Mobilite: HTC One M8, Galaxy S5 ön sipariş, Nokia Lumia 930, Android 4.4.2 güncellemeleri ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde, resmi duyurusu yapılan HTC One M8'i, Nokia'nın kısa süre içerisinde duyurmayı planladığı Lumia 930 modelini, Samsung Galaxy S5'in ön-sipariş sürecini, Android 4.4.2 güncellemesi ve alan cihazları, ZTE'nin "donanım kralı" akıllı telefonunu ve Apple tarafındaki gelişmeleri mercek altına alıyoruz.
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Merhaba,
Programda aynen şunu söylüyorum;
"HTC One M8'in kasa kalitesi ve arka tasarımını beğendim, ancak ön tarafa geçince Xperia Z1'in çerçeve kalınlığı ilgili dediğimiz şeyleri genel olarak HTC One M8 için de söyleyebiliriz çünkü çerçeveler kalın ve işlevsiz, HTC logosu barı da bu konuda işlevsiz alanı arttırıyor."
Teşekkürler.