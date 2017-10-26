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Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Tamer Yeşildağ Cuma 20:00'da sizlerle

1 yıl
3,1b
1
Mesut Çevik ile Canlı
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Youtube ve Oyun dendiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan Tamer Yeşildağ Cuma akşamı Mesut Çevik ile Canlı'da konuğum olacak. Tamer ile oyun dünyasındaki kariyerini ve Youtube'u konuşacağız.
Bir çok oyun severin Turuncu Levye'de içerik ürettiği zamanlardan beri tanıdığı Oyun Delisi isimli Youtube kanalının yöneticisi Tamer Yeşildağ ile oyun dünyasındaki kariyeri, hayatı ve Youtube'un dişli dünyası ile nasıl başa çıktığını konuşacağız.
Mesut Çevik ile Canlı'nın tekrarını buradan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=NY6Z7B2gjsg
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Speed-Step 1 yıl en beğenilen bbnnoglukml
avei21
ah tamer ah turunculevyede ne güzel ağırlığın vardı, sonra ora ile uyuşmayınca gittin mediacrafta katıldın saçma sapan işlere giriştin. veletlere hitap etmeye başladın youtube dan. turunculevyeden ayrılınca kendin youtube kanalı açsaydın ve veletlere hitap etmek yerine belli bir yaşa hitap etseydin üstteki yorumlara maruz kalmayacaktın . en çok üzüldüğüm yayıncı tamer yeşildağ son yıllarda. enes batur ile aynı kefeye konmak ölümden beter bir insan için

Merhaba,
Bence haksızlık ediyorsunuz. Tamer, çizgisini korudu ne belden aşağı esprilere yaslandı ne de ona buna sataşmalar içinde yer aldı. Oyun dendiğinde her yaşa hitap eden eğlenceli videolar çekilmesi gerekiyor ki izlensin. Bunu da belli bir saygı ve terbiye düzeyinde kalarak yapabilen az adam var.
Bazen öyle bir anlatılıyor ki sanki kamera karşısına geçip oyun onayan herkes hemen büyük kitlelere ulaşmaya başlıyor. Aslına bakarsanız bu başarıyı yakalayan milyonlar içinde bir avuç insan var ve bunların içinde de Mesut Çevik ile Canlı formatında oturup konuşabileceğimiz düzeydeki yayıncı sayısı bir elin parmaklarını geçmez ne yazık ki.
Bence Tamer onlardan biri ve yaptığı işi beğeniyle takip ediyorum.
Konuklar konusunda ise yazılanları görünce üzülüyorum zira bu kişiler sadece benim değil sizin de misafiriniz. Bu yüzden yorum yapmadan önce sakince düşünmekte yarar var.
Sevgiler,
Mesut Çevik
avei21ah tamer ah turunculevyede ne güzel ağırlığın vardı, sonra ora ile uyuşmayınca gittin mediacrafta katıldın saçma sapan işlere giriştin....
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1 Yanıt Yanıtla +16
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strathmorea 1 yıl
Bunun bir kere korku oyunu oynayış videosuna denk geldim. Outlast idi galiba. Oyunda ne atmosfer kaldı ne korku. Hebele gübele gülmeler, konuşurken ah hah haa falan demeler. Dedim oyuna yazık etmeyeyim kapattım hemen. Sizin oyun bilginiz çok daha fazla bundan Mesut bey. Hoşuma gitmeyen şey ülkemizdeki oyun sektöründe bu kişilerin bilir kişi gibi görünmesi.
Bunun bir kere korku oyunu oynayış videosuna denk geldim. Outlast idi galiba. Oyunda ne atmosfer kaldı ne korku. Hebele gübele gülmeler, konuşurken ah hah haa f...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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bbnnoglukml 1 yıl Speed-Step
tabii ki pırlanta gibi adam diyecek sözüm yok ona. dediiğiniz gibi bel altı espiri yapmıyor, kimseye sataşmıyor. en düzgün youtuber lardan biri şu anda o açıdan ama benim demek istediğim farklı. turunculevye döneminden takip edenler bilirler enis kirazoğluyla yaptığı sohbetler, çektikleri ilk izlenimler muazzamdı. soluksuz izletiyordu kendini. ama oyundelisi kanalına başladıktan belli bir süre sonra velet dediğimiz kesime hitap eden oyunlar çekmeye başladı (clashroyale tarzı mobil oyunlar ve tarayıcı tabanlı oyunlar) . oyun oynarken verdiği tepkiler inanılmaz yapaylaştı
edit: bu arada dün, xbox lansmanı için çektiği vlog u izledim . ne kadar güzel, ne kadar samimiydi. enis ile karşılıklı oturdukları bölümde eski günler geldi aklıma

