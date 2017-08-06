Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Mobilite "LG V30, S8'e karşı" Mate 10, Note 9, iPhone 8 ve fazlası

1 yıl
28,6b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobilite her hafta sektörün nabzını tutuyor. Mobilite'nin bu bölümünde Lg V30, Note 9, Huawei Mate 10 ve iPhone 8 hakkındaki son haberleri değerlendiriyor, sektörde öne çıkan olayları aktarıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Piddy 1 yıl en beğenilen
Erdi başka bir işin mi vardı? bu kadar alelacele bir sunum yapmana pek anlam veremedim doğrusu.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lars001 1 yıl
Erdi Mesut'un yerli yersiz eleştirilerinden bayağı bir sıkılmışa benziyor..gerçi bir çoğunda haksız değil ama yinede her habere bir kulp bulmak hoş değil..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZamanSal 1 yıl
Apple nin finanse ettiği bir program dan ancak bu çıkar.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cetany 1 yıl
Mesut gene boş konuşmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
losttime35 1 yıl
4yıldır s3 mini kullanıyorum 2iphone eder erdi abinin hesabına göre...
2.500+2500 kardayım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fetihtime 1 yıl
Adamlar arka plana uygun ses ayarı yapmışlar Yankı Bence bilinçli;)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_vezir_ 1 yıl
istermisin note 8 parmak izini ekrana alsın ozaman erdi beyi görelim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 1 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 1 yıl
%3 bandrol zammı da böyle haberlerin üstüne iyi geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Para kazanmanın yolunu çok iyi bulmuşlar.sadece konuşmak İçin aldığımız telefonlara ufak tefek özellikler ekleyerek ve insanları bağımlı yapacak kadar uygulamalar yaparak bizleri birer telefon manyağı yapmayı başardılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Note 8 yerine note 9 yazmissiniz LG g6 yerine g5 yazmissiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cosster 1 yıl
Eee dikey ekran formatını bu kadar eleştirdiniz iPhone 8'de öyle çıkınca ne diyeceksiniz? Söylem yumuşatmaya başlar artık birileri...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Videoyu kulaklıktan izledim,ses sanki banyodan geliyormuş gibi arka planda yankı yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
09:13
Huawei P20 Pro kamera testi
14,3b izlenme · 8 ay
06:01
Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu?
6,3b izlenme · 9 ay
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 4 hf.
09:54
Bir Android telefona iPhone ile aynı parayı verir misiniz?
11,4b izlenme · 9 ay
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,8b izlenme · 1 yıl
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12,1b izlenme · 7 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,7b izlenme · 5 ay
07:37
Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş?
9,8b izlenme · 9 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
903 izlenme · 20 sa. yeni video
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,2b izlenme · 7 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
703 izlenme · 3 sa. yeni video
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,1b izlenme · 7 ay
25:18
Kuala Lumpur'da ne oldu | Samsung A9 lansmanı vLog
4,7b izlenme · 7 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim