Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle

Youtube ve Oyun dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Tamer Yeşildağ Cuma akşamı Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum olacak. Tamer ile oyun dünyasındaki kariyerini ve Youtube'u konuşacağız.

Bir çok oyun severin Turuncu Levye'de içerik ürettiği zamanlardan beri tanıdığı Oyun Delisi isimli Youtube kanalının yöneticisi Tamer Yeşildağ ile oyun dünyasındaki kariyeri, hayatı ve Youtube'un dişli dünyası ile nasıl başa çıktığını konuşacağız.

Mesut Çevik ile Canlı'nın tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=NY6Z7B2gjsg