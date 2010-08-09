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Medyasoft'tan Çifte Kampanya

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,7b
1
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Medyasoft'tan Çifte Kampanya

 

Ülker'in de bağlı bulunduğu Yıldız Holding Bilişim Grubu şirketlerinden Medyasoft, Adobe CS5  ve Acrobat Standart ürünlerinde çifte kampanya başlattı.

Lisanslı yazılım kullanmanın ayrıcalığını her fırsatta dile getiren Adobe'nin Türkiye distribütörü Medyasoft, Adobe CS5 ve Acrobat Standart ürünlerinde kampanya başlattı. Axess, Garanti, Maximum, Bankasya, HSBC ve WordCard'a vade farksız taksit imkanı sunulan kampanya kapsamında Adobe CS5 ürünlerinde 6 taksit, Acrobat Standard ürününde 12 taksit uygulanıyor. Ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak kampanyada Adobe CS5 ürünlerinde ikinci lisansı alan herkese 320 GB XS Extra Smart taşınabilir harddisk, Acrobat Standard alan herkese Bamboo Pen tablet hediye ediliyor.


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