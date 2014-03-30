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Mobilite: HTC One M8, Galaxy S5 ön sipariş, Nokia Lumia 930, Android 4.4.2 güncellemeleri ve dahası...

5 yıl
5,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde, resmi duyurusu yapılan HTC One M8'i, Nokia'nın kısa süre içerisinde duyurmayı planladığı Lumia 930 modelini, Samsung Galaxy S5'in ön-sipariş sürecini, Android 4.4.2 güncellemesi ve alan cihazları, ZTE'nin "donanım kralı" akıllı telefonunu ve Apple tarafındaki gelişmeleri mercek altına alıyoruz.
 

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CRoSSBoNeSS 5 yıl en beğenilen
Ender Abi fıkrasına gülünmeyen adam gibi, Erdi Abi hiç sallamıyo yaptığı şakalara falan gülmüyo dediklerine cevap vermiyo kafasını eğip başka konuya atlıyo oturduğum yerde dertlendim valla :S
Ender Abi fıkrasına gülünmeyen adam gibi, Erdi Abi hiç sallamıyo yaptığı şakalara falan gülmüyo dediklerine cevap vermiyo kafasını eğip başka konuya atlıyo otur...
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Yanıtla +31
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fx57 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Erdinin htc one'ın tasarımını beğenmesi ilginç Xperia Z1 de çerçeve muhabbeti alıp gitmişti,yeni one xperia Z2 ile aynı oyutlarda daha küçük ekranla ve kasasının arkasında çöp kutusı fcc logoöarıyla

Merhaba,

Programda aynen şunu söylüyorum;

"HTC One M8'in kasa kalitesi ve arka tasarımını beğendim, ancak ön tarafa geçince Xperia Z1'in çerçeve kalınlığı ilgili dediğimiz şeyleri genel olarak HTC One M8 için de söyleyebiliriz çünkü çerçeveler kalın ve işlevsiz, HTC logosu barı da bu konuda işlevsiz alanı arttırıyor."

Teşekkürler.
DH MisafiriErdinin htc one'ın tasarımını beğenmesi ilginç Xperia Z1 de çerçeve muhabbeti alıp gitmişti,yeni one xperia Z2 ile aynı oyutl...
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aazeri11 5 yıl
Ülke tavrını koydu gençler. Dağılın şimdi. Gördüğünüz üzere siyasi yorum yapmak teknoloji habercilerine düşmezzz. Bu konuda siyasi görüşünüzü ön plana çıkarmadan objektif yorumlarınız için sizi tebrik ederim.
Ülke tavrını koydu gençler. Dağılın şimdi. Gördüğünüz üzere siyasi yorum yapmak teknoloji habercilerine düşmezzz. Bu konuda siyasi görüşünüzü ön plana çıkarmada...
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profecco 5 yıl
Nostalji bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum. Ve iki eski cep telefonu modeli var aklımda şu an bile olsa görenlerin gözlerini faltaşı gibi açacak: Birincisi Motorola V70. saat biçiminde döner kapağıyla çok ilginç bir telefondur. İkincisi ise Samsung'un Matrix filmi için özel ürettiği bir telefon şu an ebayde 1000 dolar civarında satılıyor. param olsa alırım dış görünüşü inanılmaz bir telefondur.
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atlantis325 5 yıl
Galaxy S4 kullanıcısıyım. 4.2.2 güncellemesindede rehbere 5 saniyede giriyordu. 4.3 le de aynı şekilde. 4.4.2 güncelemmesi geldi yine aynı şekilde. kimse sorsam sorunun touchwiz arayuzunden diyor. ama nasıl çözcem dediğim zaman kimseden cevap gelmiyor. isterse android 10.0 gelsede bu rehbere düzeltmedikleri sürece hiçbir anlamı yok. sonucta herşeyden önce bi telefon galaxy mini bile daha hızlı giriyor. hayret bişey
1 Yanıt Yanıtla
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Blood Money 5 yıl atlantis325
atlantis325
Galaxy S4 kullanıcısıyım. 4.2.2 güncellemesindede rehbere 5 saniyede giriyordu. 4.3 le de aynı şekilde. 4.4.2 güncelemmesi geldi yine aynı şekilde. kimse sorsam sorunun touchwiz arayuzunden diyor. ama nasıl çözcem dediğim zaman kimseden cevap gelmiyor. isterse android 10.0 gelsede bu rehbere düzeltmedikleri sürece hiçbir anlamı yok. sonucta herşeyden önce bi telefon galaxy mini bile daha hızlı giriyor. hayret bişey

Sürekli ram temizliyormusun?
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atlantis325 5 yıl
Galaxy S4 kullanıcısıyım. 4.2.2 güncellemesindede rehbere 5 saniyede giriyordu. 4.3 le de aynı şekilde. 4.4.2 güncelemmesi geldi yine aynı şekilde. kimse sorsam sorunun touchwiz arayuzunden diyor. ama nasıl çözcem dediğim zaman kimseden cevap gelmiyor. isterse android 10.0 gelsede bu rehbere düzeltmedikleri sürece hiçbir anlamı yok. sonucta herşeyden önce bi telefon galaxy mini bile daha hızlı giriyor. hayret bişey
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onsos1100 5 yıl
bence donanımhaber editörleri motorola nokia samsung sony erricson gibi firmların belgesel şeklinde programını yapabilir.
Örnek:
Apple iphone ilk beklentiler ve çıkışı,
ilk yıl satış rakamları,
serinin devamı,
steve jobs ve sonrası,
günümüzdeki durumu.
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Illustrious. 5 yıl
@Dunn

Destur çek diyoruz, öğrenmiyorsun. Adam gibi alıntı yap diyoruz, öğrenmiyorsun. Bilmiyorsan sus, boş konuşma diyoruz, susmuyorsun, kendini rezil etme diyoruz, utanacağına hoşuna gidiyor.

İki cihazın artısı var ne lan? Böylesine rezil, böylesine ezilmiş bir yorumun senden gelmesine şaşmadım.. Evet Z2 M8'den 5 kat daha iyidir, Z2 M8'den 50 kat daha iyidir, Z2 M8'den 500 kat daha iyidir, Z2 M8'den 5000 kat daha iyidir. Hazmedemiyormusun? Ozaman durağın ben değil, bakkaldaki soda canım..
Hadi yürü yürü.. Daha da rahatsız etme..
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ulan64ude 5 yıl
güzel inceleme olmuş, teşekkürler
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sucugun sucugu 5 yıl
Guzel programdi saolun
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mipa90 5 yıl
erdi bey gecen hafta içi sözde z1c incelemesini yayınlayacaktınız. uzerınden 10 gun gecrtı hala ses yok.
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Utku 5 yıl fx57
Bahsettiğiniz telefon SX1. Sahip olduğum en sorunlu cihazdı. Numerik tuşların yanda olması da asla alışamadığım bir durum oldu. Resmen hatalı bir tasarım.
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mmxcakir 5 yıl
kesinlikle nostalji yapın.... Nokia 7710 candır bugün olsa yine kullanırım...
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mmxcakir 5 yıl
Siemens SX1... Çok arızalanarak beni baya yormuştu ancak çok şık ve özellikli bir telefondu.
2. olarak Kesinlikle Nokia 7710...
Birçok özelliği üzerinde barındıran ilk kez bir telefonda film izlerken zevk aldığım ve üniversitede şehirler arası yolculuklarımda otobüslerde hava attığım :) hem dokunmatik hem kalemi olan oyun konsolu zevki veren mükemmel bir telefondu... hey gidi günler neredeyse 10 yıl olmuş...
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