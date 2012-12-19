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Mobilite: Nvidia Tegra 4, Galaxy Note III, 5-inç telefonlar, en farklı iPhone ve daha fazlası...

6 yıl
8,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Yeni bölümde Nvidia'nın Tegra 4 platformundan, AMD'nin yeni nesil mobil ekran kartlarından, Samsung Galaxy Note III'den, 5-inç telefonlardan, Nokia'nın tablet bilgisayar çalışmalarından, HTC'nin donanım özellikleriyle heyecan yaratan M7 kod adlı yeni nesil süper telefonundan, Sony Yuga'dan, dünyanın en ince 15.6-inç dizüstü bilgisayarından, iPhone'un satış başarısından ve diğerlerine benzemeyen en farklı  IPHONE'dan bahsediyoruz. Erdi Özüağ  (Twitter: fx57), Ender Yıldız (Twittter: enderyldz) yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümü başlıyor.
 

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yqtcn 6 yıl en beğenilen cnr.kh
cnr.kh


golf_R

Note 3 dehset olacak.


Note 2 cok dehset oldu ya

iPhone 5 mükemmel oldu ya. 4s'le kıyaslanamayacak doğa üstü güçlere sahip ya. Böyle kullanışlı,donanımlı bir kumanda görmemiştik çok şaşkınız
cnr.khgolf_RNote 3 dehset olacak.Note 2 cok dehset oldu ya...
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dockhanger 6 yıl
ekran büyütrmek nedir ya tabletmi telefonmu
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grisales 6 yıl
note 3, yine ağustos sonu eylül başı gibi mi piyasada olur?

note 2 almayı düşünüyorum note 3 ne zaman çıkacak endişesiyle kararsız kaldım.
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şazenuş 6 yıl
Yaw he he bu ne ya hergun hergun
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Holy Templar 6 yıl fx57
fx57


Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Yeni bölümde Nvidia'nın Tegra 4 platformundan, AMD'nin yeni nesil mobil ekran kartlarından, Samsung Galaxy Note III'den, 5-inç telefonlardan, Nokia'nın tablet bilgisayar çalışmalarından, HTC'nin donanım özellikleriyle heyecan yaratan M7 kod adlı yeni nesil süper telefonundan, Sony Yuga'dan, dünyanın en ince 15.6-inç dizüstü bilgisayarından, iPhone'un satış başarısından ve diğerlerine benzemeyen en farklı  IPHONE'dan bahsediyoruz. Erdi Özüağ  (Twitter: fx57), Ender Yıldız (Twittter: enderyldz) yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümü başlıyor.

 

 


video izlemeye başlayınca reklam çıkıyor ama '' skip ad '' deyince geçmiyor ve reklam sayfasına gönderiyor ( 3-4 defa hepsinde reklam sayfasına yönlendirdi ) bundan önceki 3-4 incelemedede aynı sorunla karşılaşmıştım videolardaki '' skip ad '' ara ara çalışmıyor programcı arkadaşlara bildirirseniz sevinirim.
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yasinadin 6 yıl
note 3 , 6.3 inc olcakmıs :D bu is kafana 7 inc tablet goturmeye benzedi... sacmalıgın daniskası.5.5 inc telefon olarak kullanımda bana gore sınırdı,6.3 inc telefon olarak kullanılamaz.
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ShadeKeeper0 6 yıl
Ender ve Erdi abi cok iyi is cikartiyor yine dolu dolu bir bolun olmus tesekkurler. Erdi abi oturup 1 saat anlatsa sıkılmadan 1 saat dinlerim o anlattikca insanin dinleyesi geliyor :D
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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cecenorhan 6 yıl
bu Asus'un padfone 2 telefonuyla ilgili daha çok bilgi istiyoruz. Sonuçta piyasaya yeni değişik bir fikirle gelecek bir telefon ve Asus markası çok büyük bir marka fakat yazılım güncellemelerini Asus düzgün bir şekilde yapıyor mu ? Biz Asus'a telefon dünyasında da güvenebilirmiyiz ? Dell gibi herkesi yarı yolda bırakır mı ? Aldığımız zaman bizi pişman edecek mi ? Telefon Türkiye'ye ne zaman gelecek ? Yada Asus'un yeni telefonları hakkında bilgiler ?
Donanimhaber.com ekibinden rica ediyoruz Asus Padfone 2 ve Asus telefonları hakkında daha detay bilgi verebilir mi ? Türkiye'ye geldiğinde biz şüpheyle almayalım yada aldıktan 2 ay sonra Asus telefon ünitesini kapatmasın ..
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gigiya 6 yıl
Aman Tanrım. Ben harika bir haber duydum. Bu mağaza büyük bir satış olduğunu. Noel indirimi: Sitenizin 100 $ üzerinde sipariş üzerine ekstra% 15 indirim. KUPON KODU İLE: XMAS 2012. çok şaşırtıcı. Bu doğrudur? bkz: ym6.com/...
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Okisht 6 yıl gigiya
gigiya

Aman Tanrım. Ben harika bir haber duydum. Bu mağaza büyük bir satış olduğunu. Noel indirimi: Sitenizin 100 $ üzerinde sipariş üzerine ekstra% 15 indirim. KUPON KODU İLE: XMAS 2012. çok şaşırtıcı. Bu doğrudur? bkz: ym6.com/...

oha lan donanımhabere bile bot gelmiş
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ec865 6 yıl
Ender Yıldız'ın önündeki bilgisayar sanırım Samsung Ativ Smart PC Pro. İncelemesi ne zaman yayınlanacak acaba?
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tuncay altuntoprak 6 yıl
htc benim gözümde bitmiş bir marka. desire hd yi severek kullanmama rağmen kredisi bitti. güncellemeler i kenara bırakırsak ki aslında güncellemelerde de aşırı bir fark olmuyor telefonlarda. Benim htc den soğumama neden olan olay sürekli farklı seriler üretmesi ve önceki modeli öldürmesi. Desire hd yi aldım hemen arkasından sensetion serisi, evo 3d ler, one serisi gibi arka arkaya üst düzey telefonlar çıkarıyor. Adam gibi tek bir seri yapmadı.
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mako3e 6 yıl
her hafta olduğu gibi dolu dolu bir program olmuş.
sayenizde pc dünyasını unuttuk telefon teknolojilerine hakim olduk :)
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