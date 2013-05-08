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Milli İnsansız Helikopter "Tai Standından Özel" video inceleme

6 yıl
13,7b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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IDEF13, bu sene milli savunma silahları geçidine sahne oluyor. Bu videmuzda TAİ'nin milli imkanlarla geliştirdiği insansız helikopter R-300'ü inceliyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
eray22486 6 yıl en beğenilen
Devam devamm süper gidiyorsunuz bunları görmek gurur verici
Yanıtla +26
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depeche35 6 yıl
Biraz da gurur duyalım.... Çok sağolun.
1 Yanıt Yanıtla +10
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I-C-O 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ufukları kaplasın bayraklarımız al,al,
Göklere zaferimizi çizsin vahşi bir kartal.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yukarıdaki satırlar "Bir Kahraman Bekliyoruz" isimli şiirden alıntıdır.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Allah'ıma çok şükür artık sözde dost özde iblis düşman emperyalistlere muhtaç olmayacağız. Gurur duyuyorum.


Allah bu imanlı ve şanlı milletin yolunu açık etsin.
Ufukları kaplasın bayraklarımız al,al,Göklere zaferimizi çizsin vahşi bir kartal.
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Yanıtla +8
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1 Avatar
recaus 6 yıl
Ben bunu bad company 2'de görmüştüm :D
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S60Doctor 6 yıl
Gerçekten gurur verici. Daha iyilerini görürüz inşallah.
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bocekgrafik 6 yıl
Panelin parlak olması kötü olmuş. Kullanacak kişinin gözünü çok yoracaktır bu sebeple.
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DonsuzBalık 6 yıl
bu gelişmelerin ardı arkası kesilmez inşallah
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kasim33 6 yıl
hani uçmuyor
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Foxbat 6 yıl
Kaç seferdir gidemiyorum IDEF'e. Beni çok özlemiştir TAI standındakiler

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fthkn 6 yıl
Helikopter haberi diye açtık kontrol paneli haberi çıktı. Helikopter nerede?
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I-C-O 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Ufukları kaplasın bayraklarımız al,al,
Göklere zaferimizi çizsin vahşi bir kartal.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yukarıdaki satırlar "Bir Kahraman Bekliyoruz" isimli şiirden alıntıdır.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Allah'ıma çok şükür artık sözde dost özde iblis düşman emperyalistlere muhtaç olmayacağız. Gurur duyuyorum.


Allah bu imanlı ve şanlı milletin yolunu açık etsin.
Yanıtla +8
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K.Dot 6 yıl
Olumlu.
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5Maverick2 6 yıl
Tanıtım videonuz için teşekkürler Mesut Çevik , harbiden güzel şeyler yapıyorlar ya.Şu helikopterden benimde olsa diyesi geliyor insanın helal.
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OverClocK1ng 6 yıl
Helikopter'in sağ tarafındaki Türk Bayrağını ters basmışlar. Bence simetriği olması saçma. Benim bayrağımı niye ters bassınlar ki?
Yemişim simetriği. Var mı bir açıklaması bir amacı ? Yok.
Hadi Ambulance larda da ters yazıyor derlerse,
Aynadan gören düzgün okuyup yol versin diye derim. Zaten amacı da o.
Ama bunun amacı falan yok. Saçma sapan bir şeyden ibaret.
Ne yani. Önde giden helikopter senin yanından geçerken HELİKOPTERİN DİKİZ AYNASI'ndan bakınca bayrak düzgün görünsün diye mi? Öyle bir şey mi var...
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Fuat! 6 yıl Speed-Step
Speed-Step


IDEF13, bu sene milli savunma silahları geçidine sahne oluyor. Bu videmuzda TAİ'nin milli imkanlarla geliştirdiği insansız helikopter R-300'ü inceliyoruz.

 

 




Mesut bey yakın zaman içinde kara araçları üzerine incelemeler yapacak mısınız? Çünkü yeni kara araçları gerçekten çok gelişmiş ve insan merak ediyor.


Saygılar...
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ST4LK3R 6 yıl
Donanım haberden "FPSTÜRKİYE" diye bir program belkiyoruz...
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