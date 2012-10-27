Mobilite: Android 4.2, LG Nexus 4, Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2 ve daha fazlası...

Akıllı cihazların nabzını tutan video programımız Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Android 4.2, LG Nexus 4, Samsung Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2, Nexus 7 32GB, Nokia Lumia 510 ve Huawei'in 6.1-inç Full HD ekrana sahip yeni nesil akıllı telefonuna ait merak edilen tüm detaylar Mobilite'nin yeni bölümünde..

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