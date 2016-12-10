Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ülkemiz adına büyük önem arz eden yeni nesil savaş araçlarından Tulpar'ın detayları videomuzda. Milli Savaş Tankı Altay'a kardeş olarak geliştirilen Tulpar'ın tüm özellik ve kabiliyetlerini konuştuk.
Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi olarak tasarlanan Tulpar, yeni nesil tanklara destek veren, taşıdığı mürettebat ve personele yüksek seviyede balistik ve mayın korumasıyla birlikte sınıfı için üst düzey ateş gücü sağlayan, her türlü iklim koşuluna uygun gelişmiş bir savaş aracı platformu. Tüm detaylar özel videomuzda konuşuyoruz, iyi seyirler.
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Şimdi bunu niye yazdın, üstelik kimse eleştiri yapmadığı halde, saçmalayacağına haberi okuyup yorumlara katılıp eleştiride bulunsaydın normal biri olabilirdin halbuki, forum senin bu gereksiz yorumunun eksiğini hissediyordu artık bunu okuyan objektif yaklaşım yapabilir, tavsiyem artı almak için bu kadar maymuna dönmeyin.
haklısın bi tvde çıkıpta böyle bi video görmedim ancak evlendirme programı çeksinler