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Mobilite Özel: Samsung Galaxy S III ön değerlendirme

7 yıl
130,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin özel bölümünde, Samsung'un akıllı telefon piyasayasındaki yeni amiral gemisi Galaxy S III'ü resmi özellikler ve öne çıkan detaylar çerçevesinde masaya yatırıyor, değerlendiriyor ve rakipleriyle mukayese ediyoruz. 
Güçlü donanım özellikleri, entegre yazılım fonksiyonları ve diğer detaylarıyla kendi sınıfında liderliğer aday olan Galaxy S III henüz piyasaya çıkmamış olmasına karşın, aldığı 9 milyondan fazla ön-sipariş ile aynı zamanda tüm zamanların en hızlı satan cihazı olacak gibi görünüyor. Ender Yıldız ile birlikte yeni bölümde, Samsung Galaxy S III'ün tasarımını, teknik özellikleri ve diğer detaylarını konuşuyoruz.
 

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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Bu ne ya, elinizde top yok çift kale maç yapıyorsunuz. Helal sana donanım haber :)
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nedensiz07 7 yıl
nedense samsung ve apple firmalarına ekip olarak neredeyse toplantı duzenliyceksiniz sony s cıkalı 3 ay oluyo sadece 10 dakikalık video yapıyorsunuz fakat iş samsung ve apple a gelince cıhaz cıkmadan 1 yıl oncesınde incelemeye başlıyorsunuz sayın dh ekibi.. yaptıgınız biraz çifte standart uygulamak olmuyormu..
nedense samsung ve apple firmalarına ekip olarak neredeyse toplantı duzenliyceksiniz sony s cıkalı 3 ay oluyo sadece 10 dakikalık video yapıyorsunuz fakat iş sa...
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__BadblooD__ 7 yıl Saw_
Saw_

erci501

EmreFB1907

Dh neden lansmana gitmedi. Türkiyeden tek bir editör yoktu. Bilet fiyatları o kadarmı pahali.

Aynen katılıyorum.Bu bizim teknoloji medyamızın büyük bir ayıbıdır.
Türkiye'den sadece 4 ulusal gazetenin temsilcileri gitmiş. Onlarda inceleme ya da röportaj yapmaya üşenmişler.
Yeni i-phone da tüm Türkiye taa Amerika'ya gider ama.

Gidicekler tabi çünkü o iphone.Kim ne derse desin iphone buna 1000 basar


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Saw_erci501EmreFB1907Dh neden lansmana gitmedi. Türkiyeden tek bir editör yokt...
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DH Misafiri 7 yıl
Video formatında değişikliğe gidilmiş, bilgisayarımda bir türlü video sesi gelmiyor. Sadece uğultu duyabiliyorum. Çözümü bilen lütfen yardım etsin...:(
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DH Misafiri 7 yıl
video da ses yok anlayamadım bu ses olayı niye boyle...
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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cabriyo 7 yıl
sgs2 kullanıcısı olarak zaten telefon elimize büyük gelmeye başlamışken ve tablet hayatımıza girmişken 4,8" çok büyük. 3,8" civarı bir el için ideal. bilgisayarında çok özelliği var ama boyu büyük. ne yazıkki s2den vazgeçip s3 almayacağım. iphone5 ekranı biraz büyüyecekmiş. pilide biraz daha uzatabilirlerse s2 den vazgeçip ip5e geçebilirim.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu gün forum istanbul samsung ta galaxy s3 ü inceledeim biraz, dokunmadan karar vermeyın derım özellıkle kamerası s2 ye göre cok cok daha ıyı inanmayanlar gıdıp görebilr. en yakın zamanda detaylı inceleme bekliyorum.
NOT: Lütfen incelemeyi mesut abi yapsın.
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dcshn 7 yıl
tuşsuz takarım :D
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multiTYRT 7 yıl
neden fiziksel tuş var diyen arkadaşlar. Bugün Ankaradaki tanıtıma gittim. Cevapsız aramalarda, mesajlarda ve push mesajlarında fiziksel tuşun etrafında ışık yanıp sönüyor. Fiziksel tuş o yüzden var.
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Rindaman 7 yıl
arkaplan da bir acayip
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recepugur 7 yıl
slm video kayıt yaparken aynı anda da fotorafta çekiyormuş bu doğrumu
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TuRaN.z 7 yıl
kullanma klavuzunda video kaydederken görüntü alınabileceği yazıyor, yani doğru...
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DH Misafiri 7 yıl
slm video kayıt yaparken aynı zamanda da fotoraf çekiyormu bu doğrumu
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