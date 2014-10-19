Mobilite Özel: Apple lansmanını değerlendirdik

Mobilite'nin bu haftaki ikinci özel bölümünde Apple lansmanını değerlendiriyoruz. iPad Air 2, iPad Mini 3, 5K Retina iMac, yeni Mac Mini, Mac OS X 10.10 Yosemite, IOS 8.1, Apple Pay ve diğer tüm detaylar, Erdi Özüağ ve Ender Yıldız tarafından masaya yatırılıyor, enine boyuna değerlendiriliyor. İyi seyirler.

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