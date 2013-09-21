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Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası...

5 yıl
18b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobil teknolojilerin Türkiye'deki programı Mobilite, yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu bölümde Samsung Galaxy Note 3, iPhone 5C / iPhone 5S, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi telefonları masaya yatırıyoruz. Unutmadan; tüm bu gelişmeleri sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, kendilerine has keyifli ve eğlenceli sohbet ile değerlendiriyorlar. Mobilite'nin bu bölümü süper telefonlara derinlemesine bir bakış atıyor, şimdi koltuklarınıza yaslanın ve keyfini çıkarın. 
 

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ColorTR 5 yıl en beğenilen
LG G2 12:30'da başlıyor.
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kucukyenici 5 yıl
Vatan Bilgisayar'a yazdığım mesaj!
Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?
Vatan Bilgisayar'a yazdığım mesaj!Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanı...
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DH Misafiri 5 yıl
Bilmiyorum sizin son model harika bilgisayarlarınızda sorunsuz çalışıyor olabilir ama medya oynatıcınız biz sıradan halk için çin işkencesi haline geldi.Tüm eleştirilere kulak tıkamak yerine bence bir çözüm bulmanız gerekiyor.
Bilmiyorum sizin son model harika bilgisayarlarınızda sorunsuz çalışıyor olabilir ama medya oynatıcınız biz sıradan halk için çin işkencesi haline geldi.Tüm ele...
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Emodog35 5 yıl
kucukyenici
Vatan Bilgisayara yazdığım mesaj!Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?

Arkadaşa katılıyorum.Bütün teknoloji ürünlerimi vatan aldım bu zamana kadar.Artık vatan'ı boykot ediyorum.Bu insanları keriz yerine koyma politikası yüzünden.Bknz:%25 %30 indirim günleri
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DH Misafiri 5 yıl
LG G2 çok iyi. Rakiplerini geride bırakacak çok fazla özelliği var.
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TheOnu 5 yıl
kucukyenici
Vatan Bilgisayara yazdığım mesaj!Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?

Vatan bunu her zaman yaptığı için ayıp olarak gördüklerini sanmıyorum. Ben şu an kullandığım telefonu 1000 liraya aldım. Vatan aynı gün 1800 tl+ %25 indirimle aldığım fiyatın üzerinde bir fiyatla satıyordu. Aklı başında bir alıcı internetin bu kadar yaygınlaştığı, internete bu kadar kolayca erişebildiğimiz şu günlerde 5 dakikasını ayırıp fiyat karşılaştırma sitelerine girip bakar ve o fiyatların uydurma olduğunu anlar.
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wswswq 5 yıl
tati_splendid
erdi bey mrb bir konusda bilginiz almak istiyorum iphone 64bitli 5s çıkardı ok sıkıntı yok diyelimki benim til 32 bir işlecili bir tlf biliyosunuzki oyunlar ilk ıphone ye göre çıkıyor 64bite geçtigi içinde oyunlar 64 bite göre çıkacak peki benim android 32 bit işlemcili tlf bu 64 bitli oyunları çalıştıracakmı

hayır.
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cemre16 5 yıl
bu arada benim sormak istedigim 3 gb ram işlemci diyebilirsiniz ama telefondan beklentinizi nedir benim beklentilerimi tam karşılamıyorum ama bimekste denedim ürünü
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cemre16 5 yıl
note 2 kullanıcısıyım ve note 3 geçmek istemiyorum note 3 note 2 den ne artısı var
note 2 güncellemesi geldiginde bu yapılanları yapabilir bence. . .
note2 güncellemesi istiyoruz artık.
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karakorsansakal 5 yıl
samsung galaxy note 3, fiyatı makul fiyatlara çek te biz de apple daki kuyruklar gibi sıra oluşturalım
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Starhe 5 yıl
arada bir nefes alsaydınız.izlerken ben yoruldum.çok hızlı konuşuluyor.
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tati_splendid 5 yıl
erdi bey mrb bir konusda bilginiz almak istiyorum iphone 64bitli 5s çıkardı ok sıkıntı yok diyelimki benim til 32 bir işlecili bir tlf biliyosunuzki oyunlar ilk ıphone ye göre çıkıyor 64bite geçtigi içinde oyunlar 64 bite göre çıkacak peki benim android 32 bit işlemcili tlf bu 64 bitli oyunları çalıştıracakmı
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kucukyenici 5 yıl
Vatan Bilgisayar'a yazdığım mesaj!
Sn. Yetkili; Yine bir ilke imza atmışsınız. Samsung Galaxy Note 3 telefonuna 2.932 TL. gibi bir fiyat biçmişsiniz. Dünyanın ya da evrenin herhangi bir yerinde bu rakama satışa çıkaran var mı? %25 sözde indirimle piyasadaki satış fiyatına denk getirmek için rakamları amma da şişiriyorsunuz! Bu sizce de müşteriye yapılan bir ayıp değil mi?
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