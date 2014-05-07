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Mesut Çevik'in GYTE IEEE konuşması tekrarı

5 yıl
65,8b
1
Mobil Teknolojiler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Bilim ve Teknoloji Günlerine katıldık. Takipçilerimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduğumuz etkinlikte İnternet Yayıncılığı ve Donanı
Donanım Haber olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Bilim ve Teknoloji Günlerine katıldık. Takipçilerimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduğumuz etkinlikte İnternet Yayıncılığı ve Donanım Haber TV projemizi anlattık.

Aynı zamanda katılımcıların sorularına da yanıtlar verdik.
 

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GoldPunch 5 yıl en beğenilen
Giriş güzel olmuş.

- Merhaba herkese, ben Mesut Çevik.

- Salon kopar.
1 Yanıt Yanıtla +55
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RoadVooDoo 5 yıl
-
Yanıtla +21
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wiru5 5 yıl
Belki iyi bir çocuk olursak Mesut Çevik'i bizde görebiliriz
Yanıtla +20
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zymrdvn 5 yıl
Güzel bir sunum oldu, Mesut Bey'in çok mütevazi ve sıcakkanlı birisi olduğuna birebir şahit oldum, katıldığım için kendimi şanslı görüyorum.
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igetsky 5 yıl
merhaba ben mesut cevik demeseydi izlemezdim
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KırmızıElma 5 yıl
Gayet güzel olmuş.
Mesut Çevik bence de o 20 kat artışı hakediyor.
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farazicosmos 5 yıl
Hiç Kimse Sormamış Bu Durumda Ben Sormak İstiyorum İnternet Yayıncılığına Bende Adıp Atmak İstiyorum Bu Donanım Teknoloji Değilde Bir Başka Konu Üzerinden Olacak Ve Siteye Reklam Almak İçin Google Reklamlarını İnceledim Ben Günde Milyon Video Da Paylaşsam Bir Kazancım Adam Gibi Olmayacak Bu Durumda Bu İşten Adam Gibi Para Kazanabilmek Ofis Kirası Çalışanların Maaşları Sigortası İçerde Harcanan Ek Giderler Felan Düşünürsek Neredeyse Ayda 10 bin TL Gelir Olması Lazım Bu Geliri Nasıl Sağlayabilirim Bu Konuda Bilgi İstiyorum Reklam Ajansları İle Çalışmam Gerektiği Gibi Bilgi Aldım İnternetteki Araştırmalarımda Ama Nasıl Bir Reklam AJansı Olmalı Varsa Örnek Ajans İsimleri Felan Alabilirmiyim Yada Reklam Firmaları Yerine Kendi Reklam Ajansımıda Mı Bünyemde Kurmalıyım Bu Konuda Bİlgi İstiyorum Çünkü İnternet Yayıncılığına Adım Atıcak Herkesi İlgilendirdiğini Düşünüyorum Gelir Modelinin
1 Yanıt Yanıtla
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Speed-Step 5 yıl farazicosmos
farazicosmos
Hiç Kimse Sormamış Bu Durumda Ben Sormak İstiyorum İnternet Yayıncılığına Bende Adıp Atmak İstiyorum Bu Donanım Teknoloji Değilde Bir Başka Konu Üzerinden Olacak Ve Siteye Reklam Almak İçin Google Reklamlarını İnceledim Ben Günde Milyon Video Da Paylaşsam Bir Kazancım Adam Gibi Olmayacak Bu Durumda Bu İşten Adam Gibi Para Kazanabilmek Ofis Kirası Çalışanların Maaşları Sigortası İçerde Harcanan Ek Giderler Felan Düşünürsek Neredeyse Ayda 10 bin TL Gelir Olması Lazım Bu Geliri Nasıl Sağlayabilirim Bu Konuda Bilgi İstiyorum Reklam Ajansları İle Çalışmam Gerektiği Gibi Bilgi Aldım İnternetteki Araştırmalarımda Ama Nasıl Bir Reklam AJansı Olmalı Varsa Örnek Ajans İsimleri Felan Alabilirmiyim Yada Reklam Firmaları Yerine Kendi Reklam Ajansımıda Mı Bünyemde Kurmalıyım Bu Konuda Bİlgi İstiyorum Çünkü İnternet Yayıncılığına Adım Atıcak Herkesi İlgilendirdiğini Düşünüyorum Gelir Modelinin

Merhaba,

Gelir planı çıkartmadan bir sektöre girilmemeli. Ek olarak her site her konu para kazanacak diye bir kural da yok.

Örnek vermek gerekirse RC oyuncak işi ülkemizde birçok kişi rtarafından yapılıyor fakat geneli parçaları yurt dışından alıyor. Ülkemizdeki satıcılar da reklam verme konusunda hevesli değiller yani en kral siteyi açsanız para kazanmanız zor görünüyor :) belki satış yaparsanız anca kurtarır.

