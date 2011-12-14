Microsoft, mobil işletim sistemindeki SMS açığını doğruladı

Bir süredir Windows Phone kullanıcılarının başını ağrıtan SMS açığı nedeniyle pek çok forumda şikayetler yükselmeye başlamıştı. Açık, bilinmeyen bir kaynaktan gönderilen bir SMS sonrasında DoS saldırılarının başlaması ve telefonun sürekli kendini kilitlemesi şeklinde ortaya çıkıyor. Cihaza özgü olmayan açık, işletim sisteminin kendisiyle alakalı.





Windows Phone bölümü kıdemli ürün yöneticisi Greg Sullivan hatanın farkında olduklarını ve mühendislerinin tanımlama çalışmalarına devam ettiklerini, daha fazla detay elde ettikçe müşterilerin güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaklarını duyurdu.





Tahminlere göre hata güvenlik kaynaklı değil. Windows Phone işletim sisteminin SMS gönderme porsedüründeki bir açıktan kaynaklanıyor. Muhtemelen güncelleme kısa bir süre sonra yayınlanacak ve kablosuz olarak kullanıcılar cihazlarını güncelleyebilecek.