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

tabii ki pırlanta gibi adam diyecek sözüm yok ona. dediiğiniz gibi bel altı espiri yapmıyor, kimseye sataşmıyor. en düzgün youtuber lardan biri şu anda o açı...
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DH Misafiri 1 yıl
tameri 2si1 konuk alsanız enis le hem bir araya gelmiş olur bsc 2si1 sıkı takip ediyormuş bir güzellik yapıp sevdiği programa katılsa tamer için çok güzel olur tameri en azından 1 defa 2si1 konuk isterik :) mesut yap güzelik :D ah bir de talha olacak ne güzel olur'du :)
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a_y_k_u_t 1 yıl
Bi Tamer bi de Evrim içimde yaradır. Geldikleri yerleri beğenmiyorum. Ama çok iyi insanlar.
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javaprof 1 yıl
aslında iyi birisi o enes batur veya polisin anasına küfür eden şu çocuk gibi değil izleyici kitlesinin onlarla aynı olmasının nedeni mediacraft denen fake video kanalından gelen insanlar.adamlar bildiğin senaryo hazırlayarak şaka videosu çekiyor.milletin aklıyla dalga geçiyor bir tek onlar değil kafalar kanalı da var birde insanlar bunların gerçek olduğunu sanmıyor mu ayar oluyorum.konsol oyun multiplayer gibi kanallar izleyici olarak çok azken bu kadar kaliteli içeriğe rağmen enes batur orkun gibilerin milyonlar izlenmesi zoruma gidiyor bari onları izleyeceklerine bu adamı izleseler mediacraftla çalışsa bile doğru düzgün terbiyeli bi adam türkiyede ıgn gibi doğru düzgün bir oyun basını olsaydı belki böyle adamlar o şirketlerde çalışmak zorunda kalmıyacaktı.oyunu inceleyip güzel kurgulu bir inceleme videosu çekecek siteye göndereceklerdi ki çoğunun isteği bu yöndedir bu gün metacritic skorlarında türkiyenin payı nedir kaç dergi inceleme yolluyor çoğu oyun için bir dergimizin incelemesi bile yok bu türk oyun basınının utancı olsun.
şu ubisoftun neden bir tane türkçe dil destekli oyunu yok bizim oyun basınımız doğru düzgün olsaydı türkçe çıkmayan bir oyunun puanını al aşağı edecek gücümüz olsaydı yapabilirler miydi? 15 tane dil desteği var içinde türkçe yok şimdi kimse gelip bana türkler oyun almıyor demesin. youtube.com/... uncharted 100 bin satmış ortalama 150 liradan 15 milyon lira eder. ubisoft oyunlarına gelelim. store.steampowered.com/... yorumlara bakınca yüzde 5i türk yorumu demekki oyunu alan her 20 kişiden biri türk 14 dil destekiyor ve türkçe yok işte doğru düzgün yazılı basın olmadığından oluyor bu. biz istesek bu oyunların satış rakamlarını öyle etkilerdikki ben normal bi kullanıcı olarak metacriticde üzerime düşeni yapıyorum ama kullanıcı yorumları dergi yorumlarının yanında geçersiz gibi türk oyun basını şu anda tamamen tüketime yönelik doğru düzgün bir içerik üreten çok az kurum var bari bsc batmasa.
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Physicist_Emre 1 yıl
Bu hafta Timur akkurt falan gelir diye tahmin ediyordum neyse haftaya o zaman.
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oyuncu11790 1 yıl
Ben youtube tarafındaki videolarına rastladım, izleyici kazanmak için mecburen küçük yaştaki kitlelerin yoğunlaştığı oyunları oynuyor. Haliyle hitapları ve konuşma tarzı küçük yaş kitlesine göre ayarlamış durumda...Çokta ağır eleştirmemek gerek, gayet saygılı ve seviyeli bir arkadaş...
Murat Sönmez, Erdinç İyikul gibi isimleri de görmek isteriz. Bu format gerçekten iyi oldu, Mesut Çevik yaptığı işten dolayı tebrik ediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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bbnnoglukml 1 yıl oyuncu11790
oyuncu11790
Ben youtube tarafındaki videolarına rastladım, izleyici kazanmak için mecburen küçük yaştaki kitlelerin yoğunlaştığı oyunları oynuyor. Haliyle hitapları ve konuşma tarzı küçük yaş kitlesine göre ayarlamış durumda...Çokta ağır eleştirmemek gerek, gayet saygılı ve seviyeli bir arkadaş...
Murat Sönmez, Erdinç İyikul gibi isimleri de görmek isteriz. Bu format gerçekten iyi oldu, Mesut Çevik yaptığı işten dolayı tebrik ediyorum.

