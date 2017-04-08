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Mesut Çevik ile Dijital içerik oluşturma ve yayma üzerine söyleşi / Soru-Cevap

2 yıl
12,5b
1
2si1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft'un davetiyle konuşmacı katıldığımız Windows Elçileri seminerinde içerik üreten ve ürettiklerini kitlelerle buluşturmak isteyenler için dijital içerik oluşturma ve yaymayı anlattık.
Microsoft'un davetiyle konuşmacı olarak katıldığımız Microsoft Windows Elçileri seminerinde yazılı veya video içerik üretenler için içerik oluşturma ve yayma konusundaki deneyimlerimizi anlattık.

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Speed-Step 2 yıl en beğenilen mnyksvsc
mnyksvsc
Özellikle insanlar için "sürü" kelimesi yerine "çok" kelimesi kullanılsa daha güzel olmaz mı.

Merhaba,
Türkçe'de Bir Sürü sıfatı ile Pek Çok sıfatı birbirinin eş anlamlısıdır. Lütfen kafamızdan icat çıkarmadan önce biraz araştıralım.
Sevgiler,
Mesut Çevik
mnyksvscÖzellikle insanlar için "sürü" kelimesi yerine "çok" kelimesi kullanılsa daha güzel olmaz mı.Merhaba,Türkçe'de Bi...
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ugurcankorkmaz 2 yıl
Gerçekten çok güzel bir sunum gerçekleştirmişsiniz. Mobil uygulama meselesine gerçekten bende soğuk bakıyorum, gayet kullanışlı güzel ama programcı kişiler için düşündüğümüz zaman 2 ayrı platform olduğundan (site ve web service) çok daha zorlayıcı ve zaman alıcı olduğunu düşünüyorum. Responsive tasarım ile bu işin üstesinden gelinebilir ve bence çok daha iyi olur. Donanımhaber bünyesindeki programcı kardeşlerimiz de forum üzerinde daha önemli yeniliklere ve değişikliklere zaman ayırabilirler.
Başarılarınızın devamını diliyorum.
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_PiSLiCK_ 2 yıl
Link göremedim ben
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Jizzy Quuatily 2 yıl
Bir süre misafir takılıp daha sonra üye oldum. Takribi 7 yıldır falan üyeyim. Süreç boyunca hesaplarım banlandı. Neymiş admine sövmüşüz. Sövmedik kurban olduğum, onlar üzerimize geldi. Neyse...
Genel olarak sevdiğim bir platform burası. Ancak Erdi Abi'nin maket telefonu incelemesindeki antipatiklik ve özellikle konu dışındaki adminlerin anlayışsız, ukala ve yaptım oldu kafaları dışında sorun yok..
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pckopatx 2 yıl
Kimse sormamış o kadar çok sevilen kaliteli içerik üreten çalışanlar neden dh dan ayrıldılar?
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darkgamer_gs 2 yıl
Güzel bir söyleşi oldu. Mesut Çevik, söyleşide ve sonrasında çoğu arkadaşın sorularını yanıtlarken gerçekten çok yardımcı oldu. Donanımhaber'e ve özellikle Mesut abiye ilgisi ve yardımları için teşekkür ederim.
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unyeee 2 yıl
İkinci el kısmı senelerden beri DH nin sıkıntısıdır
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|Eren| 2 yıl
Güzel bir etkinlik , Mesut Çevik'in teknoseyirde üyeliği olduğunu bilmiyordum
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Alpha Centauri 2 yıl
gayet güzel kutlarım
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Güzel bir seminer olmuş ama mobil uygulama cidden gerekli şöyle tam teşekküllü gerçekten şuan var ama tam sürüm güzel olurdu beta aşamasında kullandığımız
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Hendrik Johannes Cruijff 2 yıl
Şimdi Apple düşünsün
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