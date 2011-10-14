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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, Windows Phone 7 reklamı için Nokia ve Samsung'a 28 milyon £ yatırım yaptı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Windows Phone 7 reklamı için Nokia ve Samsung'a 28 milyon £ yatırım yaptı
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Microsoft, Windows Phone 7 reklamı için Nokia ve Samsung'a 28 milyon £ yatırım yaptı
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Windows Phone platformu için hazırlanan Mango güncellemesi ile Microsoft pazar payını büyütmeyi hedefliyor. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan firmanın HTC, Samsung ve LG gibi üretim ortaklarına Windows Phone reklamlarını artırmaları konusunda baskı yaptığını sizlere aktarmıştık.

Reklam konusunu bir adım daha ileri götüren Microsoft'un ortaklarına yatırım yapmaya başladığı bildirildi.

Bu kapsamda Nokia ve Samsung toplam 28 milyon poundluk bir yatırım alacak. Aslan payı 20 milyon pound ile Nokia'nın. Microsoft ile ortaklık anlaşması yapan Nokia ay sonunda yeni Windows Phone modellerini piyasaya sürecek.

Samsung ise birleşik pazarlama girişimleri ve sonraki Windows Phone cihazlarının üretimi için Microsoft ile çalışmaya devam edecek.

Mobile Today sitesinin haberine göre Microsoft şimdiye kadar eşi görülmemiş bir reklam kampanyasına başlıyor. Kampanyanın bir numaralı aktörü tabii ki Nokia olacak. Kampanyada akla gelebilecek her türlü enstrüman kullanılacak.

Microsoft özellikle pazarlama konusuna çok önem veriyor. Çünkü Windows Phone firmanın mobil platformlardaki son ve en büyük adımı olacak. Olası bir başarısızlık firmanın bu alandan tamamen el çekmesine sebep olacak.

Geçtiğimiz aylarda Nokia yine 6 ay sürecek başka bir reklam kampanyası için Microsoft'tan 80 milyon Avro yatırım almıştı.
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