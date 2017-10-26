Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle

Genel Yayın Yönetmeni
Youtube ve Oyun dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Tamer Yeşildağ Cuma akşamı Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum olacak. Tamer ile oyun dünyasındaki kariyerini ve Youtube'u konuşacağız.
Bir çok oyun severin Turuncu Levye'de içerik ürettiği zamanlardan beri tanıdığı Oyun Delisi isimli Youtube kanalının yöneticisi Tamer Yeşildağ ile oyun dünyasındaki kariyeri, hayatı ve Youtube'un dişli dünyası ile nasıl başa çıktığını konuşacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'nın tekrarını buradan izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=NY6Z7B2gjsg Paylaş Tweetle
Merhaba,
Bence haksızlık ediyorsunuz. Tamer, çizgisini korudu ne belden aşağı esprilere yaslandı ne de ona buna sataşmalar içinde yer aldı. Oyun dendiğinde her yaşa hitap eden eğlenceli videolar çekilmesi gerekiyor ki izlensin. Bunu da belli bir saygı ve terbiye düzeyinde kalarak yapabilen az adam var.
Bazen öyle bir anlatılıyor ki sanki kamera karşısına geçip oyun onayan herkes hemen büyük kitlelere ulaşmaya başlıyor. Aslına bakarsanız bu başarıyı yakalayan milyonlar içinde bir avuç insan var ve bunların içinde de Mesut Çevik ile Canlı formatında oturup konuşabileceğimiz düzeydeki yayıncı sayısı bir elin parmaklarını geçmez ne yazık ki.
Bence Tamer onlardan biri ve yaptığı işi beğeniyle takip ediyorum.
Konuklar konusunda ise yazılanları görünce üzülüyorum zira bu kişiler sadece benim değil sizin de misafiriniz. Bu yüzden yorum yapmadan önce sakince düşünmekte yarar var.
Sevgiler,
Mesut Çevik
edit: bu arada dün, xbox lansmanı için çektiği vlog u izledim . ne kadar güzel, ne kadar samimiydi. enis ile karşılıklı oturdukları bölümde eski günler geldi aklıma