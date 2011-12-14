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Microsoft, mobil işletim sistemindeki SMS açığını doğruladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süredir Windows Phone kullanıcılarının başını ağrıtan SMS açığı nedeniyle pek çok forumda şikayetler yükselmeye başlamıştı. Açık, bilinmeyen bir kaynaktan gönderilen bir SMS sonrasında DoS saldırılarının başlaması ve telefonun sürekli kendini kilitlemesi şeklinde ortaya çıkıyor. Cihaza özgü olmayan açık, işletim sisteminin kendisiyle alakalı.

Windows Phone bölümü kıdemli ürün yöneticisi Greg Sullivan hatanın farkında olduklarını ve mühendislerinin tanımlama çalışmalarına devam ettiklerini, daha fazla detay elde ettikçe müşterilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurdu.

Tahminlere göre hata güvenlik kaynaklı değil. Windows Phone işletim sisteminin SMS gönderme porsedüründeki bir açıktan kaynaklanıyor. Muhtemelen güncelleme kısa bir süre sonra yayınlanacak ve kablosuz olarak kullanıcılar cihazlarını güncelleyebilecek.

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fatihcanery 7 yıl
geçenlerde bunlar değil miydi androidde bulanlara cep telefonu verecez diye :) google böyle bir salaklık yapmaz,yani "microsofta açık bulun size telefon verelim "diye.çünkü üretimde kıtlık yaşanır :D :D
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illest 7 yıl
Androide guvensiz karmasik diyip dil uzatacagina, iosa laf atacagina ilk once kendini duzelt sonra belki nokiayada yatirim yaparsin -belki- pazardan adam gibi payda alirsin.
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vankomisin 7 yıl
artistler bir de utanmadan androidi eleştiriyorlar. iyice soğudum microsofttan
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clearskies 7 yıl
ben bir ios kullanıcısı olarak, windows mob. biran önce kendini düzeltip bu piyasaya tam manasıyla girmesini isterim. çünkü ne kadar fazla rekabet olursa, son kullanıcı olarak bizim yüzümüz o kadar fazla güler.
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ikista 7 yıl
ibretlik kapak !
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eng304 7 yıl
Windows 8 gelir artık birde telefonda Registry ile uğraşırız. Mobilde Microsoftta birşey beklemiyorum.
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CaSsErDoDo 7 yıl
bir de bunlar demiyor muydu androidde yaşadığınız en kötü şeyleri açıklayın diye hahahahah rezillik ya
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S 7 yıl
Gülme komşuna gelir başına diye bir söz vardı.
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Mellkor 7 yıl
Androide laf atarken win phone da nallari dikti anlasilan
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