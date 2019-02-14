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Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu

3 ay
10,5b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Meizu'nun ülkemizde yeni yeni kullanıma sunduğu X8 akıllı telefon modeli, 2000TL altı fiyat ve Snapdragon 710 platformuyla ses getirmeyi ve dikkat çekmeyi başarıyor. Biz de incelemesini yaptık.
Meizu'nun ülkemizde piyasaya sürdüğü yeni telefon modellerinden X8, fiyat/performans iddiasıyla öne çıkıyor. 1900TL'lik fiyatı kapsamında Snapdragon 710 platformundan güç alan ve 2000TL altı fiyat aralığında sunduğu performans ile yeni nesil rakiplerine karşı iddialı gelen telefonu sizler için inceledik.

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fx57 3 ay en beğenilen sayi77
Merhaba,
Videoyu izlemediniz, ya da belki atlayarak izlediniz sanırım.
Meizu X8, 4K video kaydı yapıyor, seçenek olarak ağır çekim video özelliği de var.
Teşekkürler.
Merhaba,Videoyu izlemediniz, ya da belki atlayarak izlediniz sanırım.Meizu X8, 4K video kaydı yapıyor, seçenek olarak ağır çekim video özelliği de var.
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2 Yanıt Yanıtla +7
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fx57 3 ay damn2u
Merhaba,
Yorumunuz ne yazık ki hatalı ve ithamlı.
Her videomda olduğu gibi bu inceleme de tarafsızdır.
Ben tabloyu hazırlarken, üreticilerin ülkemiz için bizzat belirlediği resmi satış fiyatlarını baz aldım.
Herhangi bir eksiği yok, fiyatlar markaların tavsiye ettiği son kullanıcı fiyatlarıdır.
Teşekkürler.
Merhaba,Yorumunuz ne yazık ki hatalı ve ithamlı.Her videomda olduğu gibi bu inceleme de tarafsızdır.Ben tabloyu hazırlarken, üreticilerin ülkemiz i...
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Xiaomiseverim 3 ay
Erdi incelemelerin çok güzel ama çok pozitifsin. Yani çok nadir görüyorum Bi telefonu kötülediğini ki o da hemen arkasından bu fiyata bu oluyor ancak diyerek geçiştiriyorsun. Bi kere kamerası dandik demedin Bi telefona. Bu para buna verilmez demedin. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama sanki övmek için inceliyorsun.
Erdi incelemelerin çok güzel ama çok pozitifsin. Yani çok nadir görüyorum Bi telefonu kötülediğini ki o da hemen arkasından bu fiyata bu oluyor ancak diyerek ge...
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1 Avatar
|YipMan| 1 ay
tekrar ne zaman stoklara girecektir bilginiz var mı?
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balistik81 1 ay
MHL desteği var mı arkadaşlar?
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okidoki64 1 ay
Erdi bey , inceleme için çok teşekkürler.İnceleme içinde kullandığınız müziklerin isimlerini paylaşır mısın.
*incelemede kullanılan müzik : musicbyLUKAS x Mastrovita - Hold On
copyrightfreemusic.release.link/...
telefonda izlerken program bulamamıştı , pc üzerinden izlerken buldu.Parçanın adını bulmak için telefonda kullandığım program soundhound.
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Karayell 3 ay
Herkese Selam,
Ben telefonu aldım, yalnız bu canavara kılıf bulamıyorum ? bildiğiniz satan yer var mı ?
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gelecek3535 3 ay
bu telefonun alaninda rakibi mi8 se dir.
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Xiaomiseverim 3 ay
Erdi incelemelerin çok güzel ama çok pozitifsin. Yani çok nadir görüyorum Bi telefonu kötülediğini ki o da hemen arkasından bu fiyata bu oluyor ancak diyerek geçiştiriyorsun. Bi kere kamerası dandik demedin Bi telefona. Bu para buna verilmez demedin. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor ama sanki övmek için inceliyorsun.
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Xiaomiseverim 3 ay
Gm9 pro varken ben buna para vermem açıkçası. Dxomark puanı amiral gemileriyle rekabet eden ve sd660 gibi 710a çok yakın bir işlemciyle gelen üstelik de ne kadar birleştirme de olsa yerli olan bir telefon 1500lirayken üstüne 400 lira verilip kamerası kötü ama biraz performans artışı olan Bi telefon almanın mantığı yok Gibi. Tabi herkesin telefonda aradığı şey başka karışamam.
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0quz28 3 ay Xiaomiseverim
yanlış düşünüyorsunuz bence ben mi 8 kullanmama rağmen ilk defa bir telefonu tasarımsal olarak bu kadar beğendim özellikle çentik kısmı çok hoş ve mi 8 yerine bunu tercih edebilirdim dedim gm9 pro daha iyi paket olabilir ama google arayüzü ve tasarımı berbat bence sırf bu nedenlerden bile gm9pro yu almam
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DH Misafiri 3 ay
hepsiburada.com/...
Az biraz araştırın da öyle yazın be sırf boş beleş konuşmak için yazıyorsunuz...
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DH Misafiri 3 ay
Teşekkürler Ellerinize sağlık :)
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selimar 3 ay
Resmi olarak Türkiye'de olmayan sadece ithalatcı garantili satılan fiyatı burada yazmakta ne bileyim komik yani. Sonuçta diğer modeller ile kıyasladığınızda gerçek gümrük,teknik servis ve birçok etkenleri eklemiş oluyorsunuz. Ama ithalatçı rakamı yazmak cidden anlamsız geliyor bana.
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