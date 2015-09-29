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Meizu M2 Note inceleme videosu

3 yıl
79,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Meizu'nun 5,5" ekranı 2GB belleği ve 8 çekirdekli işlemcisi ile 1000TL altı telefonlar içinde iddialı modeli M2 Note test masamızda
 

Fiyat Performans açısından başarılı bir model olan M1 Note’un devam modeli olan M2 Note, iPhone’dan esinlenilen başarılı tasarım çizgilerini korurken, fiziksel tuş eklentisiyle daha rahat bir kullanım sunuyor.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

5,5” IGZO ekranında Full HD çönünürlük sunan telefonda Full HD video kaydı yapabilen 5MP ön kameraya yine Full Hd video kaydı yapabilen 13MP arka kamera eşlik ediyor. Arka kameranın hemen altında da çift ton led flaş bulunmakta.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Telefonda ses ve güç buyonu kenarları ovel gelen sert plastik kasanın sol tarafında konumlandırılmış. Evet güç butonu oldukça ters bir yerde fakat genelde ihtiyaç duymuyorsunuz.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

M1 Note’a göre en büyük geliştirme olan fiziksel eve dönüş butonu 2 fonksiyona sahip. Eğer mekanik olarak bastırırsanız uykudan uyandırma, eve dönüş veya uzun süreli basışta uykuya moduna geçirme fonksiyonlarını yürütebiliyor.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Üzerindeki kapasitif kısma ufak dokunuşlar yaparsanız da geri tuşu görevi görüyor. Yani hem kapasitif hem mekanik tuş bir arada bulunmakta. Bu sayede Flyme OS’un kontrolü oldukça kolaylaşmış. Eskiden geri fonksiyonu için parmak kaydırma hareketine ihtiyaç duyuluyorken artık bir tuşa sahibiz.

Andriod 5.1 üzerine kurulu Flyme OS 4.5.3 ile gelen telefon güncellik konusunda da tepe modellere kafa tutuyor. Bir uygulama alt menüsüne sahip olmayan Flyme OS, iOS benzeri yapıda kurulan bütün uygulamaları ekran araçlarıyla birlikte görüntülüyor.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Tek elle kullanım kolaylıkları da içeren arayüzde bildirim çubuğunu aşağı indirmek için ekran ortasında parmağınızı yukarıdan aşağı kaydırmanız yeterli olurken, genel aramayı açmak için de yine ekran ortasında parmağımızı aşağıdan yukarı kaydırıyoruz.

Meizu M2 Note inceleme videosu
 
Ayarlar menüsü ve Twitter gibi sosyal platformlarda ise üst kısımdaki seçeneklere ulaşmak için kaydır tut özelliği bulunuyor. Eğer kaydırıp bir süre beklerseniz telefon sizin için menüyü aşağıda tutmaya devam ediyor ve kolay bir şekilde üst tarafta yer alan seçeneklere erişebiliyorsunuz.

2GB sistem belleğine sahip olan telefonda uygulamalar arasında geçiş içinse parmağımızı en alttan yukarı kaydırdığımızda görünen uygulama geçiş menüsünü kullanıyoruz. Telefonun kendine özgü bu kullanım şekli başta karmaşık gibi görünüyor olsa da alışması kısa sürüyor ve kullanımı oldukça keyifli.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Çift SIM destekli telefonda 2. SIM slotu yerine SD kart takılabiliyor oluşu da tek SIM kart ile kullanacaklar için avantajlı olmuş. Böylece M1 Note’un en büyük eksiği arttırılamayan hafıza da kısmi olarak çözüme kavuşmuş.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

