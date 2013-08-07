Mesut Çevik ile Canlı "Yeni LG G2 ve fazlası" bu akşam sat 22:00'da

Mesut Çevik ile Canlı'a katılımınız için teşekkür ederiz. Dün gerçekleştirdiğimiz yayının tekrarını izlemek için konu içindeki video oynatıcıyı kullanabilirsiniz.

Mesut Çevik ile Canlı'da LG G2, Yeni Nexus 7 ve tekonoji gündemini meşgul eden diğer gelişmeleri konuştuk.





Sizden gelen soruların da cevaplandığı programı kaçıranlar Tekrar yayın ile HD kalitesinde anı yakalayabilirler.