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Microsoft Azure Yenilikçi Buluşların Kapısını Aralıyor

Türkiye?nin önde gelen bilim kuruluşları ve üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşen Microsoft Akademi Günleri?nde bilimsel araştırmaların Bulut Bilişim platformlarına taşınma süreci tartışıldı. Microsoft Bulutu?nda etkileşimli web servislerinin oluşturulmasını sağlayan Azure teknolojisinin akademi dünyasındaki karşılığı Azure Academic, Akademi Günleri?nin yıldızı olarak parladı

Üniversiteler ile işbirliği içinde bilimsel araştırmalara ve akademik çalışmalara katkısını sürdüren Microsoft, geçtiğimiz günlerde Ankara?da düzenlediği Akademi Günleri kapsamında, Bulut platformlarının akademi dünyasına sunduğu fırsatları, Türkiye?nin önde gelen bilim insanları ile paylaşma olanağı buldu. Ankara, Bilkent Üniversitesi?nde gerçekleştirilen Microsoft Akademi Günleri?ne Türkiye?nin önde gelen 50 bilgisayar mühendisliği fakültesini temsilen öğretim üyeleri ve Tübitak?tan 25 uzman katılırken, etkinliği birçok bilim kuruluşu ve enstitüden kalabalık bir katılımcı kitlesi ilgiyle izledi.

Microsoft Akademi Günleri?nin gündemine Bulut Bilişim platformlarına geçiş süreciyle ilgili konular damgasını vurdu. İnternet ortamında kurumlara web servisleri üzerinden uygulama, içerik, altyapı ve bilgi kullanımı sağlayan Bulut platformlarına geçiş ile ilgili teknolojik, hukuki ve yöntemsel adımlar tartışıldı.

Bu arada Microsoft?un bilim dünyasına taahhüdünün sonucu olarak, Microsoft Research?ün üniversitelerimize sunduğu imkanlar da bu etkinlikte ayrıntılarıyla konuşuldu. Microsoft Research adına Dr. Fabrizio Gagliardi ise toplantıda bir konuşma yaparak Microsoft?un Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bulut platformlarında hizmet veren etkileşimli web servislerinin oluşturulmasında kullanılan Azure teknolojisinin, araştırma ve eğitim için sağladığı yeni açılımlar ise buluşmanın heyecan yaratan bir başka konusu oldu.

Microsoft?un yenilikçi yazılımlarla bireylerin ve kurumların gerçek potansiyelini harekete geçirdiğini söyleyen Microsoft Türkiye Kamu Sektörü Direktörü Cemal Akyel, Akademi Günleri?nin açılışını yaparken şunları söyledi:

?Kurumlara ve bireylere gerçek potansiyellerini gerçekleştirme olanağı veren yenilikçi teknolojileri geliştirmek için yılda 9,5 milyar dolar ayıran Microsoft, Ar-Ge?ye en fazla yatırım yapan bilişim şirketi olma unvanını elinde tutuyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan 6 büyük araştırma laboratuvarında bilgisayar mühendisliğine yönelik kapsamlı araştırmalar gerçekleştiren Microsoft, Bulut platformuna yaptığı yatırımlarla dünyanın dört bir yanında süren bilimsel araştırmaların geniş bir akademik çevre tarafından paylaşılmasını hedefliyor. Uygulamaların ve yazılımların web platformlarına taşınmasını sağlayan Windows Azure teknolojisi, üniversite ve akademilerimize de önemli katkılarda bulunacaktır.

Üniversitelerimizin bilimsel kaynaklara erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Microsoft Bulutu?nun yenilikçi buluşlara imza atmak için sabırsızlanan genç akademisyenlerimize Azure Academic ile yeni açılımlar sağlayacağını görüyor ve bundan büyük bir heyecan duyuyorum?.

Microsoft Global adına toplantıya katılan ve akademi dünyasında uygulama geliştirme konusunda uzmanlığıyla tanınan Krishna Kumar ise Bulut Bilişim ve Azure Academic hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Queen Mary Üniversitesi?nin Londra?daki Ticari Hukuk Araştırmaları Merkezi?nde görevli Dr. Simon Bradshaw ve Bilgi Üniversitesi?ne bağlı Bilişim Hukuku Enstitüsü avukatlarından Yasin Beceni ise yaptıkları konuşmalarda Bulut platformlarının hukuki boyutlarına değindiler. Microsoft Akademi Günleri çerçevesinde katılımcılara ayrıca, AB 7. Çerçeve Programı ile sağlanan fonlar ve başvuru süreci hakkında da bilgiler sunuldu.

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