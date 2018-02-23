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Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme)

1 yıl
3,8b
1
Mesut Çevik ile Canlı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Birbirinden değerli konukları ağırladığımız Mesut Çevik ile Canlı'da akılda kalan anları derlediğimiz serinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. İlk derlemede yer almayan bölümler sizlerle.
Mesut Çevik ile Canlı'nın akıllarda iz bırakan anlarını derlediğimiz serinin ikinci bölümü sizlerle. İlk bölümü aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

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badboy3304 1 yıl en beğenilen
Mesut çevikle saçtan geriye kalanlar:)
Şaka bir yana her halin karizma reis...
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Turin Turambar. 1 yıl floydrose
floydrose
02:59 Yüz ifadesi çok iyi :D

Ne yani diğer anlarda çok mu kötü mesut abimize laf mı ediyorsun sen?

Mesut abi hemen sil bu adamın yorumunu
floydrose02:59 Yüz ifadesi çok iyi :DNe yani diğer anlarda çok mu kötü mesut abimize laf mı ediyorsun sen?Mesut abi ...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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Swothra 1 yıl
Videonun altında sürekli çalar saat misali bir ses var. Kulaklarımı aşırı rahatsız etti, irite etti beni. Niye böyle garip bişi yaptınız anlamadım.
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reiis 1 yıl
Gençliğim eyvah, Yılları sormayın
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WarSaw 1 yıl
Saçı varken yakışıklı adam hiç kıskançlık yapıp saldırmayın. Ha saç ektirse yakışırmı yakışır ama bu onun kendi tercihi.
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WB 1 yıl
Konuyla ilgisi yok diyerek buradaki yorumlari silmeyen, kendisi ve yasiyla barisik Mesut Cevik’i gostermis oldugu bu olgun davranistan oturu alkisliyor, diger donanimhaber editorlerine ornek olmasini diliyorum..
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m.can123 1 yıl
Mesut cevikte ekranlarda yaslandi :D
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Tensi 1 yıl
Ahaha, meğer eski resmini koymuş. Ben de saç ektirdi sandim, çim adam gibi olmuş 15 yaş gençleşmiş bir anda diyecektim. O kadar içine dert olduysa git ektir kardeş, insanlarin yarisi kel ve dert etmiyorlar. Ayrica biraz kas yapip Johnny Sins ya da Jason Statham modunda da takilabiliniyor dusununce.
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alptughan 1 yıl
Teknolojinin Mesut Yar'ı
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KaleyDeskop 1 yıl
şu kapak resminden anladığım kadarıyla mesut hala kelliği sindirememiş. ha anlıyorum benim de en büyük korkum bu ve kel kalsam depresyona girerdim herhalde :D tabi mesut çevik'e saçsızlık yakışıyor benim için ise tam tersi, zaten çirkin tipsiz biriyim saçlar da giderse türban takıp gezerim artık :D
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badboy3304 1 yıl en beğenilen
Mesut çevikle saçtan geriye kalanlar:)
Şaka bir yana her halin karizma reis...
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zolzauza 1 yıl
Ajda Pekkan dışında yıllar kimseye yaramıyor, hepimiz yaşlanıyoruz :)
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