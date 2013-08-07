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Mesut Çevik ile Canlı "Yeni LG G2 ve fazlası" bu akşam sat 22:00'da

6 yıl
30,3b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mesut Çevik ile Canlı'a katılımınız için teşekkür ederiz. Dün gerçekleştirdiğimiz yayının tekrarını izlemek için konu içindeki video oynatıcıyı kullanabilirsiniz.
Mesut Çevik ile Canlı'da LG G2, Yeni Nexus 7 ve tekonoji gündemini meşgul eden diğer gelişmeleri konuştuk. 

Sizden gelen soruların da cevaplandığı programı kaçıranlar Tekrar yayın ile HD kalitesinde anı yakalayabilirler.

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Speed-Step 6 yıl en beğenilen stevejones
stevejones

Isın ıcınde samsung yada lg varsa aylardir aynı seyı yapıyorum,merhaba ben mesut çevik cumlesınden sonra speakerları kapatıyorum.kı pohpohlamalara bende maruz kalmayayım.
esprı degıl gercektir.

Merhaba,

Daha 2 gün önce HTC ve Samsung var ise diyordunuz ne zaman LG oldu? Ek olarak ne zaman Sony olacak? Tarihler belli mi :D

Sevgiler,
Mesut Çevik
stevejonesIsın ıcınde samsung yada lg varsa aylardir aynı seyı yapıyorum,merhaba ben mesut çevik cumlesınden sonra speakerları kapatıyor...
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3 Yanıt Yanıtla +78
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Witcher3 6 yıl Speed-Step
Speed-Step

stevejones

Isın ıcınde samsung yada lg varsa aylardir aynı seyı yapıyorum,merhaba ben mesut çevik cumlesınden sonra speakerları kapatıyorum.kı pohpohlamalara bende maruz kalmayayım.
esprı degıl gercektir.

Merhaba,

Daha 2 gün önce HTC ve Samsung var ise diyordunuz ne zaman LG oldu? Ek olarak ne zaman Sony olacak? Tarihler belli mi :D

Sevgiler,
Mesut Çevik

headshot !!
Speed-StepstevejonesIsın ıcınde samsung yada lg varsa aylardir aynı seyı yapıyorum,merhaba ben mesut çevik c...
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Yanıtla +34
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Speed-Step 6 yıl
Arkadaşlar Merhaba,

Yine bazı düşünür arkadaşlar yok şuradan para alınıyor o övülüyor yok buradan para alınmadığı için tü kaka deniyor gibi değişik yorumlarda bulunmuşlar.

Açık ve net yazıyorum eğer elinizde bizim böyle yaptığımızı kanıtlayacak bilgiler ve belgeler var ise lütfen yazın, yazın hem biz hem de diğer takipçiler nasıl oluyor da bu kadar eminsiniz görsünler.

Fakat belge ve bilgi olmadan sadece tahminler ile yazıyorsanız bilin ki yorumlarınız yalan ve iftiradan oluşan oldukça çirkin ifadelerden öteye gitmiyor.

Sizin şu an klavye başından yaptığınızı yaparsak sizler de para aldığınız firmanın kiralık tetikçilerisiniz dememiz lazım ki bu ne kadar akıl almaz ve dengesiz bir yaklaşım gibi görünüyor ise inanın sizin de açık iftiralar içeren yorumlarınız böyle görünüyor.

Şu konuları adam akıllı takip ediyor olsanız bizim Galaxy S4'ü çıkışı üzerinden nerede ise 4 ay geçtikten sonra incelediğimizi görebilirsiniz. Galaxy S4 Mini incelemesi ise hala yok zira test cihazı henüz dağıtılmadı.

Nerede bu sizin iddia ettiğiniz Samsung iş birliği? Bu nasıl bir işbirliktir ki telefonu alan aldıktan sonra incelemesi çıksın :)

Yok kimisi Samsung'cu der kimisi Apple'cı, biri çıkar LG taraftarsınız der bir diğeri HTC'ci ama hangi akla hizmet bunları söylediklerini belgeleyemezler sadece ellerindekine laf gelmiştir onlar da savunmaya geçmişlerdir. Bu kadar fazla kimliğin olması zaten tarafsızlığımızı gösterir.

Lütfen iftira ve yalanlarla kin kusmak yerine firmalara e-posta atın ve sorun bakalım bu iddialarınız ne kadar doğru?