Sektörü iyi analiz etmeli ve Pazarlama bütçelerini öğrenmelisiniz yoksa işiniz zor.

Sevgiler,
Mesut Çevik
1 Yanıt Yanıtla +4
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farazicosmos 5 yıl
Fatih Projesinden Bahsedilmişken Söylemek İstiyorum Ben Gazi Üniversitesinde Okuyorum Ve Hiç Bir Meslek Yüksek Okulunun Kampüsünde İnternet Yok İnternetide Geçtim Okula Dizüstü Bilgisayarımla Gittiğimde Hocalar Sanki Uzaylı Görmüş Gibi Davranıyorlar Önce Eksiksiz İnternet Bağlantılarını Gerçekleştirsinler Sonra Akıllı Tahta Akıllı Sınıf Ve Tablet Dağıtsınlar Diyorum Ben .
Fatih Projesi Bence Güzel Çünkü Çocuklar Defter Kitap Kalem Silgi Gibi Ivır Zıvır Taşımak Yerine Tek Tablet İle Her İşini Yapabilecekler Kitaplar İçinde Pfd Olaak Yüklü Gelecekmiş Bu Güzel Birşey Derslerde Tahtada Tutulan Notlar Ders Bitiminde Tüm Tableti Olan Öğrencilere Mail Olarak Gelecekmiş Bu Yine Güzel Birşey Hocalar Bilgisayar Felan Derste Kullanabilecekler Bu Yine İyi Birşey Ama Dağıtılan Tabletler Samsung note 10.1 gibi olmalı yani kalemli olmalı öğrenci kalemle yazıda yazabilmeli bu proje güzel ama kalemsiz tabletlerin olması kalemlerin ortadan komple kaybolmasını hedeflemesiyle el yazısını unutacak yeni nesilden bahsediyoruz ki benim zamanımda halen var mı bilmiyorum güzel yazı dersleri imza atışından tutta elle nasıl güzel yazı yazılır yazı sitilleri felan gösteriyorlardı ve halen olmalı bunlar diyorum neyse konuyu toparlarsam öncelikle dandik liselerde bile wifi bağlantısı varken neden üniverstimde internet yok ve bu gibi sorunların diğer okullarda da olduğunu düşünüyorum öncelikle bunu çözsünler sonra fatih projesi zaten hayata kendi kendine adapte olur en azından lise ve üniversitelerde adapte olabilir sadece sınıflara bir akıllı tahta koyarak sorunu çözebilirler diye düşünüyorum çünkü günümüzde her gencin bir telefonu tableti yada bilgisayarı mevcut ilk okullar içinde tablet dağıtılabilir ama her sınıfta akıllı tahta olmalı not tutma eziyetine son diyorum artık
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geberit 5 yıl
Volvoyu alsak demişte ,volvoyu almakla olmuyor işte volvoyu aldığından daha ileriye taşıyarak aynı zamanda piyasadaki onlarca marka içerisinden fiyat ve performans oranında ortaya çıkarmakta önemli ,markayı teknolojiyi aldın ama bir avantaj sunamıyorsan ve fark yaratamıyorsan battın demektir ,çok çok ince detaylar.
1 Yanıt Yanıtla
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Speed-Step 5 yıl geberit
geberit
Volvoyu alsak demişte ,volvoyu almakla olmuyor işte volvoyu aldığından daha ileriye taşıyarak aynı zamanda piyasadaki onlarca marka içerisinden fiyat ve performans oranında ortaya çıkarmakta önemli ,markayı teknolojiyi aldın ama bir avantaj sunamıyorsan ve fark yaratamıyorsan battın demektir ,çok çok ince detaylar.

Merhaba,

Bu konuda size katılmıyorum. Madem yerli araba isteniyor o zaman yerli arabanın zaten bir vergi avantajı olmalı. Kaldı ki Volvo gibi bir firmayı millileştirsek bilgi birikimi ve teknolojileri bizi kaç yıl ileri götürecek kim bilir. Aynı zamanda hali hazırda dünyada isim yapmış tanınmış bir marka sahibi oluruz.

Sizin belirttiğiniz koşullar asıl sıfırdan kurulacak bir markanın veya şirketin fazlası ile yaşayacağı sorunlar. Avrupalı birine Volvo S40 mı satmak kolay yoksa Fırtına veya Babayiğit S40 mı satmak kolay :)

Sevgiler,
Mesut Çevik
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itsthehallowman 5 yıl
Birazda GYTE 'den bahsetseymişsiniz..
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DeeD 5 yıl
Güzel söyleşi olmuş
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benkimim50 5 yıl
mobil sürümde operada 240p hata veriyor düzeltirmisiniz.
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redspawn 5 yıl
Video guzel olmuş lakin soru cevap bolumu çok kisa kalmis..
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cübbeli gandalf 5 yıl
Merhaba sen Mesut Çevik
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