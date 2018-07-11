İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Meizu M6s elimize ulaştı. Bu telefon Samsung'un en yeni mobil işlemcisi olan 6 çekirdekli Exynos 5 7872'yi kullanması ve parmakizi sensörünün tasarımıyla dikkat çeken bir model.
Meizu M6s elimizde: Samsung'un 6 çekirdekli işlemcisi onda
Meizu'nun ülkemiz pazarına yeni yeni giren akıllı telefon modeli M6s elimize ulaştı. Bu telefonun en dikkat çekici özelliği, Samsung'un 6 çekirdekli Exynos 5 7872 işlemcisini kullanan ilk telefon olması. Bu işlemci sınıfında ilk defa Cortex-A73 çekirdek tasarımı da kullanıyor ve 1.2GHz'de çalışan GPU ile geliyor. Detaylar videomuzda.
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