Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Meizu'nun ülkemizde yeni yeni kullanıma sunduğu X8 akıllı telefon modeli, 2000TL altı fiyat ve Snapdragon 710 platformuyla ses getirmeyi ve dikkat çekmeyi başarıyor. Biz de incelemesini yaptık.
Meizu'nun ülkemizde piyasaya sürdüğü yeni telefon modellerinden X8, fiyat/performans iddiasıyla öne çıkıyor. 1900TL'lik fiyatı kapsamında Snapdragon 710 platformundan güç alan ve 2000TL altı fiyat aralığında sunduğu performans ile yeni nesil rakiplerine karşı iddialı gelen telefonu sizler için inceledik.
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Videoyu izlemediniz, ya da belki atlayarak izlediniz sanırım.
Meizu X8, 4K video kaydı yapıyor, seçenek olarak ağır çekim video özelliği de var.
Teşekkürler.
Yorumunuz ne yazık ki hatalı ve ithamlı.
Her videomda olduğu gibi bu inceleme de tarafsızdır.
Ben tabloyu hazırlarken, üreticilerin ülkemiz için bizzat belirlediği resmi satış fiyatlarını baz aldım.
Herhangi bir eksiği yok, fiyatlar markaların tavsiye ettiği son kullanıcı fiyatlarıdır.
Teşekkürler.