Mesut Çevik'in GYTE IEEE konuşması tekrarı

Donanım Haber olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Bilim ve Teknoloji Günlerine katıldık. Takipçilerimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduğumuz etkinlikte İnternet Yayıncılığı ve Donanı

Aynı zamanda katılımcıların sorularına da yanıtlar verdik.

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Donanım Haber olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Bilim ve Teknoloji Günlerine katıldık. Takipçilerimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduğumuz etkinlikte İnternet Yayıncılığı ve Donanım Haber TV projemizi anlattık.