Sevgiler,
Mesut Çevik
Arkadaşlar Merhaba,Yine bazı düşünür arkadaşlar yok şuradan para alınıyor o övülüyor yok buradan para alınmadığı için tü kaka deniyor gibi değişik yo...
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General. 6 yıl
İyi yayınlar Xperia Z1 mini hakkında bilgin varmı hocam.
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cemecem21 6 yıl
Bölüm sonu Canavarı'ndan üye olan birisi olarak Donanım Haber'e göz atayım dedim. Ve gördüklerim karşısında şok oldum. Ben ilk defa bir yayıncının üzerine bu kadar çok gidildiğine(internet üstünde)ve o yayını yapanın da kendini korumak için bu kadar uğraştığını görüyorum.Açıkçası madem beğenmiyorsunuz da o bileklerinizi ve parmaklarınızı yorup bu yorumlarıv atıyorsunuz. Madem beğenmiyorsunuz. Programı sevenleriyle bırakın bunu forumda başlık açarak vs. yöntemlerle yapın. Burada şartlar ne olursa olsun harcanmış bir emek var sonuçta. Belki taraflı belki tarafsız bu tartışılabilir ama sonuçta ortada hiç de kötü olmayan bir emek var. Bence ya buna saygı duyun ya da bu sitenin forumuna ya da diğer bültenlerine bakın.
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worldunya 6 yıl
Dünyanın en güçlü telefonu, en güçlü telefonu, en güçlü telefonu ... diye 40 kere söyledi yeter anladık.
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Hykr0 6 yıl
İnceleme 1 gün sora çıkacagı yazıyor hala cıkmadı dimi?
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karabeyefe 6 yıl
Ne enteresandır eleştiri yapanların alayı kendini Sony'e adamış Xperia Z forumlarından çıkmayan tipler.

Kolay değil tabi eski işlemcili, dandik ekranlı teli 2000'e alıp 3 ayda eskidiğini görmek, doğal karşılamak gerek
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Mr. Blacktree 6 yıl karabeyefe
karabeyefe
Ne enteresandır eleştiri yapanların alayı kendini Sony'e adamış Xperia Z forumlarından çıkmayan tipler.

Kolay değil tabi eski işlemcili, dandik ekranlı teli 2000'e alıp 3 ayda eskidiğini görmek, doğal karşılamak gerek


Ben xperia z kullanmıyorum ama sana 2000 tlye alıp 2 ay sonra yeni modeli çıkınca 1300 tlye düşen harika islemcili plastiginle iyi günler dilerim.
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grndy80 6 yıl
Hehee tarafsızsın..tamam tarafsızsın. Yaaa tamam tarafsızsın...maymun gozunu açtı,artık andersenden masalları yemıyoruz...padişahım cok yaşAcılar eksıleye bilir zaten aleyhte yazılanlar + lanamıyor nadıl bır algorıtma varsa sıte programlandırmasında
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yasinadin 6 yıl
Speed-Step

Merhaba,

Videoyu dikkatli izlerseniz Xperia i1'in en dikkat çekici özelliğinin 20MP kamerası olduğunu fakat LG'nin optik stabilizasyonlu 13MP kamerası ile bu açığı kapattığından söz ediyorum.

Ek olarak yeni tuş düzeni, pratik kısayollar, daha büyük 450nits ekran, yeni ses işlemcisi gibi özelliklerini de hesaba kattığımda bene i1'i beklemek için bir neden kalmıyor.

Artık platformlar sabit, Snapdragon 800 ise hepsinde bellek miktarı, hız aynı oluyor. Fark yaratan şeyler ses işlemcisi, kamera ve ek fonksiyonlar olmuş durumda. LG tüm kartlarını açtı ve şu anda eksiksiz bir telefon üretmiş gibi duruyor. Eğer videoda da söylediğim gibi i1 için çıkan dedikodular doğru ise şu anda G2 yerine tercih edip çıkışını beklemek için bir neden göremiyorum.

