Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar

Ülkemiz adına büyük önem arz eden yeni nesil savaş araçlarından Tulpar'ın detayları videomuzda. Milli Savaş Tankı Altay'a kardeş olarak geliştirilen Tulpar'ın tüm özellik ve kabiliyetlerini konuştuk.

Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi olarak tasarlanan Tulpar, yeni nesil tanklara destek veren, taşıdığı mürettebat ve personele yüksek seviyede balistik ve mayın korumasıyla birlikte sınıfı için üst düzey ateş gücü sağlayan, her türlü iklim koşuluna uygun gelişmiş bir savaş aracı platformu. Tüm detaylar özel videomuzda konuşuyoruz, iyi seyirler.