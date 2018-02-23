Mesut Çevik ile Canlı | Akılda kalanlar #2 (derleme)

Genel Yayın Yönetmeni
Birbirinden değerli konukları ağırladığımız Mesut Çevik ile Canlı'da akılda kalan anları derlediğimiz serinin ikinci bölümüyle birlikteyiz. İlk derlemede yer almayan bölümler sizlerle.
Mesut Çevik ile Canlı'nın akıllarda iz bırakan anlarını derlediğimiz serinin ikinci bölümü sizlerle. İlk bölümü aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
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Şaka bir yana her halin karizma reis...
Ne yani diğer anlarda çok mu kötü mesut abimize laf mı ediyorsun sen?
Mesut abi hemen sil bu adamın yorumunu