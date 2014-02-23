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Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti...

5 yıl
8,3b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü yine bomba gibi. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, başta Facebook'un 19 milyar dolara Whatsapp'ı satın alması  olmak üzere LG G2 Mini, Samsung'un yeni mobil işlemcileri, Lumia 1320'nin Türkiye macerası ve satır aralarında Xperia Z1 Compact, Windows Phone 8.1 ile Android'de 64-bit gibi konulara değiniyorlar.
 

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YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl en beğenilen
Videoyu yükleme zamanı 23:59 Pazar.Çok manidar buldum :)
1 Yanıt Yanıtla +10
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Mihrali Bey 5 yıl
İşte bu bölüm olmuş. Ne fazla laabali ne de çok ciddi. Tam ortasını tutturmuşsunuz. Tebrikler.
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saliharslann 5 yıl
Çok acil Nokia 1320 video incelemsi yaparmısınız almayı düşünüyorum birde Nokia 1320 de kamera lensi olarak ne kullanılmış carl zeiss mi acaba?
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memocan4345 5 yıl
Hocam wp 8.1 tûm cihazlara gelecek biraz araştırın lütfen ,hem s4 Plus çift çekirdek olabilir ama qualcomm un üst seviye cpu larından biri , sayılar sizi aldatmasın adreno 225 de adreno 320 den sonraki en iyi qualcomm gpu sudur.Yani şuanki adreno 305 ten falan iyidir .Bizzat denedim . Siz kalkmış cortex a7 gibi eski Bi çipi 1 sene öncesinin en iyilerinden 28 nm ile üretilmiş cortex a15 tabanlı s4 plusla kıyaslıyorsunuz .A7 yi geçtim cortex a9 dan bile iyi Bi cpu dur s4 Plus ,aynı şekilde adreno 225 mali 400 den daha iyidir isterseniz araştırın. Ve l920 l925 en çok satan cihazlardan Microsoft gerekeni yapıp stabilliğini koruyacaktır .Biraz daha araştırıp konuşun lütfen buyrun bu da örneği m.youtube.com/...
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mementopolis 5 yıl
Cesper logosunu kadraja sokmak icin cok ugrasilmis belli , casper bende imzama reklam aliyorum duyrulur.




saka bir yana banane hosuma giden telefonu alirim :) bunca detayin gercekden kullaniciya ne faydasi var. bize ne onun bunun firmasinin ne yapdigindan ?
hani telefon almak degil derdi de nasil söylim sanki kim kimi daha iyi tokatlamis ,sollamis onu alirim prestij meselesi yapmak.
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rimoteb 5 yıl
1520 video incelemesi vardı Erdi bey, daha çıkmamış android telefonlara inceleme yaptınız bir aydır bekliyoruz 1520 incelemesi ne zaman gelecek bali bir bilgi verin.
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batkent 5 yıl
Neden bilmiyorum ama sanki bu video olmamış. Ses bir garip geliyor sanki.
Mesut ile Talha beyin yaptığı program kadar sarmadı beni.
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huseyintat 5 yıl
Viberı yerden yere vurdunuz da viber bence en iyisi.
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E_Aydin35 5 yıl
Yine çok keyifli, zevkli, dinlerken ve izlerken sıkılmadığımız "anlayabildiğimiz" güzel bir mobilite bölnümü olmuş.. :)
Bu bölümü izledikten sonra Z1 Compact'a karşı bende de açıkcası ilgi uyandıran bir izlenim yarattı. Sony son yaptığı atılımlar ile birlikte telefon piyasasındaki ürünlerden elde ettiği tecrübelerden olsa gerek daha dikkatli ürünler sergilemeye başladı bu dikkat ve öneme devam edeceklerdir diye düşünüyorum..
Belki giriş-orta seviye kullanıcı kitlesi için uygun çözümlü telefon modelleri de yayınlayabilir.. Özellikle PC bölümünün elden çıkmasının ardından ve TV bölümüne de şüphe ile baktığımız sıralarda telefon ve konsol sektörü daha önemli olmalı bence.. :)
Lumia 1320 modeli bence artık Nokia'nın bu sektöre karşı edindiği tecrübelerin toplamı olmuş bir telefon, başarılı performansı ve kullanıma göre büyük boyutu artık Lumia telefonlara daha da sıcak bakmaya başlayacağımın sinyallerini veriyor. Özellikle belki f/p oranına göre normal fiyatı ile Türkiye'de satış yapabilecek potansiyeli olan bir telefon..
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mehmetaksakal 5 yıl
teşekkürler. keyifle izliyorum.
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dakamon 5 yıl
Ya 8.1 güncellemesinin 920 ye gelecekmi yada daha alt modellere gelecekmi demek bu platformu yada MS yi hiç bilmiyor tanımıyorsunuz diyesim geliyor. Dün joe belfiore snapdragon 200 lü telefonlarda bile çok stabil çalışan bir işletim sistemi haline getireceğiz derken siz 920 gelecekmi acaba gelirse nasıl çalışır demek sistemi tanımamanızın bir göstergesi gibi geliyor bana :) Android değil bu.
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musa_unsal2005 5 yıl
Ender - Erdi bu ikili her türlü gider :) Çocukluğunuzdan bahsedin yine dinleriz biz.
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Utku 5 yıl
8.1'i bütün Windows Phone'lar alacak. Çalışma hızını etkileyecek bir durum yok.
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