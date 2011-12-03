MIUI 4.0 sürümü Ice Cream Sandwich için hazırlanıyor

Akıllı telefonlarında Android işletim sistemi ROM'ları kullananlar MIUI takımını yakından tanırlar. Kendisine özgü temalarıyla büyük beğeni toplayan MIUI ekibi, Google'ın Android işletim sisteminin son versiyonu Ice Cream Sandwich için yürüttüğü çalışmaların görsellerini internette yayınladı.





MIUI V4 adı ile yayınlanacak olan ROM'ların ICS sürümünü çok daha farklı bir havaya sokacağı görülüyor. Temalarda Ubuntu benzeri simgeler kullanılmış. CM ekibinin mavi ağırlıklı temalarına karşılık MIUI ekibinin yeşil ve sarı renklere ağırlık verdiği anlaşılıyor.





MIUI ROM'ları CM7 kadar geniş bir akıllı telefon modelleri gamı için geliştirilmiyor. Samsung Nexus S veya Galaxy S II gibi modeller bunlardan bazıları.





MIUI yeni sürümleri ne zaman yayınlayacağını belirtmedi. CM ekibi ise Ocak ayından sonra hazırlıklarını tamamlamış olacak.