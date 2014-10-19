Mobilite Özel: Apple lansmanını değerlendirdik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin bu haftaki ikinci özel bölümünde Apple lansmanını değerlendiriyoruz. iPad Air 2, iPad Mini 3, 5K Retina iMac, yeni Mac Mini, Mac OS X 10.10 Yosemite, IOS 8.1, Apple Pay ve diğer tüm detaylar, Erdi Özüağ ve Ender Yıldız tarafından masaya yatırılıyor, enine boyuna değerlendiriliyor. İyi seyirler.
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koptum valla süper yorum...
Tablette ise en ucuzu z3 tablet compact olursa onu alırdım değilse ipad air 2.
2 gb ram ve 3 çekirdekli a8x mevcut olduğu benchmark testleri ile ortaya çıktı.
İnceleme ürünü bulma imkanınız var mıdır acaba ?
Veya sizin elinizdeki ürünlerden yapma söz konusu olabilir mi?
Bilgilendirirseniz memnun olurum.
Teşekkürler.
Ama Apple ürün konusunda oldukça yavaş ve bazen problemli bir firma en azından şu an öyle ilerde giderilir umarım.