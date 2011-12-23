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Millennial: Kindle Fire benimsenme oranı iPad'i geçti, Android cihazlarda düşüş var

7 yıl
3,5b
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15
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Her geçen gün farklı Android veya Android üzerinde çalışan farklı bir arayüze sahip tablet modelleri piyasaya çıkıyor. Buna rağmen Kasım ayında reklam gösterimleri anlamında Android cihazların pazar payında gözle görülür bir düşüş yaşanıyor.

Mobil platformların en yaygın reklam ağlarından Millenial Media tarafından düzenli olarak hazırlanan mobil reklam gösterimlerine dayalı Kasım ayı Mobile Mix raporu yayınlandı. 

Rapora göre Kasım ayında Amazon Kindle cihazında yapılan reklam gösterimleri günlük bazda yüzde 19 artış gösterdi. Bu oran iPad'in ilk piyasaya çıktığı dönemdekinden daha fazla. Ancak Android işletim sistemi reklam gösterimlerinde Kasım ayında yüzde 56'dan yüzde 50'ye geriledi. Bu da kullanım açısından bir azalmanın yaşandığını gösteriyor.

Apple iOS platformu bu bağlamda yüzde 28'den yüzde 30'a yükselirken, RIM BlackBerry de yüzde 13'ten yüzde 17'ye yükseldi.

Kasım ayında en çok reklam gösterimi yapılan modeller yüzde 13.54 ile iPhone modelleri. Ardından yüzde 5.87 ile BlackBerry Curve, yüzde 5.27 ile Motorola Droid X, yüzde 3.18 ile HTC EVO, yüzde 3.08 ile LG Optimus geliyor. Listede Android cihazlar toplamda yüzde 29 gösterim oranına sahip. RIM firmasının 5 modeli, Samsung ve HTC firmasının da 4'er modeli listede kendisine yer buldu.

Marka bazında ise Apple yüzde 25.66 ile reklam gösterimlerinde birinci sırada. Samsung yüzde 17.47 ile ikinci, RIM yüzde 14.57 ile üçüncü, HTC yüzde 12.64 ile dördüncü, Motorola yüzde 10.11 ile beşinci sırada.

Reklam gösterim oranları genelde cihazların ne sıklıkta kullanıldığını ve internete bağlı olduğunu da ölçüyor. Çünkü internete bağlı olmadığı takdirde Adsense benzeri reklamlar cihaza gönderilmiyor. 

Reklam gösterimlerinin yüzde 39'u WiFi üzerinden gönderilirken, yüzde 61'i hücresel veri üzerinden gönderiliyor. Gösterimlerin yüzde 70'i akıllı telefon üzerinden yapılırken yüzde 16'sı tablet, e-okuyucu gibi bağlantılı cihazlardan, yüzde 14'ü de standart işletim sistemine sahip telefonlardan yapılıyor.

http://www.millennialmedia.com/wp-content/images/mobilemix/MillennialMedia-MobileMix-Nov2011.pdf Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Retina ekranlı bir İPad gelsin görürüm ben kindle fire'ı
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Mühendis Kafası 7 yıl
@ carnador
arada dağlar var, bir iPad fiyetına üç Kinle fire alırsınız. kulvar farkı var.
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antonidas 7 yıl
350 tl ye tablet pc, tabiki çok satar.
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Mühendis Kafası 7 yıl
@ carnador
arada dağlar var, bir iPad fiyetına üç Kinle fire alırsınız. kulvar farkı var.
1 Yanıt Yanıtla +5
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Metintini 7 yıl Mühendis Kafası
playXr

@ carnador

arada dağlar var, bir iPad fiyetına üç Kinle fire alırsınız. kulvar farkı var.

+1
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blizzard3 7 yıl
dusunun işte blackbarry ve ios yukselise gecmis balack barry telefonmu yav bi gidin demekki apple ikisi isi goturuyor beyin bedava :)
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TuffkiLLe 7 yıl
Samsung Galaxy S II yi göremedim listede
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Retina ekranlı bir İPad gelsin görürüm ben kindle fire'ı
1 Yanıt Yanıtla +9
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zengier 7 yıl Guest-F8946C419
carnador

Retina ekranlı bir İPad gelsin görürüm ben kindle fire'ı


retina ekranli ipad dbkleyen arkadaslara:

apple in cinema display denen ekraninin fiyatina bir bakin bakalim, yuksek dpi lik ipad de o cozunurlukte bir panel olacak demektir. ustelik bu paneller cozunurlukler ayni oldugu surece buyudukce degil, kuculdukce fiyatlari artar. fiyatini 2000 dolardan baslatacaklari bir cihazi biraz zor satarlar . hadi diyelim kar etmemeye karar verdi ve koydu ekrani; su anki iphone uretimine ucu ucuna panel yetistirebilirken bir de bu panel uretimini tutup baska tarafa kaydirirsa her iki taraf icin de panel yetistiremez.

en azindan 2-3 sene daha ruyalari susler bu hayal.

ek : retina diye bir ekran turu yok, retina ekranli bir cihaz olamaz, sadece iphone4 ve 4s deki LCDnin pazarlama adi retina, hepsi o .

playXr

@ carnador

arada dağlar var, bir iPad fiyetına üç Kinle fire alırsınız. kulvar farkı var.


sanki fiyati dusuk oldugu icin kindle kotu imis gibi birseyler soylemeye calismissiniz, herhalde saglikli dusunemiyorsunuz bu siralar. kulvar farki var dedigin; ipad tablet de kindle at arabasi mi ?
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