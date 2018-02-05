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Meizu Pro 7 Plus incelemesi: 2 ekran, 3 kamera ve 10 çekirdek

1 yıl
16,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu'nun en iddialı telefonu olan ve arkadaki ikinci ekranıyla kullanıcı deneyimine farklı bir hava kazandırmaya çalışan Pro 7 Plus'ı mercek altına ve her detayını enine boyuna inceledik.
Ülkemize resmi olarak gelen ve kendi ofisini kuran Meizu'nun amiral gemi akıllı telefon modeli Pro 7 Plus'ı inceledik. Arkasında da ekranı olan ve farklı bir deneyim vaad eden telefon, MediaTek'in en güçlü işlemcisi olan 10 çekirdekli Helio X30'u kullanıyor. 

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aceleciburak 1 yıl en beğenilen
Erdi inceleme için teşekkürler
Helio x25 kullanıcısı olarak (Xiaomi Redmi Pro) Mediatek SoC lerin kaynak kodlarını erişilebilir yapmadıkça bu kervan asla yürümez
Ayrıca Mediatek X serisi tepe model SoC üretimininden vazgeçmişti P serisi orta seviye yongalara yöneleceği için Helio X30 un akibeti de X10 yada X20 den farklı olmayacaktır.
zaten şu cihazın hala 7.0 (7.1 bile değil) durması bunun göstergesi
umarım Mediatek ters köşe yapar da 2018 içerisinde özellikle devamını getirmeyeceği X serisinin kaynak kodlarını dağıtıp üreticilerin yanı sıra özelleştirmiş rom geliştirenlere yeni bir saha açmış olur gerçi çok zannetmiyorum ama bende ki de bir umut.
Şahsen şu cihazı alacağıma şuan en mantıklı seçenek 1600 TL li fiyatlara düşen Xiaomi Mi Note 3 olurdu en azından orta seviyede tepe platform olan Snapdragon 660 var ve ileri ki zamanlarda özelleşmiş rom bulamama derdi de yok illaki bi lineage yada Mokee rom çıkar.
Erdi inceleme için teşekkürlerHelio x25 kullanıcısı olarak (Xiaomi Redmi Pro) Mediatek SoC lerin kaynak kodlarını erişilebilir yapmadıkça bu kervan asla yü...
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Greylights 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Videoda hep sanal tuşlar görülüyor, tek tuşla kullanım yok mu bu telefonlarda?! (dokunma geri, tam basma ana ekran)

Erdi bey bahsetmemiş ama normalde sanal tuşlar yok. Tek tuş ile kullanılıyor Meizu telefonlar meşhur M-Back tuşu ile. Dokununca geri, basınca ana ekrana atıyor, Pro6 Plus da o tuş parmak izi yanında nabız da ölçebiliyordu.
QuexSeeLVideoda hep sanal tuşlar görülüyor, tek tuşla kullanım yok mu bu telefonlarda?! (dokunma geri, tam basma ana ekran)
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DH Misafiri 1 yıl
Giris muzigi nuri alco kutu acilisi yapacak sandim
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fbyram 1 yıl
İnceleme güzel ama vakit israfı (telefon için)...
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imhotep_of_grudge 1 yıl
2. ekran çok küçük... öndeki kadar yapsalar olurmuş...
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WB 1 yıl
Bence 3,5 ekran 5 kamera 20 cekirdek 16gb ram 20000mah batarya olsa daha iyi olabilirdi..
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beautifulwinners 1 yıl
Geç kalınmış bir inceleme oldu. Telefonun tek hoşuma giden yanı tabi ki çift kamerası.
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ssbrutality 1 yıl
Alt ve üstteki boşlukları bir ben mi fazla buldum?
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DH Misafiri 1 yıl
Giris muzigi nuri alco kutu acilisi yapacak sandim
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DemirAtlı 1 yıl
cidden çöpya
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LeSRiSeL 1 yıl
mediatek mi ?
hayırrr bidaha yemem o numarayı
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buraxus 1 yıl
çok güzel çöp yapmışlar
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tnturhann 1 yıl
Müzik andırıyor, bekledim ama farklı çıktı.
youtube.com/...
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