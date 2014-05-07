Mesut Çevik'in GYTE IEEE konuşması tekrarı

Genel Yayın Yönetmeni
Donanım Haber olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Bilim ve Teknoloji Günlerine katıldık. Takipçilerimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduğumuz etkinlikte İnternet Yayıncılığı ve DonanıDonanım Haber olarak Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü IEEE Bilim ve Teknoloji Günlerine katıldık. Takipçilerimiz ile tanışma ve sohbet etme fırsatı bulduğumuz etkinlikte İnternet Yayıncılığı ve Donanım Haber TV projemizi anlattık.
Aynı zamanda katılımcıların sorularına da yanıtlar verdik.
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- Merhaba herkese, ben Mesut Çevik.
- Salon kopar.