WinRAR’da kritik güvenlik açığı bulundu: Güncelleme yayınlandı

Kısa sürede güncellenmesi öneriliyor
CVE-2025-6218 koduyla takip edilen güvenlik açığı, WinRAR’ın dosya yollarını arşivlerden çıkarırken hatalı işlemesinden kaynaklanıyor. Özellikle Windows sürümlerinde ortaya çıkan bu sorun, kötü niyetli hazırlanmış arşiv dosyalarının dosya yolunu atlayarak istenmeyen dizinlere dosya yerleştirmesine olanak sağlıyor. Bu dizinler arasında sistem açılışında otomatik çalışan kritik klasörler de bulunuyor. Böylece zararlı yazılımlar bilgisayar açılır açılmaz aktif hale gelebiliyor.
RARLAB, sorunu çözmek amacıyla yeni sürüm WinRAR 7.12 güncellemesini yayınladı. Unix ve Android sürümlerini etkilemeyen bu açık nedeniyle tüm Windows kullanıcılarının güncellemeyi en kısa sürede yüklemeleri tavsiye ediliyor. Buna ek olarak yeni güncelleme, önceki sürümlerde HTML raporlarında bulunan basit HTML enjeksiyonu sorununu da giderdiBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: