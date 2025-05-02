ANKA-3 için seri üretim başlıyor, HÜRJET TCG Anadolu'ya inecek!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, KKTC TEKNOFEST’te önemli açıklamalarda bulundu. ANKA-3 yakın zamanda seri üretime girecek ve HÜRJET’in gemiye inen versiyonu için çalışmalar yapılacak.

ANKA-3 yakında seri üretime geçecek

Radarlarda düşük görünürlük özelliğiyle öne çıkan ANKA-3 insansız hava aracı hakkında bilgi veren Demiroğlu, “ANKA- 3 için seri üretime başlamak üzereyiz. Testleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki seneye teslimat yapmak için bütün planlarımızı yaptık.” dedi.

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk: 9,5m

Kanat açıklığı: 12,5m

Yükseklik: 2,8m

Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg

Faydalı yük: 1.200kg

Azami irtifa: 40.000ft

Seyir hızı: 0,4 Mach

Azami hız: 0,7 Mach

İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

Azami havada kalış süresi: 10 saat

Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)

Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)

Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST

Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

Milli Muharip Uçak KAAN'da son durum

Milli muharip uçak KAAN projesinde ise iki yeni prototipin montaj aşamasında olduğunu söyleyen Demiroğlu, bu yıl bir prototipin, gelecek yıl başında ise diğerinin uçuşa hazır hale geleceğini ifade etti. Böylelikle üç uçak ve bir yer prototipiyle testler yürütülecek.

SIPRI raporu: Türkiye'nin askeri harcamaları 25 milyar dolar oldu 4 gün önce eklendi

KAAN, 2028 yılı sonunda Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. KAAN’a güç verecek yerli motorun 2029 yılına kadar entegre edilmesi ve testlerin başlaması hedefleniyor. Bu sürece kadar F110 motoru ile uçuş testleri gerçekleştirilecek.

TUSAŞ KAAN özellikleri

Kanat Açıklığı : 13,4 m

: 13,4 m Kanat Alanı : 71,6 m2

: 71,6 m2 Uzunluk : 20,3 m

: 20,3 m Yükseklik : 5 m (20 ft)

: 5 m (20 ft) Maksimum Kalkış Ağırlığı : 60.000 lb

: 60.000 lb İtki : 2 x 29,000 lb

: 2 x 29,000 lb Azami Hız : 1.8 Mach (at 40,000 ft)

: 1.8 Mach (at 40,000 ft) Servis Tavanı : 55,000 ft

: 55,000 ft Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g

HÜRJET gemiye inecek

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in iki prototipiyle bugüne kadar 200 sorti yapıldı. Hava Kuvvetleri’ne ilk teslimatın 2026 yılının sonunda yapılması planlanıyor.

HÜRJET’in gemiye iniş kabiliyeti için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Demiroğlu, sistemin teknik olarak hazır olduğunu söyledi. “HÜRJET gemiye inecek inşallah. Onda bir sıkıntımız yok, onu çalıştık” diyen Demiroğlu, ilk seri üretim uçaklarının teslimatından sonra bu kabiliyetin 2028 yılında fiilen görülebileceğini ifade etti.

TUSAŞ HÜRJET özellikleri

Uzunluk : 13,7 m / 44,9 ft

: 13,7 m / 44,9 ft Kanat Açıklığı : 9,5 m / 31,2 ft

: 9,5 m / 31,2 ft Yükseklik : 4,1 m / 13,5 ft

: 4,1 m / 13,5 ft Kanat Alanı : 25 m2 /270 ft2

: 25 m2 /270 ft2 İtki : 17.700 lbf

: 17.700 lbf Menzil : 1.060 nmi

: 1.060 nmi Tırmanma Oranı : 48.500 fpm

: 48.500 fpm Servis Tavanı : 45.000 ft

: 45.000 ft Azami Kesintisiz G : 6.3 G @ 15.000 ft

: 6.3 G @ 15.000 ft Yük Kapasitesi : 7.500 lbs

: 7.500 lbs Azami Hız : 1,4 Mach

: 1,4 Mach G Limitleri: +8g / -3g

Süper Şimşek seri üretime geçti

Jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek’te seri üretim başladı. Bu yıl içerisinde teslimatların başlayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay ANKA-3’ten Süper Şimşek ile atış testi yapıldı. Hedefi tam isabetle vurmayı başardı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.