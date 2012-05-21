Mobilite Özel: Samsung Galaxy S III ön değerlendirme

Mobilite'nin özel bölümünde, Samsung'un akıllı telefon piyasayasındaki yeni amiral gemisi Galaxy S III'ü resmi özellikler ve öne çıkan detaylar çerçevesinde masaya yatırıyor, değerlendiriyor ve rakipleriyle mukayese ediyoruz.

Güçlü donanım özellikleri, entegre yazılım fonksiyonları ve diğer detaylarıyla kendi sınıfında liderliğer aday olan Galaxy S III henüz piyasaya çıkmamış olmasına karşın, aldığı 9 milyondan fazla ön-sipariş ile aynı zamanda tüm zamanların en hızlı satan cihazı olacak gibi görünüyor. Ender Yıldız ile birlikte yeni bölümde, Samsung Galaxy S III'ün tasarımını, teknik özellikleri ve diğer detaylarını konuşuyoruz.