Sevgiler,
Mesut Çevik





i1 dede optik stabilizasyon ios olacak ayrıca , telefonun alt kısmında cok buyuk bir hoperlor yerlestirilmis ve ses kalitesinden de baya bir bahsettiler ve iddalılar . ekrandada buyuk bir adım atıp triluminos ekran koydular.

ayrıca 2 telefonda da 3000 mah pil olacagı kesinlesti buna karsılık i1 de micro sd destegi var ama lg g2 de 3000 mah lik versyonda micro sd destegi yok bildigim kadarı ile

bir diger fark lg g2 de Infrared port var i1 de yok bu da cok buyuk bir sey deil.

lg g2 nin camı gorilla glass 3 , sony ise bildigim kadari ile dragontrail cam ve ustune fabrikasyon catlamaya karsı daha dayanıklı olsun diye koruyucu koyuyor.gorilla glass 3 un testlerinin kotu oldugunu biliyoruz camı fazla incelttiler ve bu basarısızlıgı beraber getirdi , dragontrail daha saglam diye biliyorum ama bu 2 fark oyle aman aman karar degistiricek bi fark deil tabiki sonucta 2 side kaliteli camlar.

lg g2 de 60 fps kayıt var i1 de simdilik 30 fps olarak gozukyor iste burda lg g2 bir adım onde.

lg g2 nin i1 e bana gore tek artısı cok ince tasarlanmıs kenar kalınlıkları. i1 in ise diyer butun telefonlara gore artısı su gecirmez yapısı.

2 telefon birbirine cok yakın i1 daha kalın cerceveli ve daha buyuk bir telefon ona ragmen 5inc , lg ise cok ince cerceveli ve daha kucuk olmasına ragmen 5.2 inc

diyer butun ozellikleri aynı bir de bana gore sony nin malzeme kalitesi cok daha iyi

yani 2 telefon arasında kendimize sormamız gereken tek soru su

ince kenarlı tasarımmı , su gecirmezlikmi ?

sonucta 2 telefon bir birine ozellik olarak %98 denk.

2013 un son ceyreginde kesin bir telefon alıcam ve aklımda 3 telefon var

lg g2

note 3 ( eyer turkiyeye 3g li versyon gelirse bunu direk eliycem cunku aldıgım telefonu en az 3 4 sene kullanıcam ve 3 4 seneye turkiyeye 4g gelecegini dusunuyorum)

xperia 1

sonuc olarak : note 3 nasildir nedir bilmiyorum ama bana gore i1 agır basıyor malzeme kalitesi ve su gecirmezlik , lg g2 nin ince kenar tarasarım ve arkaya konumlandırılmıs tus yapısının onune geciyor.

hepsi cıksın test edelim ve gorelim. en dogru soz bence bu.

mesut beyin de test lerini ve konusmalarını gayet samimi buluyorum her hangi bir artniyet oldugunu asla dusunmuyorum
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kızgınjapon 6 yıl
Speed-Step
Merhaba, Videoyu dikkatli izlerseniz Xperia i1in en dikkat çekici özelliğinin 20MP kamerası olduğunu fakat LGnin optik stabilizasyonlu 13MP kamerası ile bu açığı kapattığından söz ediyorum. Ek olarak yeni tuş düzeni, pratik kısayollar, daha büyük 450nits ekran, yeni ses işlemcisi gibi özelliklerini de hesaba kattığımda bene i1i beklemek için bir neden kalmıyor. Artık platformlar sabit, Snapdragon 800 ise hepsinde bellek miktarı, hız aynı oluyor. Fark yaratan şeyler ses işlemcisi, kamera ve ek fonksiyonlar olmuş durumda. LG tüm kartlarını açtı ve şu anda eksiksiz bir telefon üretmiş gibi duruyor. Eğer videoda da söylediğim gibi i1 için çıkan dedikodular doğru ise şu anda G2 yerine tercih edip çıkışını beklemek için bir neden göremiyorum. Sevgiler, Mesut Çevik

mesut abi , erdi abi Lg g2 ön incelemesini ne zaman sunacak 2 gün geçti üzerinden hala bekliyorum heyecanla.
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Masterbronze12 6 yıl
Bir moto X te alıp inceleseniz müthiş olur
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DH Misafiri 6 yıl
Mesut abi.Ekranından farkettimde, Vatan bilgisayardan baktığın
MSI GE60 NOTEBOOK CORE İ5 2.5GHZ-8GB-750GB: doğru gördüysem HDD sökülüp SSD takılırmı. tavsiye edermisin
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Speed-Step 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Mesut abi.Ekranından farkettimde, Vatan bilgisayardan baktığın
MSI GE60 NOTEBOOK CORE İ5 2.5GHZ-8GB-750GB: doğru gördüysem HDD sökülüp SSD takılırmı. tavsiye edermisin

Evet takabilirsiniz.
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