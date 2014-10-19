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Mobilite Özel: Apple lansmanını değerlendirdik

5 yıl
35b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin bu haftaki ikinci özel bölümünde Apple lansmanını değerlendiriyoruz. iPad Air 2, iPad Mini 3, 5K Retina iMac, yeni Mac Mini, Mac OS X 10.10 Yosemite, IOS 8.1, Apple Pay ve diğer tüm detaylar, Erdi Özüağ ve Ender Yıldız tarafından masaya yatırılıyor, enine boyuna değerlendiriliyor. İyi seyirler. 
 

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CozgurY 5 yıl
tabikide tablette kesinlikle ipad air 2 :)
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neolussius 5 yıl
Paranla rezil olmak. Seyretmeyenlere. odatv.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Öncelikle ipad iar 2 daha belki tasarım için z3 tablet alırdım.Asla ama asla samsung'a para vermem.
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Gece772 5 yıl
Apple batırmazlar gibi geliyor...
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dqqq 5 yıl
ender süpersin ya yorumların süper valla:)))iPad Mini 3''söğüşleme cihazı''olmuş:)))
koptum valla süper yorum...
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musa_unsal2005 5 yıl
ipad mini 2 alır keyfime bakarım.
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1BilimAdamı 5 yıl
Applepay için Apple az birşey komisyon alır ama milyarlar kazanır
Tablette ise en ucuzu z3 tablet compact olursa onu alırdım değilse ipad air 2.
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hakan.ifone 5 yıl
ipad air 2 rem nekadar acaba.bi sorum daha ipad iar 2 64 gb .1.700 alınırmı..
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Be All My Sins Remembered 5 yıl hakan.ifone
hakan.ifone
ipad air 2 rem nekadar acaba.bi sorum daha ipad iar 2 64 gb .1.700 alınırmı..

2 gb ram ve 3 çekirdekli a8x mevcut olduğu benchmark testleri ile ortaya çıktı.
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kymelria 5 yıl
ayıp, biraz tarafsız olsaydınız bari
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free4200 5 yıl
Gün Bey, benim bir sorum olacaktı. Mac Mini detaylı incelemesini yapabilir misiniz?
İnceleme ürünü bulma imkanınız var mıdır acaba ?
Veya sizin elinizdeki ürünlerden yapma söz konusu olabilir mi?




Bilgilendirirseniz memnun olurum.
Teşekkürler.

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gun 5 yıl free4200
İncelemeleri ben yapmıyorum genelde ne incelenceğine de karışmam ama nihayetinde ürün isteriz geldiği zamanda inceleyen birisi olur tabii ki.

Ama Apple ürün konusunda oldukça yavaş ve bazen problemli bir firma en azından şu an öyle ilerde giderilir umarım.
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