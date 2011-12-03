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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIUI 4.0 sürümü Ice Cream Sandwich için hazırlanıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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MIUI 4.0 sürümü Ice Cream Sandwich için hazırlanıyor
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Akıllı telefonlarında Android işletim sistemi ROM'ları kullananlar MIUI takımını yakından tanırlar. Kendisine özgü temalarıyla büyük beğeni toplayan MIUI ekibi, Google'ın Android işletim sisteminin son versiyonu Ice Cream Sandwich için yürüttüğü çalışmaların görsellerini internette yayınladı.

MIUI V4 adı ile yayınlanacak olan ROM'ların ICS sürümünü çok daha farklı bir havaya sokacağı görülüyor. Temalarda Ubuntu benzeri simgeler kullanılmış. CM ekibinin mavi ağırlıklı temalarına karşılık MIUI ekibinin yeşil ve sarı renklere ağırlık verdiği anlaşılıyor.

MIUI ROM'ları CM7 kadar geniş bir akıllı telefon modelleri gamı için geliştirilmiyor. Samsung Nexus S veya Galaxy S II gibi modeller bunlardan bazıları.

MIUI yeni sürümleri ne zaman yayınlayacağını belirtmedi. CM ekibi ise Ocak ayından sonra hazırlıklarını tamamlamış olacak.

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King_Diamond 7 yıl
CB yi stabil çıkarabildiler ICS ye hazırlanıyorlar? Pehh..
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-mehmet- 7 yıl
Uzun zaman miui kullandım çok iyi yönleri olmasına rağmen kötü yönleri de yok değil devam lı bi yerde bi boşluk, hata oluyor.
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pogomania 7 yıl
Xda da ics surumleri yayinlamaya basladi fakat calismayan unsurlar var. Her hafta bir parcasi calisir oluyor adamlar telekomünikasyon gruplardan daha basarili :-)
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bozcan 7 yıl
oxygen den bekliyorum bi ics atağı :D
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Guest-F8946C419 7 yıl
Üşüyoruz MIUI reyiz..
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sertacarslan 7 yıl
HTC Sense varken MIUI kullanılır mı yahu :)
Şaka bir yana, fena iş çıkarmamışlar ama benim denediklerimde pil performansları başarılı değildi. Şu an 2.3.5 Sense 3.0 rom kullanıyorum, çok memnunum.
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Batuist 7 yıl
HTC HD2 için MIUI ROMu kullanıyorum.. gerçekten çok çok başarılı çalışmaları mevcut.. zaten özellikle takip ettiğim bir geliştiricidir kendisi..
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Carfreak 7 yıl Batuist
Batuist

HTC HD2 için MIUI ROMu kullanıyorum.. gerçekten çok çok başarılı çalışmaları mevcut.. zaten özellikle takip ettiğim bir geliştiricidir kendisi..

HD2'de hangi miui romunu kullanıyorsun?Bende NDT2nin romunu kullanıyorum fakat deli gibi batarya gidiyor
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haymatloshan 7 yıl
Güzel değil maalesef.
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Makaroncu 7 yıl
Miui gerçekten çok hızlı ve görsel fakat illa biyerlerinde eksik bişi kalıyo :(
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DH Misafiri 7 yıl
www.turkpda.com
MIUI Türkiye Fun sitesi ... Buradan güncel Türkçe sürümleri indirebilirsiniz. .. Destek ekibi oldukça hızlı ve Tam türkçe sürümleri sunmaktadırlar...
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