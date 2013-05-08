Milli İnsansız Helikopter "Tai Standından Özel" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Ben bunu bad company 2'de görmüştüm :D
|Gerçekten gurur verici. Daha iyilerini görürüz inşallah.
|Panelin parlak olması kötü olmuş. Kullanacak kişinin gözünü çok yoracaktır bu sebeple.
|bu gelişmelerin ardı arkası kesilmez inşallah
|hani uçmuyor
|Kaç seferdir gidemiyorum IDEF'e. Beni çok özlemiştir TAI standındakiler
|Helikopter haberi diye açtık kontrol paneli haberi çıktı. Helikopter nerede?
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Ufukları kaplasın bayraklarımız al,al,
Göklere zaferimizi çizsin vahşi bir kartal.
Yukarıdaki satırlar "Bir Kahraman Bekliyoruz" isimli şiirden alıntıdır.
Allah'ıma çok şükür artık sözde dost özde iblis düşman emperyalistlere muhtaç olmayacağız. Gurur duyuyorum.
Allah bu imanlı ve şanlı milletin yolunu açık etsin.
|Olumlu.
|Tanıtım videonuz için teşekkürler Mesut Çevik , harbiden güzel şeyler yapıyorlar ya.Şu helikopterden benimde olsa diyesi geliyor insanın helal.
|Helikopter'in sağ tarafındaki Türk Bayrağını ters basmışlar. Bence simetriği olması saçma. Benim bayrağımı niye ters bassınlar ki?
Yemişim simetriği. Var mı bir açıklaması bir amacı ? Yok.
Hadi Ambulance larda da ters yazıyor derlerse,
Aynadan gören düzgün okuyup yol versin diye derim. Zaten amacı da o.
Ama bunun amacı falan yok. Saçma sapan bir şeyden ibaret.
Ne yani. Önde giden helikopter senin yanından geçerken HELİKOPTERİN DİKİZ AYNASI'ndan bakınca bayrak düzgün görünsün diye mi? Öyle bir şey mi var...
Speed-Step
Mesut bey yakın zaman içinde kara araçları üzerine incelemeler yapacak mısınız? Çünkü yeni kara araçları gerçekten çok gelişmiş ve insan merak ediyor.
Saygılar...
|Donanım haberden "FPSTÜRKİYE" diye bir program belkiyoruz...
Ufukları kaplasın bayraklarımız al,al,
Göklere zaferimizi çizsin vahşi bir kartal.
Allah'ıma çok şükür artık sözde dost özde iblis düşman emperyalistlere muhtaç olmayacağız. Gurur duyuyorum.
Allah bu imanlı ve şanlı milletin yolunu açık etsin.