Mobilite: Facebook'un Whatsapp'ı alması, Nokia Lumia 1320, LG G2 Mini ve bol teknoloji sohbeti...

Mobilite'nin yeni bölümü yine bomba gibi. Sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, başta Facebook'un 19 milyar dolara Whatsapp'ı satın alması olmak üzere LG G2 Mini, Samsung'un yeni mobil işlemcileri, Lumia 1320'nin Türkiye macerası ve satır aralarında Xperia Z1 Compact, Windows Phone 8.1 ile Android'de 64-bit gibi konulara değiniyorlar.

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