Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil teknolojilerin Türkiye'deki programı Mobilite, yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu bölümde Samsung Galaxy Note 3, iPhone 5C / iPhone 5S, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi telefonları masaya yatırıyoruz. Unutmadan; tüm bu gelişmeleri sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, kendilerine has keyifli ve eğlenceli sohbet ile değerlendiriyorlar. Mobilite'nin bu bölümü süper telefonlara derinlemesine bir bakış atıyor, şimdi koltuklarınıza yaslanın ve keyfini çıkarın.
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Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?