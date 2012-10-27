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Mobilite: Android 4.2, LG Nexus 4, Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2 ve daha fazlası...

6 yıl
44,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı cihazların nabzını tutan video programımız Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Android 4.2, LG Nexus 4, Samsung Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2, Nexus 7 32GB, Nokia Lumia 510 ve Huawei'in 6.1-inç Full HD ekrana sahip yeni nesil akıllı telefonuna ait merak edilen tüm detaylar Mobilite'nin yeni bölümünde..
 

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fx57 6 yıl en beğenilen infom@n
infom@n

bkadem

2 gün önce Windows 8 eko sistemi tanıtıldı. Ama siz haberlerinizde Windows 8 Tablet ve telefonla ilgili hiçbir detay vermemişsiniz. Bu programın ismi Android Haber diye değiştirilse fena olmaz. Kaldı ki genel olarak Windows 8 lansmanı ile ilgili sitenizde sadece bir haber çıktı. Apple veya Android ile ilgili yeni bir ürün olsa o gün için en az 5 - 10 haber okumuştuk.


Her noktasıyla virgülüyle katılıyorum. Iphone 5 tanıtıldığı gün ana sayfa yukarıdan aşağıya apple idi.
Tamam belki bütün Donanımhaber ekibi kurban bayramı için el öpmeye gitti ama eminim bir iphone 5 veya SIII tanıtımı olsaydı, dedelerinin elini bırakıp hatta kurban kesimini yarım bırakıp bilgisayarın başına otururlardı.
Büyük bir ihtimal Microsoft Donanimhaber.com'u tanıtıma çağırmadığı için protesto ediyorlardır.



Merhaba,

Tüm eleştrilere sonuna kadar açığız, ancak gerçeği yansıtmayan ağır ithamları seviyesizce bulduğumu da belirtmeliyim.

@infom@n, hangi hakla bizim büyüklerimize karşı olan davranışlarımızı eleştri malzemesi olarak kullanabiliyorsunuz, bunu size kim verdiyse lütfen bizimle de paylaşan bilelim.

Cevabını çok merak ediyorsanız söyleyeyim; keşke iki dedem de hayatta olsa idi de ben de ellerinden öpebilsem, bayramlaşabilseydim. Değil Windows 8 tüm teknoloji dünyası umrumda olmazdı. Ancak yazdıklarınız ortada, öyle zannediyorum ki bu değerler sizin için herhangi bir anlam ifade etmiyor, ben de takdiri değerli okuyucularımıza bırakıyorum.

Hepsini geçtim, Microsoft Türkiye bile Windows 95 sonrasında en radikal güncelleme olarak gösterilen ve tüm dünyada eş zamanlı olarak yapılan Windows 8 lansmanını, bayram nedeniyle ülkemize özel 1 Kasım'a erteliyorsa eğer durum apaçık ortadır.

Son olarak şu sözü çok severim; "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz."

Teşekkür eder, iyi bayramlar dilerim.

Sevgiler,

Erdi ÖZÜAĞ
Donanimhaber.com
infom@nbkadem2 gün önce Windows 8 eko sistemi tanıtıldı. Ama siz haberlerinizde Windows 8 Tablet ve telefonla...
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memolika 6 yıl
Sıkılmıştık iyi oldu.
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kaan_224 6 yıl
bkadem
2 gün önce Windows 8 eko sistemi tanıtıldı. Ama siz haberlerinizde Windows 8 Tablet ve telefonla ilgili hiçbir detay vermemişsiniz. Bu programın ismi Android Haber diye değiştirilse fena olmaz. Kaldı ki genel olarak Windows 8 lansmanı ile ilgili sitenizde sadece bir haber çıktı. Apple veya Android ile ilgili yeni bir ürün olsa o gün için en az 5 - 10 haber okumuştuk.

