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Microsoft Lifecam HD-3000 "HD USB Web Kamera ile kalite ve eğlence bir arada" video inceleme

8 yıl
76,8b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Lifecam USB Web Kamerası ailesini genişletmeye devam ediyor. Fiyat / Performans oranı oldukça yüksek Lifecam HD-3000, kullanıcıları 720P video kaydı yanısıra yazılımıyla da eğlenceli vakit geçirmeyi vaad ediyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
nnux 4 yıl
Merhaba, hd 6000 webkameram var. Nokianın windows tabanlı cep telefonlarına otp kablosuyla bağlasam çalıştırabilir miyim. Video kaydı yapmak istiyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
bu kamerayla facebokta görüntülü görüşme yapabiliyormuyum .
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar yokmu yardım edecem msn görünlütülü görüşmede kamera iğren görünüyor sohbet arasında ama öylesıne actıgımz aman ayna gibi chatrulete ayna gibi neden değişik oluyor yardım resat206@hotmail.com
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DH Misafiri 7 yıl
bende aldım ama neden net değil beni yaşlı gösteriyor yoksa yaşlandım mı
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DH Misafiri 7 yıl
ben aldım ama bir türlü böyle net görüntü olmadı ayarlar nasıl net olacak rezil bir görüntü var nasıl ayarlacağım arkadaşım 70 tl gitti
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baris195 7 yıl
aldım ve test ettim
açık açık yazayım o fiyata bulunacak en güzel kamera budur,aynı ayarda logitech markada var Hd olan ama onun kamera başı sağa sola dönmüyormuş,ama bunun kamera başı sağa sola dönüyor,ayrıca çözünürlük çok güzel ve yüksek
gece odamın ışığında gündüz gibi gösteriyor,ayrıca ses alışı mikrofonu aşırı yüksek odanın diğer köşesinden parmağını şıklat klavye tuşlarına bas kısık sesle konuş hepsini alıyor
fotoğraf makinaların kamera çekerken aldığı sesle aynı ayarda kalitede ses alıyor
bu fiyata çok güzel bir ürün diğerlerine 40 tl 50 tl verene kadar bunu al daha iyi,alınca iyiki aldım diyorum
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baris195 7 yıl
selam arkadaşlar ben bundan alıcam çok güzel ürün ama aklıma takılan bir soru var beni aydınlatırmısınız
bu video da
1280x 720 ile ofisi gayet güzel çekmiş atlama takılma yok
ama bu kameranın bir üstü olan Microsoft LifeCam NX-6000 WEB kamerası ile çekim yapılırken 2M çekimde atlama takılma var
bu aradaki fark neden oluyor,bunun bir üst modeli daha pahalı olurken nasıl oluyorda 2M takılma yapıyor
ben o kısmı anlayamadım,bu 3000 modelde sorun olmaz değilmi
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nakruf34 7 yıl
görüntü oldukça güzel süper bir kamera cok güzel efektler var :)
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birolmth 7 yıl
infesta
laserion Eğlenceli ve güzel bir inceleme olmuş. Logitechin HD Kameraları içinde incelemelerinizi bekliyoruz.
katılıyorum

katılıyorum aynen
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Psychiatrist 8 yıl
iyimiş
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ssbrc 8 yıl
süpermiş ya.tasarıımıda güzel
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