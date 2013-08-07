Mesut Çevik ile Canlı "Yeni LG G2 ve fazlası" bu akşam sat 22:00'da

Genel Yayın Yönetmeni
Mesut Çevik ile Canlı'a katılımınız için teşekkür ederiz. Dün gerçekleştirdiğimiz yayının tekrarını izlemek için konu içindeki video oynatıcıyı kullanabilirsiniz.
Mesut Çevik ile Canlı'da LG G2, Yeni Nexus 7 ve tekonoji gündemini meşgul eden diğer gelişmeleri konuştuk.
Sizden gelen soruların da cevaplandığı programı kaçıranlar Tekrar yayın ile HD kalitesinde anı yakalayabilirler.
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Merhaba,
Daha 2 gün önce HTC ve Samsung var ise diyordunuz ne zaman LG oldu? Ek olarak ne zaman Sony olacak? Tarihler belli mi :D
Sevgiler,
Mesut Çevik
headshot !!
Yine bazı düşünür arkadaşlar yok şuradan para alınıyor o övülüyor yok buradan para alınmadığı için tü kaka deniyor gibi değişik yorumlarda bulunmuşlar.
Açık ve net yazıyorum eğer elinizde bizim böyle yaptığımızı kanıtlayacak bilgiler ve belgeler var ise lütfen yazın, yazın hem biz hem de diğer takipçiler nasıl oluyor da bu kadar eminsiniz görsünler.
Fakat belge ve bilgi olmadan sadece tahminler ile yazıyorsanız bilin ki yorumlarınız yalan ve iftiradan oluşan oldukça çirkin ifadelerden öteye gitmiyor.
Sizin şu an klavye başından yaptığınızı yaparsak sizler de para aldığınız firmanın kiralık tetikçilerisiniz dememiz lazım ki bu ne kadar akıl almaz ve dengesiz bir yaklaşım gibi görünüyor ise inanın sizin de açık iftiralar içeren yorumlarınız böyle görünüyor.
Şu konuları adam akıllı takip ediyor olsanız bizim Galaxy S4'ü çıkışı üzerinden nerede ise 4 ay geçtikten sonra incelediğimizi görebilirsiniz. Galaxy S4 Mini incelemesi ise hala yok zira test cihazı henüz dağıtılmadı.
Nerede bu sizin iddia ettiğiniz Samsung iş birliği? Bu nasıl bir işbirliktir ki telefonu alan aldıktan sonra incelemesi çıksın :)
Yok kimisi Samsung'cu der kimisi Apple'cı, biri çıkar LG taraftarsınız der bir diğeri HTC'ci ama hangi akla hizmet bunları söylediklerini belgeleyemezler sadece ellerindekine laf gelmiştir onlar da savunmaya geçmişlerdir. Bu kadar fazla kimliğin olması zaten tarafsızlığımızı gösterir.
Lütfen iftira ve yalanlarla kin kusmak yerine firmalara e-posta atın ve sorun bakalım bu iddialarınız ne kadar doğru?
Sevgiler,
Mesut Çevik