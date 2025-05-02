Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim problemi yaşanıyor

Garanti BBVA çöktü mü?
Downdetector verilerine kullanıcılar saat 15.00’ten beri erişim sorunu yaşıyor. Yaklaşık 2 saat geride kalırken bağlantı problemi henüz çözülemedi. Garanti BBVA’daki teknik aksaklık giderilene kadar müşteriler mobil uygulamadan herhangi bir işlem yapamayacak. Dilerseniz tarayıcıdan internet şubesine giriş yaparak işleminizi yapabilirsiniz.
Garanti Mobil hata veriyor
Bankaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” ve “Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz” şeklinde iki farklı hata mesajı ile karşılaşıyor. Hatanın çözümü için kullanıcıların beklemekten başka çaresi bulunmuyor.
Garanti BBVA, X'te gündem oldu
Garanti BBVA'dan açıklama
Garanti BBVA, erişim sorunu hakkında resmi açıklama paylaştı. Açıklamada, “Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
126 Kişi Okuyor (10 Üye, 116 Misafir) 16 Masaüstü 110 Mobil
1516 kez okundu.
10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
garanti bbva, Türkiye Haberleri ve