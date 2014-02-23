Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü yine bomba gibi. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, başta Facebook'un 19 milyar dolara Whatsapp'ı satın alması olmak üzere LG G2 Mini, Samsung'un yeni mobil işlemcileri, Lumia 1320'nin Türkiye macerası ve satır aralarında Xperia Z1 Compact, Windows Phone 8.1 ile Android'de 64-bit gibi konulara değiniyorlar.
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saka bir yana banane hosuma giden telefonu alirim :) bunca detayin gercekden kullaniciya ne faydasi var. bize ne onun bunun firmasinin ne yapdigindan ?
hani telefon almak degil derdi de nasil söylim sanki kim kimi daha iyi tokatlamis ,sollamis onu alirim prestij meselesi yapmak.
Mesut ile Talha beyin yaptığı program kadar sarmadı beni.
Bu bölümü izledikten sonra Z1 Compact'a karşı bende de açıkcası ilgi uyandıran bir izlenim yarattı. Sony son yaptığı atılımlar ile birlikte telefon piyasasındaki ürünlerden elde ettiği tecrübelerden olsa gerek daha dikkatli ürünler sergilemeye başladı bu dikkat ve öneme devam edeceklerdir diye düşünüyorum..
Belki giriş-orta seviye kullanıcı kitlesi için uygun çözümlü telefon modelleri de yayınlayabilir.. Özellikle PC bölümünün elden çıkmasının ardından ve TV bölümüne de şüphe ile baktığımız sıralarda telefon ve konsol sektörü daha önemli olmalı bence.. :)
Lumia 1320 modeli bence artık Nokia'nın bu sektöre karşı edindiği tecrübelerin toplamı olmuş bir telefon, başarılı performansı ve kullanıma göre büyük boyutu artık Lumia telefonlara daha da sıcak bakmaya başlayacağımın sinyallerini veriyor. Özellikle belki f/p oranına göre normal fiyatı ile Türkiye'de satış yapabilecek potansiyeli olan bir telefon..