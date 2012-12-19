Mobilite: Nvidia Tegra 4, Galaxy Note III, 5-inç telefonlar, en farklı iPhone ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Yeni bölümde Nvidia'nın Tegra 4 platformundan, AMD'nin yeni nesil mobil ekran kartlarından, Samsung Galaxy Note III'den, 5-inç telefonlardan, Nokia'nın tablet bilgisayar çalışmalarından, HTC'nin donanım özellikleriyle heyecan yaratan M7 kod adlı yeni nesil süper telefonundan, Sony Yuga'dan, dünyanın en ince 15.6-inç dizüstü bilgisayarından, iPhone'un satış başarısından ve diğerlerine benzemeyen en farklı IPHONE'dan bahsediyoruz. Erdi Özüağ (Twitter: fx57), Ender Yıldız (Twittter: enderyldz) yorumlarıyla Mobilite'nin yeni bölümü başlıyor.
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iPhone 5 mükemmel oldu ya. 4s'le kıyaslanamayacak doğa üstü güçlere sahip ya. Böyle kullanışlı,donanımlı bir kumanda görmemiştik çok şaşkınız