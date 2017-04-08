Mesut Çevik ile Dijital içerik oluşturma ve yayma üzerine söyleşi / Soru-Cevap

Microsoft'un davetiyle konuşmacı katıldığımız Windows Elçileri seminerinde içerik üreten ve ürettiklerini kitlelerle buluşturmak isteyenler için dijital içerik oluşturma ve yaymayı anlattık.

Microsoft'un davetiyle konuşmacı olarak katıldığımız Microsoft Windows Elçileri seminerinde yazılı veya video içerik üretenler için içerik oluşturma ve yayma konusundaki deneyimlerimizi anlattık.