M1 Note’da yer alan Mediatek 6752’e nazaran daha düşük bir performansa sahip olan Mediatek MT6753 ile donatılan M2 Note, her biri 1.3GHz hızda çalışan 8 adet Coretx A53 tabanlı çekirdeğe sahip bu işlemci ile günlük kullanımda sorunsuz bir performans sunuyor. Mali T720MP3 grafik işlemcisinin de modern bir çok oyunun altından rahatlıkla kalktığını söyleyebiliriz. Güzel olan telefon kasası da büyük olunca aşırı ısınma sorunlarıyla karşılaşmadan uzun süreli oyun oynanabiliyor olması oluyor.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Sentetik test sonuçlarını merak edenler ise buradaki değerleri kendi telefonları ile karşılaştırabilirler. Tabi rakamların kullanım deneyimini anlatma konusunda yetersiz kaldıklarını da belirtmek gerekli.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

3100 mAh batarya düşük güç tüketim değerli IGZO panelle buluşunda ortaya kullanım süreleri açısından da tatmin edici bir telefon çıkmış. 4 saat üzeri ekran açık kalma süreleriyle yoğun kullanımda bir günü fazlasıyla tamamlayan telefon, orta halli kullanımlarda 2. gün akşamına kadar dayanabilir.

Pil menüsü altında yer alan tasarruf seçenekleri ile de ekstra pil ömrü elde etmek ya da telefonun sürekli performans modunda çalışmasını sağlamak mümkün. Modlar arasındaki performans farkları ise test programlarında görülebiliyor olsa da dengeli mod ile performans modu arasında keskin performans farklılıkları bulunmuyor.

5.5” Full HD panelde video ve resim görüntülemek oldukça keyifli. Ses çıkış gücü yüksek olan mono hoparlör en yüksek ses seviyesinde kaliteden ödün veriyor olsa da fiyat seviyesi düşünüldüğünde yeterli olduğu söylenebilir.

Meizu M2 Note inceleme videosu

Kulaklık ses çıkış kalitesi ise bir çok tepe model telefondan daha iyi seviyede. Meizu MX4 Pro’dan bu yana telefonlarında özellikle kulaklık ses kalitesi konusunda ortalamanın oldukça üzerinde iyi işler çıkartıyor. Telefonun kutusundan kulaklık çıkmaması ise bu konudaki tek eksiği olarak gösterilebilir.
Telefonun görüşme kalitesi gelen ve giden ses açısından sorunsuzken, GPS ve Glonass destekli konumlama hizmeti de güzel çalışıyor. Kolay bir kullanıma sahip kamera ise telefonun en zayıf noktasını oluşturuyor. İyi ışık altında kabul edilebilen işler çıkartan ön ve arka kamera özellikle düşük ışık altında ortalamanın altında işlere imza atıyor.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Arka kameranın da kimi zaman düzgün odaklama yapamaması ile karşılaşılabiliyor. Bu yüzden kimi sahneleri net çekildiğinden emin olmak için 2-3 defa kayda alıyorsunuz.

M2 Note genel olarak kullanması keyifli ve fiyatına göre fazlasını sunan bir telefon olmuş. Kemarası biraz daha iyi olsaydı hiç kuşkusuz bu fiyat sınıfında herkese tavsiye edilecek bir model olurdu.
Meizu M2 Note inceleme videosu
 

