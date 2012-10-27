Mobilite: Android 4.2, LG Nexus 4, Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2 ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı cihazların nabzını tutan video programımız Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Android 4.2, LG Nexus 4, Samsung Galaxy Premier, Xiaomi Mi-2, Nexus 7 32GB, Nokia Lumia 510 ve Huawei'in 6.1-inç Full HD ekrana sahip yeni nesil akıllı telefonuna ait merak edilen tüm detaylar Mobilite'nin yeni bölümünde..
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Merhaba,
Tüm eleştrilere sonuna kadar açığız, ancak gerçeği yansıtmayan ağır ithamları seviyesizce bulduğumu da belirtmeliyim.
@infom@n, hangi hakla bizim büyüklerimize karşı olan davranışlarımızı eleştri malzemesi olarak kullanabiliyorsunuz, bunu size kim verdiyse lütfen bizimle de paylaşan bilelim.
Cevabını çok merak ediyorsanız söyleyeyim; keşke iki dedem de hayatta olsa idi de ben de ellerinden öpebilsem, bayramlaşabilseydim. Değil Windows 8 tüm teknoloji dünyası umrumda olmazdı. Ancak yazdıklarınız ortada, öyle zannediyorum ki bu değerler sizin için herhangi bir anlam ifade etmiyor, ben de takdiri değerli okuyucularımıza bırakıyorum.
Hepsini geçtim, Microsoft Türkiye bile Windows 95 sonrasında en radikal güncelleme olarak gösterilen ve tüm dünyada eş zamanlı olarak yapılan Windows 8 lansmanını, bayram nedeniyle ülkemize özel 1 Kasım'a erteliyorsa eğer durum apaçık ortadır.
Son olarak şu sözü çok severim; "Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olunmaz."
Teşekkür eder, iyi bayramlar dilerim.
Sevgiler,
Erdi ÖZÜAĞ
Donanimhaber.com
Ne cins adamlarsınız l.n siz. Daha 2 gün önce bence programınızın ismi Apple Haber olsun diyodunuz şimdi Android Haber. İki gün sonra Windows 8 haberleri çıkınca da "Bence programınızın ismi Windows Haber olsun" dersiniz siz.