ABD, Çin’e yönelik çip tasarım yazılımı kısıtlamalarını kaldırdı

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Tam Boyutta Gör ABD yönetimi, Çinli şirketlere yönelik çip tasarım yazılımlarına dair uyguladığı ihracat lisansı zorunluluğunu kaldırdı. Elektronik tasarım otomasyonu (EDA) alanında faaliyet gösteren ABD merkezli Synopsys’in yaptığı açıklamaya göre, 29 Mayıs 2025’te getirilen kısıtlamalar, Ticaret Bakanlığı tarafından resmen geri çekildi.

Anlaşma sonrası yumuşama

Söz konusu kısıtlamalar, ABD ile Çin arasında yürütülen hassas ticaret müzakereleri sırasında devreye alınmıştı. Mayıs ayında EDA yazılımlarının Çin’e ihracatı için özel lisans alma şartı getirilmiş ve bu kararın, Washington’un Pekin üzerindeki pazarlık gücünü artırmak için kullanıldığı yorumları yapılmıştı. Ancak Başkan Donald Trump ve Ticaret Bakanı Lutnick’in geçtiğimiz ayın sonunda bir ticaret anlaşmasına varıldığını açıklamasının ardından, bu kısıtlamalar sessiz sedasız kaldırıldı.

Synopsys tarafından yayımlanan basın bülteninde, ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Endüstri ve Güvenlik Bürosu'ndan (BIS) gelen resmi yazıya yer verildi. Yazıda, 29 Mayıs 2025 tarihli Çin'e yönelik ihracat kısıtlamalarının artık yürürlükte olmadığı ve kararın derhâl geçerli olduğu bildirildi. Şirket, kısıtlanan ürünlerin Çin'deki müşterilere yeniden sunulması için çalışmaların başladığını duyurdu.

Synopsys gibi EDA pazarının diğer büyük oyuncularından biri olan Cadence da Mayıs ayında benzer kısıtlamalara maruz kalmıştı. Firma, yeni değişiklik sonrasında herhangi bir açıklama yapmadı.

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EDA araçları, Nvidia, Intel ve AMD gibi dev firmaların çip tasarımı yapabilmesini mümkün kılan altyapıyı oluşturuyor. Bu yazılımlar, sadece donanım üretiminin değil, yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama gibi alanların da temelini teşkil ediyor. Dolayısıyla ABD'nin bu tür araçlara dair ihracat politikaları sadece ticari değil, jeopolitik etkiler de yaratıyor.

Kısıtlamaların geri çekilmesi, ABD ile Çin arasında uzun süredir süren teknoloji savaşı açısından önemli bir yumuşama işareti olarak yorumlanıyor. ABD’li şirketler açısından ise bu karar, kaybedilme riski taşıyan milyarlarca dolarlık Çin pazarına erişimin tekrar açılması anlamına geliyor.

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