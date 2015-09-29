Meizu M2 Note inceleme videosu

Meizu'nun 5,5" ekranı 2GB belleği ve 8 çekirdekli işlemcisi ile 1000TL altı telefonlar içinde iddialı modeli M2 Note test masamızda

Fiyat Performans açısından başarılı bir model olan M1 Note’un devam modeli olan M2 Note, iPhone’dan esinlenilen başarılı tasarım çizgilerini korurken, fiziksel tuş eklentisiyle daha rahat bir kullanım sunuyor.

5,5” IGZO ekranında Full HD çönünürlük sunan telefonda Full HD video kaydı yapabilen 5MP ön kameraya yine Full Hd video kaydı yapabilen 13MP arka kamera eşlik ediyor. Arka kameranın hemen altında da çift ton led flaş bulunmakta.

Telefonda ses ve güç buyonu kenarları ovel gelen sert plastik kasanın sol tarafında konumlandırılmış. Evet güç butonu oldukça ters bir yerde fakat genelde ihtiyaç duymuyorsunuz.

M1 Note’a göre en büyük geliştirme olan fiziksel eve dönüş butonu 2 fonksiyona sahip. Eğer mekanik olarak bastırırsanız uykudan uyandırma, eve dönüş veya uzun süreli basışta uykuya moduna geçirme fonksiyonlarını yürütebiliyor.

Andriod 5.1 üzerine kurulu Flyme OS 4.5.3 ile gelen telefon güncellik konusunda da tepe modellere kafa tutuyor. Bir uygulama alt menüsüne sahip olmayan Flyme OS, iOS benzeri yapıda kurulan bütün uygulamaları ekran araçlarıyla birlikte görüntülüyor.





2GB sistem belleğine sahip olan telefonda uygulamalar arasında geçiş içinse parmağımızı en alttan yukarı kaydırdığımızda görünen uygulama geçiş menüsünü kullanıyoruz. Telefonun kendine özgü bu kullanım şekli başta karmaşık gibi görünüyor olsa da alışması kısa sürüyor ve kullanımı oldukça keyifli.

Çift SIM destekli telefonda 2. SIM slotu yerine SD kart takılabiliyor oluşu da tek SIM kart ile kullanacaklar için avantajlı olmuş. Böylece M1 Note’un en büyük eksiği arttırılamayan hafıza da kısmi olarak çözüme kavuşmuş.

M1 Note’da yer alan Mediatek 6752’e nazaran daha düşük bir performansa sahip olan Mediatek MT6753 ile donatılan M2 Note, her biri 1.3GHz hızda çalışan 8 adet Coretx A53 tabanlı çekirdeğe sahip bu işlemci ile günlük kullanımda sorunsuz bir performans sunuyor. Mali T720MP3 grafik işlemcisinin de modern bir çok oyunun altından rahatlıkla kalktığını söyleyebiliriz. Güzel olan telefon kasası da büyük olunca aşırı ısınma sorunlarıyla karşılaşmadan uzun süreli oyun oynanabiliyor olması oluyor.

Sentetik test sonuçlarını merak edenler ise buradaki değerleri kendi telefonları ile karşılaştırabilirler. Tabi rakamların kullanım deneyimini anlatma konusunda yetersiz kaldıklarını da belirtmek gerekli.

5.5” Full HD panelde video ve resim görüntülemek oldukça keyifli. Ses çıkış gücü yüksek olan mono hoparlör en yüksek ses seviyesinde kaliteden ödün veriyor olsa da fiyat seviyesi düşünüldüğünde yeterli olduğu söylenebilir.





Telefonun görüşme kalitesi gelen ve giden ses açısından sorunsuzken, GPS ve Glonass destekli konumlama hizmeti de güzel çalışıyor. Kolay bir kullanıma sahip kamera ise telefonun en zayıf noktasını oluşturuyor. İyi ışık altında kabul edilebilen işler çıkartan ön ve arka kamera özellikle düşük ışık altında ortalamanın altında işlere imza atıyor.

M2 Note genel olarak kullanması keyifli ve fiyatına göre fazlasını sunan bir telefon olmuş. Kemarası biraz daha iyi olsaydı hiç kuşkusuz bu fiyat sınıfında herkese tavsiye edilecek bir model olurdu.

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Üzerindeki kapasitif kısma ufak dokunuşlar yaparsanız da geri tuşu görevi görüyor. Yani hem kapasitif hem mekanik tuş bir arada bulunmakta. Bu sayede Flyme OS’un kontrolü oldukça kolaylaşmış. Eskiden geri fonksiyonu için parmak kaydırma hareketine ihtiyaç duyuluyorken artık bir tuşa sahibiz.Tek elle kullanım kolaylıkları da içeren arayüzde bildirim çubuğunu aşağı indirmek için ekran ortasında parmağınızı yukarıdan aşağı kaydırmanız yeterli olurken, genel aramayı açmak için de yine ekran ortasında parmağımızı aşağıdan yukarı kaydırıyoruz.Ayarlar menüsü ve Twitter gibi sosyal platformlarda ise üst kısımdaki seçeneklere ulaşmak için kaydır tut özelliği bulunuyor. Eğer kaydırıp bir süre beklerseniz telefon sizin için menüyü aşağıda tutmaya devam ediyor ve kolay bir şekilde üst tarafta yer alan seçeneklere erişebiliyorsunuz.3100 mAh batarya düşük güç tüketim değerli IGZO panelle buluşunda ortaya kullanım süreleri açısından da tatmin edici bir telefon çıkmış. 4 saat üzeri ekran açık kalma süreleriyle yoğun kullanımda bir günü fazlasıyla tamamlayan telefon, orta halli kullanımlarda 2. gün akşamına kadar dayanabilir.Pil menüsü altında yer alan tasarruf seçenekleri ile de ekstra pil ömrü elde etmek ya da telefonun sürekli performans modunda çalışmasını sağlamak mümkün. Modlar arasındaki performans farkları ise test programlarında görülebiliyor olsa da dengeli mod ile performans modu arasında keskin performans farklılıkları bulunmuyor.Kulaklık ses çıkış kalitesi ise bir çok tepe model telefondan daha iyi seviyede. Meizu MX4 Pro’dan bu yana telefonlarında özellikle kulaklık ses kalitesi konusunda ortalamanın oldukça üzerinde iyi işler çıkartıyor. Telefonun kutusundan kulaklık çıkmaması ise bu konudaki tek eksiği olarak gösterilebilir.Arka kameranın da kimi zaman düzgün odaklama yapamaması ile karşılaşılabiliyor. Bu yüzden kimi sahneleri net çekildiğinden emin olmak için 2-3 defa kayda alıyorsunuz.Eğer hali hazırda bir M1 Note sahibiyseniz ve depolama alanı size yetiyorsa M2 Note fiziksel buton haricinde işlem gücü anlamında daha azını sunan bir telefon. Kısacası değişikliğe neden yok fakat şu sıralar büyük ekranlı ve uygun fiyatlı bir Android cep telefonu arıyorsanız M2 Note’u da göz atılacaklar listenize almayı unutmayın.