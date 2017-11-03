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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Nejdat Delioğlu

1 yıl
5,8b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Atölyesinde her şeyi yapabilecek yetenekte olan Nejdat Delioğlu, youtube kanalında çeşitli konularda nasıl yapılır rehber videoları hazırlayarak gençlerin ufkunu açıyor.
Mesut Çevik ile Canlı'nın bu akşamki konuğu Youtube kanalındaki nasıl yapılır videolar ile binlerce insanın sevgisini kazanan Nejdat Delioğlu.
İhtiyacı olan her şeyi kendi atölyesinde yapabilen Nejdat Delioğlu ile aşçılıktan makerlığa giden yolculuğunu konuşacak, sizden gelen soruları cevaplayacağız. 

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donanımcı123 1 yıl en beğenilen
Ooooo nejdat abiyi severiz.
Sabahtan akşama kadar enes batur izleyip burada nejdat delioğlu ile dalga geçen yeni yetme ergenler izlemesin zaten. Adamın güzel videoları var, mining işine girmeseydi daha iyiydi ama kendi parası kendi tercihidir.
Ooooo nejdat abiyi severiz.Sabahtan akşama kadar enes batur izleyip burada nejdat delioğlu ile dalga geçen yeni yetme ergenler izlemesin zaten. Adamın güz...
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sosisvesalam 1 yıl
bu dayı sayesinde sıfır elektrik/elektronik bilgim ile 750w modüler olan güç kaynağımı 1 liralık kondansatör ile kurtardım başkası olsa kimseye öğretmeyeyim tamirden para kazanmaya devam edeyim der ama adam bencillik yapmıyor helal olsun.
bu dayı sayesinde sıfır elektrik/elektronik bilgim ile 750w modüler olan güç kaynağımı 1 liralık kondansatör ile kurtardım başkası olsa kimseye öğretmeyeyim ta...
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snakefatih 1 yıl
Minning mevzusunu devlet meselesi ciddiyetinde anlatan beyamca ben de nereden hatırlıyorum bu yüzü dedim tesadüf videosunu izlemiştim adam işi çok ciddiye almış memlekete döviz kazandırıyoruz biz burada iş yapıyoruz iş. Gibi şeyler söylüyordu. Adam çok kızmış gelen yorumlara ateş püskürüyordu. Gören de kuzey kutbunda minning üssü kurmuş zanneder. Ev elektriğinde max 21 ekran kartı ile sömüren adamsın
Minning mevzusunu devlet meselesi ciddiyetinde anlatan beyamca ben de nereden hatırlıyorum bu yüzü dedim tesadüf videosunu izlemiştim adam işi çok ciddiye almı...
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Lana-Del-Rey 1 yıl
Vaay nejdet abimizi buralarda görmek güzel. Kendisini net bilgisayardan beri biliyoruz. Saygılar.
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A.B.D(azimBora) 1 yıl
kendini geliştirmiş bir yerden emeği ile bir yere gelmiş değerli bir abimiz.
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GAMEHUNTER 1 yıl
Nejdat beyin kanalını uzun zamandır takip ediyorum. Birazda kendime benzetiyorum sök parçala yeni şeyler yap huyu bende de var. Gerçekten bir çok şeyi yapmada heveslendiriyor videoları. Ama şu dekota malzemesi pahalı. Onu ucuza nereden temin edebileceğimizi de söylesin. Her videonun vazgeçilmez malzemesi dekota. :)
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Sky_Vision 1 yıl
Mesut çevik konu ve günden bulamayıp youtuber lara mı taktın ?
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donanımcı123 1 yıl Sky_Vision
Orijinalden alıntı: Sky_Vision
Mesut çevik konu ve günden bulamayıp youtuber lara mı taktın ?

Sanane birader

Birşey üretmiyorsunuz, üretene mani olmayın [:\-]
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Dersmail53 1 yıl
Nejdat Delioğlu gençlik için bir markadır.
O Bir Bilen ve Bilgisini paylaşan birisi...
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Infinitum 1 yıl
Bu amcaya sevgim 10 kat arttı gerçekten çok iyi biri. Videosu ilk denk geldiğinde Youtube'da challenge yapıp kaybedince kaktüsün üstüne oturan dedelerden sanmıştım ama gençlere örnek olması gereken bir mereka sahip çok samimi bir adammış. Hem teknoloji hem yemek videoları efsane.
Bu seri birçok kişi konusunda fikrimi değiştirdi ve daha iyi tanımamı sağladı Mesut abi, umarım sevdiğimiz herkesi konuk alana kadar uzun süre devam eder :)
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tarnat1985 1 yıl
Oo Nejdat abi hoşgeldin
Doğal,samimi,sıcak,paylaşımcı.. En önemlisi de çektiği videolarında sıradan vatandaş ekonomisi ile teknoloji nasıl yapılır sorununa çok mükemmel çözümler sunuyor. Videoları ayrıntılı ve anlaşılır biçimde muhteşem harmanlıyor..Acil şifalar dilerim ikinizede
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javaprof 1 yıl
sadi evren şeker gelsin.
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Infinitum 1 yıl javaprof
javaprof
sadi evren şeker gelsin.

Aynen akademisyen kimliğiyle çok farklı bir renk katar hiç aklıma gelmemişti. Umarım gelir.
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donanımcı123 1 yıl
Canlı yayını kaçırdım şimdi tekrarını izledim kısa sürmüş biraz ama güzeldi. Nejdat abi biraz rahatsızmış o yüzden fazla uzatmadılar sanırım.
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Physicist_Emre 1 yıl
Murat şen abimizde gelse keşke o da çok değerli biri.
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