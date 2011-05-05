Microsoft Lifecam HD-3000 "HD USB Web Kamera ile kalite ve eğlence bir arada" video inceleme

Microsoft Lifecam USB Web Kamerası ailesini genişletmeye devam ediyor. Fiyat / Performans oranı oldukça yüksek Lifecam HD-3000, kullanıcıları 720P video kaydı yanısıra yazılımıyla da eğlenceli vakit geçirmeyi vaad ediyor.
infesta laserion Eğlenceli ve güzel bir inceleme olmuş. Logitechin HD Kameraları içinde incelemelerinizi bekliyoruz. katılıyorum
laserion Eğlenceli ve güzel bir inceleme olmuş. Logitechin HD Kameraları içinde incelemelerinizi bekliyoruz.
açık açık yazayım o fiyata bulunacak en güzel kamera budur,aynı ayarda logitech markada var Hd olan ama onun kamera başı sağa sola dönmüyormuş,ama bunun kamera başı sağa sola dönüyor,ayrıca çözünürlük çok güzel ve yüksek
gece odamın ışığında gündüz gibi gösteriyor,ayrıca ses alışı mikrofonu aşırı yüksek odanın diğer köşesinden parmağını şıklat klavye tuşlarına bas kısık sesle konuş hepsini alıyor
fotoğraf makinaların kamera çekerken aldığı sesle aynı ayarda kalitede ses alıyor
bu fiyata çok güzel bir ürün diğerlerine 40 tl 50 tl verene kadar bunu al daha iyi,alınca iyiki aldım diyorum
bu video da
1280x 720 ile ofisi gayet güzel çekmiş atlama takılma yok
ama bu kameranın bir üstü olan Microsoft LifeCam NX-6000 WEB kamerası ile çekim yapılırken 2M çekimde atlama takılma var
bu aradaki fark neden oluyor,bunun bir üst modeli daha pahalı olurken nasıl oluyorda 2M takılma yapıyor
ben o kısmı anlayamadım,bu 3000 modelde sorun olmaz değilmi
katılıyorum aynen