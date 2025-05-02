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    Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim problemi yaşanıyor

    Teknolojik altyapısıyla öne çıkan bankalardan Garanti BBVA'da erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar Garanti BBVA mobil uygulamasına giriş yapamıyor. Bankadan açıklama paylaşıldı.

    Garanti BBVA çöktü mü? Garanti mobil uygulaması açılmıyor Tam Boyutta Gör
    Garanti BBVA kullanıcıları Garanti BBVA mobil uygulamasına erişim problemi yaşıyor. Müşteriler uygulamaya giriş yapamadığı için herhangi bir işlem yapamıyor.

    Garanti BBVA çöktü mü?

    Downdetector verilerine kullanıcılar saat 15.00’ten beri erişim sorunu yaşıyor. Yaklaşık 2 saat geride kalırken bağlantı problemi henüz çözülemedi. Garanti BBVA’daki teknik aksaklık giderilene kadar müşteriler mobil uygulamadan herhangi bir işlem yapamayacak. Dilerseniz tarayıcıdan internet şubesine giriş yaparak işleminizi yapabilirsiniz.

    Garanti Mobil hata veriyor

    Bankaya giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “Özür dileriz, şu anda işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.” ve “Cihaz eşleşmesi kaldırılmıştır. Uygulamanıza tekrar giriş yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz” şeklinde iki farklı hata mesajı ile karşılaşıyor. Hatanın çözümü için kullanıcıların beklemekten başka çaresi bulunmuyor.

    Garanti BBVA, X'te gündem oldu

    Garanti BBVA çöktü mü? Garanti mobil uygulaması açılmıyor Tam Boyutta Gör
    Yaklaşık 2 saattir devam eden erişim sorunu nedeniyle müşteriler X (Twitter) platformunda #garanti etiketiyle konuyu gündeme getirdi. Kısa sürede 2 binin üzerinde gönderi paylaşıldı ve #garanti etiketi birinci sıraya yükseldi.

    Garanti BBVA'dan açıklama

    Garanti BBVA, erişim sorunu hakkında resmi açıklama paylaştı. Açıklamada, “Şu anda sistemlerimizde teknik bir aksaklık yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

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