Ne cins adamlarsınız l.n siz. Daha 2 gün önce bence programınızın ismi Apple Haber olsun diyodunuz şimdi Android Haber. İki gün sonra Windows 8 haberleri çıkınca da "Bence programınızın ismi Windows Haber olsun" dersiniz siz.
bkadem2 gün önce Windows 8 eko sistemi tanıtıldı. Ama siz haberlerinizde Windows 8 Tablet ve telefonla ilgili hiçbir detay vermemişsiniz. Bu pr...
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1 Avatar
mdxy81 6 yıl
arkadaşta dublaj var demiş..... :-)
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Bu anasayfa haberlerini eleştirmek de moda oldu son günlerde.Böyle bi marjinallik yapıp da aradan sıyrılma çabası içindesiniz sanki.Gereksiz tartışmalara lüzüm yok , teknolojiyi tartışın.6,1 inç telefon olur mu mesela bunu tartışalım.
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GetSomeRest 6 yıl
7" lik ilk tablet efsane galaxy tab p1000 ne çabuk unutulmuş. kindle, nexus adları yokken çıkmıştı bu cihaz.
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lordsnk 6 yıl
10:45 e dikkat dublaj var :)))
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mixdye0602 6 yıl
Apple veya Android ile ilgili yeni bir ürün olsa o gün için en az 5 - 10 haber okumuştuk.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ogkasa 6 yıl
şu note 2 incelemesi nerde kaldı yaa ağaç olduk
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FromZeroToHero 6 yıl
Erdi Bey,
Huawei marka telefonun hızı quad core 1.5 GHz olduğu ve kalınlığı 8.9mm olarak veriliyor advertisement video'nuzda fakat sizin söylediğiniz özellikler farklı. tanıtılan ürün mü yoksa advert. video mu farklı ???
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Windows10 6 yıl
lumia 510un fiyatı 199 dolar değil, 150 dolar olacak, bi de türkiye ye gelmeyecek.
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FromZeroToHero 6 yıl
Ya bu nokia hiç mi akıllanmaz arkadaş yaa, 256 mb diyo ya S1 diyo ya arttırılamaz hafıza diyo ya bayılıcam şimdi, barbie telefonu gibi renkli renkli yapıp salıyo pazara!
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Barbaroscakir 6 yıl
galaxy s3 jelly bean'in ne zaman incelemesini yapıcaksınız ?
Kararsızlıktan çıldırıcam ):
Teşekkürler..
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revelax 6 yıl
güzel bir bölüm daha
çinlileri ayakta alkışlıyorum adamlar iyi kötü ellerinden geldigince yapıyor üretiyor satıyor bizdede yukardaki tartışmlar gibi boş boş konuşmak kalıyor android süper olsa nolacak cebine kaç kurş girecek neyin derdin desiniz ize geç bune laf kalabalıgı ki.
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retro. 6 yıl
adamlar daha neyi haber yapacaklarini sasirdilar.
apple haberi yaparlar andoridciler ayaklanir
android haberi yaparlar onceden kimse birsey demezdi; ama simdi birde wp8 cikti birde onlarin faniyla ugrasacaz.
nedir su editorlerin sizden cektigi.adamlarin ustune o kadar gitmissinizki inceleme yaparken bile androidli bir cihazi kotulemekten korkar oldular.begenmiyorsan girme arkadasim
buranin adi applehaber olabilir
buranin adi andoridhaber olabilir
yakinda buna birde wp8 eklenecek
sanane arkadasim istedigin videoyu izlersin istemedini izlemezsin.sizin gibiler yuzunden objektif karsilastirma izleyemez olduk.
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kadirgumussoy 6 yıl retro.
retro.

adamlar daha neyi haber yapacaklarini sasirdilar.
apple haberi yaparlar andoridciler ayaklanir
android haberi yaparlar onceden kimse birsey demezdi; ama simdi birde wp8 cikti birde onlarin faniyla ugrasacaz.

nedir su editorlerin sizden cektigi.adamlarin ustune o kadar gitmissinizki inceleme yaparken bile androidli bir cihazi kotulemekten korkar oldular.begenmiyorsan girme arkadasim
buranin adi applehaber olabilir
buranin adi andoridhaber olabilir
yakinda buna birde wp8 eklenecek

sanane arkadasim istedigin videoyu izlersin istemedini izlemezsin.sizin gibiler yuzunden objektif karsilastirma izleyemez olduk.

çok doğru bunlar at gözlüğü takmış fanlar yüzünden oluyor şahsen ben her platforma saygı duyuyorum ve her haberi büyük bir zevkle okuyorum izliyorum paylaşıyorum
Donanımhaber.com gerek portalıyla gerekse forumuyla türkiyenin 1. numarası benim gözümde

Saygılarımla İyi Bayramlar
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