Eğer hali hazırda bir M1 Note sahibiyseniz ve depolama alanı size yetiyorsa M2 Note fiziksel buton haricinde işlem gücü anlamında daha azını sunan bir telefon. Kısacası değişikliğe neden yok fakat şu sıralar büyük ekranlı ve uygun fiyatlı bir Android cep telefonu arıyorsanız M2 Note’u da göz atılacaklar listenize almayı unutmayın.
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.Legend 3 yıl en beğenilen
DH nin bir inceleme videolarına reklam koymadığı kalmıştı o da tam olmuş. Gözünüz doymuyor paraya
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MysticDesign 3 yıl
o reklam neydi gızz
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N3T 3 yıl
güncellemelerle(international)) antutu 35000'e çıktı (performans mod)
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DH Misafiri 3 yıl
Cihaz gercekten mükemmel pil ekran kamera sorunsuz arayüz süper akıcı hantal arayuzlerden sıkılanlar için ilaç gibi gelicektir led bildirim de var cihazda ben eksi olarak bir yönünü göremedim fiyatının çok uzerinde
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DH Misafiri 3 yıl
Cihaz gercekten mükemmel pil ekran kamera sorunsuz arayüz süper akıcı hantal arayuzlerden sıkılanlar için ilaç gibi gelicektir incelemede varmıydı bilmiyorum ama led bildirimde var cihazda ben eksi olarak bir yönünü göremedim fiyatının çok uzerinde
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DH Misafiri 3 yıl
Yaklaşık 3 aydır Mx4 Pro kullanıyorum ve çok memnunum. Flyme gerçekten akıcı ve sade bir arayüz. Iphone kullananlar için alışmak zor olmayacaktır. M2 note'u geçen bir arkadaşımda kısaca inceledim. Telefon gayet güzel. Kamerası mx4 pro ile kıyaslandığında tabiki kalite farkı var ama bence yeterli. Kasanın malzeme kalitesi büyük ihtimal iyidir ama kaliteli hissi vermiyor. Bence bu fiyata alınabilecek en iyi telefonlardan.
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DH Misafiri 3 yıl
artık gerçekten meizunun bir farkı yada albenisi kalmadı fiyatı zaten gelirsede yüksek..mx5 yada mx5 pro gibi modelleri,m2 note benzeri o fiyatta marka ve servis olan hınca model var digital market batırdı zaten model eskidi daha getirecekler,meizu fiyasko oldu..
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pakimeno 3 yıl
20060yılından beri meizu mp3 ve mp4 çalarını kullanırım.ses ve ürün kalitesi olarak mükemmel ürünleri vardı meizunun.hatta o dönem Türkiye dist.next&nextstar dı mp4leri hepsiburada da satıyordu.
daha sonra akıllı telefon piyasasına wp ile girdilersede o dönem iin akıllı telefon çok tutmadığı için pek başarılı olamadılar.demek istediğim meizu yeni bir firma değil her çinlinin uzun yıllardır tanıdığı bildiği ve güvendiği markadır.
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SKYBRAVE 3 yıl
Speed-Step
Gelip gelmemesi biraz da talebe bağlı. Gelirse 1600-1800TL aralığında olur fiyatı. Tüketici Meizu markasını tanımadığı için bu kadar para vermeye yanaşmayabilir.

Peki o fiyat aralığında gelirse sizce almaya değer mi? Malum artık bilindik markaların üst düzey telefonları 2.000TL'den aşağı değil. Pro 5'in teknik özellikleri gerçekten çok üst düzey ama marka olarak Çinli markalara güvenmek biraz zor.
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Speed-Step 3 yıl SKYBRAVE
Açıkçası kağıt üzerinden cihaz değerlendirmeyi yanlış buluyorum bu yüzden kesin değer veya değmez diyemem. Fakat beni çok heyecanlandıran bir telefon oldu eğer vaat ettiklerini verebiliyorsa Note 5'in kalemsiz uygun fiyatlı versiyonu olarak değerlendirmek yanlış olmaz.
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tugares 3 yıl
Mesut Abi reklamı ilk gördüğümde telefonun çalınmaya karşı ekstra bi yazılımla falan korunduğunu sandım. Hatta bayada gerçekçi olmuş diye düşünürken Sonra bi baktım ki reklam. Tabii ben şok
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Sunstorms 3 yıl
Kamera ve kasa yakışmamış
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SKYBRAVE 3 yıl
@Speed-Step
Mesut Bey Meizu Pro 5 ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Ülkemize tahminen ne zaman ve hangi fiyattan gelir? Telefon geldiğinde inceleme yapar mısınız?
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Speed-Step 3 yıl SKYBRAVE
Gelip gelmemesi biraz da talebe bağlı. Gelirse 1600-1800TL aralığında olur fiyatı. Tüketici Meizu markasını tanımadığı için bu kadar para vermeye yanaşmayabilir.
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