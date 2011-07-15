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Microsoft’un sosyal arama hizmeti yanlışlıkla kendini gösterdi

7 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un sosyal arama hizmeti yanlışlıkla kendini gösterdi
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Sosyal medyada bu sıralar en önemli gündem maddesi Google’ın sosyal ağı Google+’ın başarısı ve Facebook ile olan rekabeti. Ancak yapılan bir yanlışlık Microsoft’un da perde arkasında önemli hazırlıklar yaptığını ortaya koydu.

Winrumors sitesinin gözünden kaçmayan hataya göre Microsoft bugün yanlışlıkla kısa bir süre Tulalip kod adında bir sosyal arama servisinin test versiyonunu yayınladı.

Test versiyonu Microsoft’a ait bir alan adı olan socl.com adresinde ortaya çıktı. Tasarımında bazı hatalar görülen hizmetin sadece karşılama ekranı yakalanabilmiş. Tanıtım metninde “Tulalip ile ihtiyacınızı bulun ve hiç olmadığı kadar kolay bildiklerinizi paylaşın” şeklinde bir ibare bulunuyor.

Görüntünün sağ tarafında ise Twitter ve Facebook ile giriş opsiyonları görünüyor. Anlaşıldığı kadarıyla Microsoft sosyal ağlara direkt katılmak yerine diğer ağların üzerine konumlanacak bir arama hizmeti üzerinde çalışıyor.

Tulalip ise kelime anlamı olarak yerli bir Amerikan kabilesini işaret ediyor. Belirtilen alanda çok kısa bir süre görünüp kaybolan hizmete erişim sağlanmak istendiğinde ise “Socl.com Microsoft Research’ın bir ekbinin iç tasarım projesidir ve yanlışlıkla yayınlanmıştır.“ uyarısı ile karşılaşılıyor.

Pek çok Microsoft projesinin yarım kaldığı veya rafa kaldırıldığı biliniyor. Bu projenin akibetini ise zaman gösterecek. 
Microsoft’un sosyal arama hizmeti yanlışlıkla kendini gösterdi
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northernlights 7 yıl
Bakalım bunun geleceği nasıl olacak.
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CodeMachine 7 yıl
Kesin yanlışlıkladır, zaten bu devasa firmalarda salaklar kol geziyor.
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floydrose 7 yıl
Chester57
o bu değilde başka isim mi bulamamışlar :)

o isim msnde mesaj gelince ötüyor ya tulalip diye ondan geliyo :D
iğrenç bi espri yapayım dedim :D
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DG Chester 7 yıl
o bu değilde başka isim mi bulamamışlar :)
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avatar78 7 yıl
Google+ ve Facebook varken, Microsoft'un bu alana biraz daha yeni şeyler eklemesi lazım, tutmaz yoksa.
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