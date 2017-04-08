Mesut Çevik ile Dijital içerik oluşturma ve yayma üzerine söyleşi / Soru-Cevap

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft'un davetiyle konuşmacı katıldığımız Windows Elçileri seminerinde içerik üreten ve ürettiklerini kitlelerle buluşturmak isteyenler için dijital içerik oluşturma ve yaymayı anlattık.
Microsoft'un davetiyle konuşmacı olarak katıldığımız Microsoft Windows Elçileri seminerinde yazılı veya video içerik üretenler için içerik oluşturma ve yayma konusundaki deneyimlerimizi anlattık.
Paylaş Tweetle
Merhaba,
Türkçe'de Bir Sürü sıfatı ile Pek Çok sıfatı birbirinin eş anlamlısıdır. Lütfen kafamızdan icat çıkarmadan önce biraz araştıralım.
Sevgiler,
Mesut Çevik