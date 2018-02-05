Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek

Meizu'nun en iddialı telefonu olan ve arkadaki ikinci ekranıyla kullanıcı deneyimine farklı bir hava kazandırmaya çalışan Pro 7 Plus'ı mercek altına ve her detayını enine boyuna inceledik.

Ülkemize resmi olarak gelen ve kendi ofisini kuran Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus'ı inceledik. Arkasında da ekranı olan ve farklı bir deneyim vaad eden telefon, MediaTek'in en güçlü işlemcisi olan 10 çekirdekli Helio X30'u kullanıyor.