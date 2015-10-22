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Misfit Shine parlamaya devam ediyor

Giyilebilir cihaz pazarının devlerinden Misfit, fitness aktivitelerini takip etmenin yanında akıllı saat özellikleri de sunan Shine 2 fitness bilekliğini lanse etti.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Misfit Shine parlamaya devam ediyor


Giyilebilir cihaz pazarında başarılı işlere imza atan ve Apple ile birlikte ilk iki sırayı paylaşan Misfit, sevilen Shine fitness takip bilekliğinin yeni modeli Shine 2'yi duyurdu. Shine 2 modeli ilk neslin üzerinde önemli ve kullanışlı fonksiyonlar ekliyor. 

Tasarım açısından ilk nesil ile büyük farklılık içermeyen Misfit Shine 2 yuvarlak çizgileri devam ettirirken, herhangi bir ekran taşımıyor. Bilekliğin üst kısmındaki 12 LED birimi sayesinde kullanıcılara analog bir saat deneyimi sunuluyor. Kullanıcının fitness aktivitelerini ve uyku düzenini izleyen cihaz bunları daha doğru bir şekilde aktarabiliyor. 

Farklı olarak Misfit Shine 2 modeli akıllı telefona gelen çağrı ve SMS'leri titreşim bildirimi olarak kullanıcıya iletebiliyor. Böylece ikinci bir akıllı saat ihtiyacı da ortadan kalkıyor. Ayrıca kullanıcı oturduğu yerde fazla sabit kalırsa cihaz titreşim ile kullanıcısını uyarıyor ve hareket etmesi gerektiğini belirtiyor. Yine LED sistemi toplam 16 milyon farklı renk kombinasyonu oluşturabiliyor ve dış ortamda parlak renkler sunabiliyor. Bu kombinasyonlar kullanıcının egzersiz hedeflerine göre belirlenebiliyor. 

Misfit'in hava araçlarında kullanılan alüminyum alaşıma yer verdiği Shine 2 daha ince bir profile sahip olmuş. Cihaz su altında 50 metreye kadar kullanılabiliyor ve düğme pil ile 6 aya kadar kullanım ömrü sunabiliyor. Gelecek ay global olarak dağıtıma çıkacak modelin fiyatı 100$ olarak belirlenmiş.  

http://www.androidheadlines.com/2015/10/misfit-officially-announces-shine-2-activity-tracker.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
LED olayı iyi düşünürmüş
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