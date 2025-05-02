ANKA-3 için seri üretim başlıyor, HÜRJET TCG Anadolu'ya inecek!

ANKA-3 yakında seri üretime geçecek
Radarlarda düşük görünürlük özelliğiyle öne çıkan ANKA-3 insansız hava aracı hakkında bilgi veren Demiroğlu, “ANKA- 3 için seri üretime başlamak üzereyiz. Testleri yapılıyor. İnşallah önümüzdeki seneye teslimat yapmak için bütün planlarımızı yaptık.” dedi.
ANKA 3 özellikleri
- Uzunluk: 9,5m
- Kanat açıklığı: 12,5m
- Yükseklik: 2,8m
- Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
- Faydalı yük: 1.200kg
- Azami irtifa: 40.000ft
- Seyir hızı: 0,4 Mach
- Azami hız: 0,7 Mach
- İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
- Azami havada kalış süresi: 10 saat
- Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
- Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
- Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
- Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
- Düşük radar izi
- Yüksek manevra ve intikal yeteneği
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- Otonom görev
Milli Muharip Uçak KAAN'da son durum
Milli muharip uçak KAAN projesinde ise iki yeni prototipin montaj aşamasında olduğunu söyleyen Demiroğlu, bu yıl bir prototipin, gelecek yıl başında ise diğerinin uçuşa hazır hale geleceğini ifade etti. Böylelikle üç uçak ve bir yer prototipiyle testler yürütülecek.
KAAN, 2028 yılı sonunda Hava Kuvvetlerine teslim edilecek. KAAN’a güç verecek yerli motorun 2029 yılına kadar entegre edilmesi ve testlerin başlaması hedefleniyor. Bu sürece kadar F110 motoru ile uçuş testleri gerçekleştirilecek.
TUSAŞ KAAN özellikleri
- Kanat Açıklığı: 13,4 m
- Kanat Alanı: 71,6 m2
- Uzunluk: 20,3 m
- Yükseklik: 5 m (20 ft)
- Maksimum Kalkış Ağırlığı: 60.000 lb
- İtki: 2 x 29,000 lb
- Azami Hız: 1.8 Mach (at 40,000 ft)
- Servis Tavanı: 55,000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3.5g
HÜRJET gemiye inecek
HÜRJET’in gemiye iniş kabiliyeti için ciddi çalışmalar yürüttüklerini belirten Demiroğlu, sistemin teknik olarak hazır olduğunu söyledi. “HÜRJET gemiye inecek inşallah. Onda bir sıkıntımız yok, onu çalıştık” diyen Demiroğlu, ilk seri üretim uçaklarının teslimatından sonra bu kabiliyetin 2028 yılında fiilen görülebileceğini ifade etti.
TUSAŞ HÜRJET özellikleri
- Uzunluk: 13,7 m / 44,9 ft
- Kanat Açıklığı: 9,5 m / 31,2 ft
- Yükseklik: 4,1 m / 13,5 ft
- Kanat Alanı: 25 m2 /270 ft2
- İtki: 17.700 lbf
- Menzil: 1.060 nmi
- Tırmanma Oranı: 48.500 fpm
- Servis Tavanı: 45.000 ft
- Azami Kesintisiz G: 6.3 G @ 15.000 ft
- Yük Kapasitesi: 7.500 lbs
- Azami Hız: 1,4 Mach
- G Limitleri: +8g / -3g
Süper Şimşek seri üretime geçti
Jet motorlu hedef uçak Süper Şimşek’te seri üretim başladı. Bu yıl içerisinde teslimatların başlayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay ANKA-3’ten Süper Şimşek ile atış testi yapıldı. Hedefi tam isabetle vurmayı başardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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