Mobilite: Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni nesil süper telefon modelleri olan Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 ve LG G Pro 2'ye ek olarak HTC'nin tasarımıyla ön plana çıkan yeni orta segment telefonu Desire 816, Nokia'nın yeni Android telefonları, Lenovo'nun telefonları, Huawei'in telefonları ve Snapdragon 801'i masaya yatırıyor arada farklı teknolojik konulara da değiniyorlar.
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Geçen de yazdım ama sallayan olmamış tekrar yazmak istiyorum , her yere koyduğunuz reklamlar yetmedi bir de bu kaldı , siteye giriyorum müzik adresine yönlendiriyor tekrar giriyorum koskocaman reklam çıkıyor kapatıyorum habere tıklıyorum haberin yarısından çoğu reklam aralardan sıyrıla sıyrıla haber okuyorum okuduğum haberde ki kelimeye bile reklam yerleştirilmiş , video açarken reklam. Bu kadar reklamın üzerine editöre soruyorsun ne zaman S4'ün incelemesini yapacaksın diye (zamanında bilen bilir S4'ün incelemesi aylar sonra yapıldı.) söylediği cümle şu '' telefonu satan firma bana örneğini getirmezse ben niye gidip alayım parayla inceleyeyim.'' Abiciğim sen Türkiye'de başta gelen teknoloji haber sitesisin hadi sana GSMArena PhoneArena gibi her telefonu al incele demiyoruz ama herkesin merakla beklediği büyük kitlelere ulaşmış telefonu git al incele , sen zaten o aldığın telefonun parasını fazlasıyla çıkaracaksın videonun başına sonuna haberin içine koyduğun türlü türlü reklamlarla.
Reklam olmasın ya da az olsun demiyorum o kadar reklamın hakkını verin diyorum. Bir girin PhoneArena'ya GSMArena'ya ya da başka teknoloji sitelerine site içerisinde reklam arayın sizin 10'da 1'iniz kadar var yok yaptığı haberlere bakın kaynaklar hep kendilerine ait , hep kendi buldukları bilgiler aradığınız tüm telefonların detaylı incelemesine kadar mevcut. İşte bu adamların yaptığı habercilik sizin yaptığınız değil , sizin yaptığınız böyle büyük siteler bulup Ekrem'i görevlendirip CTRL+C - Translate - CTRL+V yaptırmak.