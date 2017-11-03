Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Nejdat Delioğlu

Atölyesinde her şeyi yapabilecek yetenekte olan Nejdat Delioğlu, youtube kanalında çeşitli konularda nasıl yapılır rehber videoları hazırlayarak gençlerin ufkunu açıyor.

Mesut Çevik ile Canlı'nın bu akşamki konuğu Youtube kanalındaki nasıl yapılır videolar ile binlerce insanın sevgisini kazanan Nejdat Delioğlu.

İhtiyacı olan her şeyi kendi atölyesinde yapabilen Nejdat Delioğlu ile aşçılıktan makerlığa giden yolculuğunu konuşacak, sizden gelen soruları cevaplayacağız.