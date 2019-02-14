Meizu X8 incelemesi | Fiyat/performans telefonu

Meizu'nun ülkemizde yeni yeni kullanıma sunduğu X8 akıllı telefon modeli, 2000TL altı fiyat ve Snapdragon 710 platformuyla ses getirmeyi ve dikkat çekmeyi başarıyor. Biz de incelemesini yaptık.

1900TL'lik fiyatı kapsamında Snapdragon 710 platformundan güç alan ve 2000TL altı fiyat aralığında sunduğu performans ile yeni nesil rakiplerine karşı iddialı gelen telefonu sizler için inceledik. Meizu'nun ülkemizde piyasaya sürdüğü yeni telefon modellerinden X8, fiyat/performans iddiasıyla öne çıkıyor.'lik fiyatı kapsamında Snapdragon 710 platformundan güç alan ve 2000TL altı fiyat aralığında sunduğu performans ile yeni nesil rakiplerine karşı iddialı gelen telefonu sizler için inceledik.