalgakıranSilver
- Dream HomeSilver
- ArkheSilver
- Aurora KozmetikSilver
- W3 Awards'ta Türkiye’den en çok ödül kazanan ajans MediaClick oldu.
Altın Örümcek Ödülleri
- Museum HotelOtel / 1'incisi
- NG Kütahya SeramikÜretim ve Sanayi / 1'incisi
- NG Kütahya SeramikPerakendecilik & Mağazacılık / Halkın Favorisi
- NG Kütahya SeramikPerakendecilik & Mağazacılık / 2'incisi
- Lila RestorantRestoran Cafe / 1'incisi
- Dive ProjectsE-Ticaret / 1'incisi
- p1m1 YazılımDonanım & Yazılım / 2'incisi
- Arkhe YazılımDonanım & Yazılım / 3'üncüsü
MediaClick, web tasarım, dijital pazarlama, sosyal medya danışmanlığı, SEO ve arama motoru pazarlama hizmetleri veren bir ajans. MediaClick’in İstanbul, Manisa ve Avusturya olmak üzere 3 ofisi ve 30’a yakın çalışanı bulunuyor.
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