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Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda

10 ay
7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu M6s elimize ulaştı. Bu telefon Samsung'un en yeni mobil işlemcisi olan 6 çekirdekli Exynos 5 7872'yi kullanması ve parmakizi sensörünün tasarımıyla dikkat çeken bir model.
Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda
Meizu'nun ülkemiz pazarına yeni yeni giren akıllı telefon modeli M6s elimize ulaştı. Bu telefonun en dikkat çekici özelliği, Samsung'un 6 çekirdekli Exynos 5 7872 işlemcisini kullanan ilk telefon olması. Bu işlemci sınıfında ilk defa Cortex-A73 çekirdek tasarımı da kullanıyor ve 1.2GHz'de çalışan GPU ile geliyor. Detaylar videomuzda. 
Telefonun güncel satın alma fiyatını merak edenler buraya tıklayabilir.  

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canyash 9 ay
Telefonu kullanıyorum..anakonusu yok mu
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Silkolet 9 ay canyash
Bende kullanıcısıyım fakat telefonun yurt dışında da Türkiye de de pek ilgi gördüğü yok sanırım kendi konusunu hiçbir yerde bulamadım.
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matgab 9 ay
EE kullanan yok mu bu icadı?
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Ju1i@~ 10 ay
Güzel telefon bence, alan üzülmez.
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kuvant512 10 ay
meizu e3 modelini getirmemekle buyuk hata yapiyor getirse yok saticak.
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eP_362 10 ay kuvant512
Maalesef cihaz globale çıkmadı.
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Amaç123 10 ay
Mi A1 alırım daha iyi. Meizu 15'in artık gelmesi lazım. Meizu 16'ı çıkıyor.
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Slaved by makarna 10 ay
Bence meizunun ara modelleri alınmaz
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