aynen demek istediğim oydu yoksa ne enes batur nede diğer enes batur türevi şahıslarla kıyaslanamaz tamer yeşildağ.. ama biraz abartılı yazmışım sabah uykulu uykulu ilk mesajı. tamer yeşildağın kalbini kırdıysam özür dilerim kendisinden
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Fantasticoo 1 yıl
enes batur ne zaman
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keremec 1 yıl
Sonraki haftalarda Talha Aynacı ve Dost Kayaoğlunu'nu da bekleriz
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bbnnoglukml 1 yıl
ah tamer ah turunculevyede ne güzel ağırlığın vardı, sonra ora ile uyuşmayınca gittin mediacrafta katıldın saçma sapan işlere giriştin. veletlere hitap etmeye başladın youtube dan. turunculevyeden ayrılınca kendin youtube kanalı açsaydın ve veletlere hitap etmek yerine belli bir yaşa hitap etseydin üstteki yorumlara maruz kalmayacaktın . en çok üzüldüğüm yayıncı tamer yeşildağ son yıllarda. enes batur ile aynı kefeye konmak ölümden beter bir insan için
1 Yanıt Yanıtla +7
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Speed-Step 1 yıl bbnnoglukml
avei21
ah tamer ah turunculevyede ne güzel ağırlığın vardı, sonra ora ile uyuşmayınca gittin mediacrafta katıldın saçma sapan işlere giriştin. veletlere hitap etmeye başladın youtube dan. turunculevyeden ayrılınca kendin youtube kanalı açsaydın ve veletlere hitap etmek yerine belli bir yaşa hitap etseydin üstteki yorumlara maruz kalmayacaktın . en çok üzüldüğüm yayıncı tamer yeşildağ son yıllarda. enes batur ile aynı kefeye konmak ölümden beter bir insan için

Merhaba,
Bence haksızlık ediyorsunuz. Tamer, çizgisini korudu ne belden aşağı esprilere yaslandı ne de ona buna sataşmalar içinde yer aldı. Oyun dendiğinde her yaşa hitap eden eğlenceli videolar çekilmesi gerekiyor ki izlensin. Bunu da belli bir saygı ve terbiye düzeyinde kalarak yapabilen az adam var.
Bazen öyle bir anlatılıyor ki sanki kamera karşısına geçip oyun onayan herkes hemen büyük kitlelere ulaşmaya başlıyor. Aslına bakarsanız bu başarıyı yakalayan milyonlar içinde bir avuç insan var ve bunların içinde de Mesut Çevik ile Canlı formatında oturup konuşabileceğimiz düzeydeki yayıncı sayısı bir elin parmaklarını geçmez ne yazık ki.
Bence Tamer onlardan biri ve yaptığı işi beğeniyle takip ediyorum.
Konuklar konusunda ise yazılanları görünce üzülüyorum zira bu kişiler sadece benim değil sizin de misafiriniz. Bu yüzden yorum yapmadan önce sakince düşünmekte yarar var.
Sevgiler,
Mesut Çevik
1 Yanıt Yanıtla +16
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mehmet4428 1 yıl
Adamın belli bir bilinirliği var ama bu forumdaki ortalamaya göre fazla hitap etmiyor.

Gelsin görelim neymiş, neyin nesiymiş.
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Crashlone 1 yıl
:D
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