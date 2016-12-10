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Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi: Tulpar

2 yıl
64b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ülkemiz adına büyük önem arz eden yeni nesil savaş araçlarından Tulpar'ın detayları videomuzda. Milli Savaş Tankı Altay'a kardeş olarak geliştirilen Tulpar'ın tüm özellik ve kabiliyetlerini konuştuk.
Milli Savaş Tankımız Altay'ın kardeşi olarak tasarlanan Tulpar, yeni nesil tanklara destek veren, taşıdığı mürettebat ve personele yüksek seviyede balistik ve mayın korumasıyla birlikte sınıfı için üst düzey ateş gücü sağlayan, her türlü iklim koşuluna uygun gelişmiş bir savaş aracı platformu. Tüm detaylar özel videomuzda konuşuyoruz, iyi seyirler. 

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ürüng ayıg toyon 2 yıl en beğenilen
Şu ülke de savunma sanayii konusunda en düzgün içerik sizden çıkıyor.Tv ler de bile yok düzgün içerik.
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GreyParrot 2 yıl sniper23
Orijinalden alıntı: sniper23
[Turkiye en ufak iyi bir şey yaptığında öldüresiye eleştirme ve dövme mod: ON

Şimdi bunu niye yazdın, üstelik kimse eleştiri yapmadığı halde, saçmalayacağına haberi okuyup yorumlara katılıp eleştiride bulunsaydın normal biri olabilirdin halbuki, forum senin bu gereksiz yorumunun eksiğini hissediyordu artık bunu okuyan objektif yaklaşım yapabilir, tavsiyem artı almak için bu kadar maymuna dönmeyin.
Orijinalden alıntı: sniper23[Turkiye en ufak iyi bir şey yaptığında öldüresiye eleştirme ve dövme mod: ONŞimdi bunu niye yazdın,...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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intel7mix 2 yıl ürüng ayıg toyon
ürüng ayıg toyon
Şu ülke de savunma sanayii konusunda en düzgün içerik sizden çıkıyor.Tv ler de bile yok düzgün içerik.

haklısın bi tvde çıkıpta böyle bi video görmedim ancak evlendirme programı çeksinler
ürüng ayıg toyonŞu ülke de savunma sanayii konusunda en düzgün içerik sizden çıkıyor.Tv ler de bile yok düzgün içerik.haklısın...
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turk34 2 yıl
Tsk ne kadar sipariş verdi bu araç için ?
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DH Misafiri 2 yıl
tulparin uzerindeki kurek ve kazmanin yaninda duran tahminimce yedek benzin veya dizel bidonlari duruyor.bunlara disardan ates edilecek olursa kullanilmaz hale gelir bence takin disina monteli kurek kazma ve bu bidonlar cok sacma ormandan gecerken tulparin yan tari bir agaca surtecek olursa bu kurekler yere duser bunlari tulparn icerisinde biyerde mufaza edilmesi gerekir diye dusunuyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Gurur duydum. Verdigi bilgiler icin Ufuk Bey'e teşekkür ederiz. Milli olsun, bizim olsun, mühendislerimiz bilsinlerki arkalarındayız.
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DH Misafiri 2 yıl
Gurur duydum. Verdigi bilgiler icin Ufuk Bey'e teşekkür ederiz. Milli olsun, bizim olsun, mühendislerimiz bilsinlerki arkalarindayiz
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ilgezer 2 yıl
ilginç bir röportaj olmuş
erdi beye sorması gereken soru kalıbı önceden verilmiş gibi duruyor. tankın teknik detaylarına girilmemiş.
ha tasarım konusunda artık yeni çığır açılması gerektiğini düşünen bir tek benmiyim.
belki biraz hayalperest bir yaklaşım olurdu ancak savunma, güvenlik ve korunma açısından köşeli ve keskin kenarlı tasarımlardan ziyade oval geçişlerin olduğu yüksek eğimli tasarımlar gerek hareket kabiliyeti gerekse güvenlikl açısından daha avantajlı olurdu bana kalırsa. muhtemelen geleceğin tankları bu şekilde dikdörtgen kutular gibi değil ufolar gibi eliptik olacaktır...
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WaylandIZMIR 2 yıl
Bu tankın motoru yerli değildir. İskeleti yerlidir. Biz motor yapamıyoruz maalesef
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DH Misafiri 2 yıl
değerli yorum yapan arkadaşlar, savunma sanayii ni yakından izleyen biri olarak Tulpar başından sonuna kadar titizlikle hazırlanmış,Türk Yapımı Piyade Savaş aracı olarak sadece ve sadece Otokar Tarafından ALTAY tankı ile birlikte geliştirilmeye başlanmış olup 3 yıllık tasarım ve geliştirme aşamasından sonra 2013 İDEF te tanıtılan ÖZ mü öz Milli ve Yerli mühendislerimiz tarafından geliştirilen bir araçtır. şimdi işte bizlerin bu savaş sanayiinde yaptıklarımızın en güzel kanıtlarından biri olan TULPAR VE türevlerini çoğalttığımız gibi aynı zamanda diğer bütün alanlarda da bu atılımı gerçekleştirip milli hareketler yapmamız en gerçekçi olan savunma stratejisi olacaktır. bakıyorum yorumlara şu olmuş bu olmuş yok Ufuk Bey anlatamamış, bırakın bu zihniyeti artık bizim mühendislerimiz yapmış sahip çıkın biraz. tekrar izledim videoyu Helal olsun yapan mühendislerimize, helal olsun Otokar a ve Devletimize.
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kaptan666 2 yıl
Gurur duydum.
Hayırlı uğurlu olsun vatana millete.
Bu tarz videolar çok hoş oluyor Erdi Hocam, devamını bekliyoruz.
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sdc55 2 yıl
inşallah böyle gurur verici askeri savunma sanayinin devamı gelecektir güçlü ordu güçlü türkiye
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H.S.E 2 yıl
Yorumları baştan sona okudum, videoyu izledim, ve dedim ki kendi kendime işte Türk milleti:) önü passat a benzemiş,yok Altay daha teslim edilememiş... Bırakın beyler şu eleştirel bakışları yapmayın yazıktır. orada anlatan mühendisimiz bizim gurumuz olan insanlardan sadece bir tanesi. savunma sanayiini özellikle Altay ve Tulparı takip eden biri olarak şunları söylemeden geçemeyeceğim. ALTAY bu ülkenin en önemli hamlelerinden biri, ve bu hamleyle birlikte Otokar kendini daha da geliştirerek 3 yıllık bir araştırma geliştirme aşamasından sonra TULPAR ı tamamen yerli mühendislerle ve tasarımcılarla bu hale getirdi. ilk tanıtımı 2013 idef te yapılan Tulpar kendi alanında rakiplerini zorlayacak bir araçtır. Şimdi sayalım ALTAY, TULPAR, ATAK, PİYADE TÜFEĞİ, ROKET vs vs vs daha neler neler yapıldı son dönemde. Milli duruş ve yerli hamleler bizim mühendislerimizi de ön plana çıkaracak bundan sonra.Helal olsun Devletime Helal olsun Otokar a Helal olsun emeği geçen herkese...
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