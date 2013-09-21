Mobilite: Samsung Galaxy Note 3, LG G2, Sony Xperia Z1, Apple iPhone 5S/iPhone 5C ve dahası...

Mobil teknolojilerin Türkiye'deki programı Mobilite, yeni bölümüyle ekranlarınızda. Bu bölümde Samsung Galaxy Note 3, iPhone 5C / iPhone 5S, LG G2 ve Sony Xperia Z1 gibi telefonları masaya yatırıyoruz. Unutmadan; tüm bu gelişmeleri sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, kendilerine has keyifli ve eğlenceli sohbet ile değerlendiriyorlar. Mobilite'nin bu bölümü süper telefonlara derinlemesine bir bakış atıyor, şimdi koltuklarınıza yaslanın ve keyfini çıkarın.

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