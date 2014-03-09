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Mobilite: Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 ve dahası...

5 yıl
18,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni nesil süper telefon modelleri olan Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 ve LG G Pro 2'ye ek olarak HTC'nin tasarımıyla ön plana çıkan yeni orta segment telefonu Desire 816, Nokia'nın yeni Android telefonları, Lenovo'nun telefonları, Huawei'in telefonları ve Snapdragon 801'i masaya yatırıyor arada farklı teknolojik konulara da değiniyorlar.
 

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Marquis-de-Sade. 5 yıl en beğenilen
Para karşılığı yapmadığınız bir parti reklamı vardı onu da yaptınız. Para için daha neler yaparsınız düşünemiyorum (İstediğiniz şekilde anlayın). Siz şu reklamı koyunca ben tuttuğum partiden vaz mı geçtim ? Ya da her gün beynimi patlatan parti arabalarının şarkılarıyla , astığı bayraklarla vaz mı geçtim ? Ben daha görmedim parti arabasını görüp partisini değiştiren.
Geçen de yazdım ama sallayan olmamış tekrar yazmak istiyorum , her yere koyduğunuz reklamlar yetmedi bir de bu kaldı , siteye giriyorum müzik adresine yönlendiriyor tekrar giriyorum koskocaman reklam çıkıyor kapatıyorum habere tıklıyorum haberin yarısından çoğu reklam aralardan sıyrıla sıyrıla haber okuyorum okuduğum haberde ki kelimeye bile reklam yerleştirilmiş , video açarken reklam. Bu kadar reklamın üzerine editöre soruyorsun ne zaman S4'ün incelemesini yapacaksın diye (zamanında bilen bilir S4'ün incelemesi aylar sonra yapıldı.) söylediği cümle şu '' telefonu satan firma bana örneğini getirmezse ben niye gidip alayım parayla inceleyeyim.'' Abiciğim sen Türkiye'de başta gelen teknoloji haber sitesisin hadi sana GSMArena PhoneArena gibi her telefonu al incele demiyoruz ama herkesin merakla beklediği büyük kitlelere ulaşmış telefonu git al incele , sen zaten o aldığın telefonun parasını fazlasıyla çıkaracaksın videonun başına sonuna haberin içine koyduğun türlü türlü reklamlarla.
Reklam olmasın ya da az olsun demiyorum o kadar reklamın hakkını verin diyorum. Bir girin PhoneArena'ya GSMArena'ya ya da başka teknoloji sitelerine site içerisinde reklam arayın sizin 10'da 1'iniz kadar var yok yaptığı haberlere bakın kaynaklar hep kendilerine ait , hep kendi buldukları bilgiler aradığınız tüm telefonların detaylı incelemesine kadar mevcut. İşte bu adamların yaptığı habercilik sizin yaptığınız değil , sizin yaptığınız böyle büyük siteler bulup Ekrem'i görevlendirip CTRL+C - Translate - CTRL+V yaptırmak.
Para karşılığı yapmadığınız bir parti reklamı vardı onu da yaptınız. Para için daha neler yaparsınız düşünemiyorum (İstediğiniz şekilde anlayın). Siz şu reklamı...
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1 Yanıt Yanıtla +137
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yhackup 5 yıl
Z2 şu anda en iyisi gibi gözüküyor
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kesbi 5 yıl
Seçimler bitene kadar donanımhaberi açmayacağım. Ben siyaset değil teknoloji için geliyordum sitenize. Bir an önce bu iktidar ve sizin reklamlarınız ortadan kalkar inşallah.
Seçimler bitene kadar donanımhaberi açmayacağım. Ben siyaset değil teknoloji için geliyordum sitenize. Bir an önce bu iktidar ve sizin reklamlarınız ortadan kal...
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Guest-9978C176-E 5 yıl
video iyide ne dediği anlaşılsaymış iyimiş....
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DH Misafiri 5 yıl
LG telefon özellikleri olarak çok iyi fakat donma ve güncelleme sorunu mevcut
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kucukyenici 5 yıl
Fiyatı yurtdışında 1.850 TL. civarında. Türkiye'de tahmini 2.200 TL. ve yukarısı anlamına geliyor. Samsung meraklıları, marka bağımlıları s4 ve note3'le devam...
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vinnsorusu 5 yıl
Hocam daha once hic xperia kullanmadim suan s3 kullaniyorum 700-800 den saticam para ekleyip z2 alicam yorumlara bakiliraa en iyisi z2 galiba.

Ne zaman turkiyede satisa cikacak ve fiyati ne araliginda olacak birde alinti yapip z2 nin resmini ve ozelliklerini yazarsaniz sevinirim.
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huseyintat 5 yıl
akphaber.com SIK SIK GUNCELLENEN SIYASET SITESI !
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pspozgur 5 yıl
Merhaba arkadaşlar LG g pro 2 öyle fazla ön plana çıkmadı ne yazıkki hele videoda bi lafı oldu sadece forumda da fazla bahseden yok acaba sadece benmi beğendim bu cihazı. note3 ten vazgecmeme sebeb bu cihaz bunu bekleyecem umarım g2 gibi fiyatı güzel olur
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ten_don 5 yıl pspozgur
pspozgur
Merhaba arkadaşlar LG g pro 2 öyle fazla ön plana çıkmadı ne yazıkki hele videoda bi lafı oldu sadece forumda da fazla bahseden yok acaba sadece benmi beğendim bu cihazı. note3 ten vazgecmeme sebeb bu cihaz bunu bekleyecem umarım g2 gibi fiyatı güzel olur

ben de bekliyorum..G pro 2 yada desire 816 hangisi begendirirse kendini..
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Suprémacy 5 yıl
On numara video olmuş ağzınıza sağlık
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Response.Write 5 yıl
Şu TTNET reklamlarını da biraz daha büyütseniz. Hatta site, reklamın içerisinde iframe olarak açılsa
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rockerboy-h 5 yıl
yuh be şuraya bak burda da bu typ de gördüm de diyecek sözüm yok
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gokhangokhan33 5 yıl
yav ne z2 yi övdünüz be sanki s5 aman aman dandik bir telefon 2 gb ram şuanda türkiyedeki herkese yeter bence
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YediGüzelAdam 5 yıl gokhangokhan33
gokhangokhan33
yav ne z2 yi övdünüz be sanki s5 aman aman dandik bir telefon 2 gb ram şuanda türkiyedeki herkese yeter bence

Kardeşim senin dediklerine bilim bile makul maddi bir cevap bulamaz sadece eziklik psikolojisi

Full aliminyum gövde-don lastiğinden yapılmış gövde
Premium özel tasarım-Küçültülmüş tetris tasarımı
Gün ışığında yüksek performans veren ekran-pastel boyayla bastırılmış yüksek kontrast keskinliği az ekran
Stereo Hoparlör-Mono
Çift taraflı Dragontrail(gg3 ten 6 kat dayanıklı) glass cam-Gg3
Müthiş Camera uygulamaları
Yaklaşık 300 lira değerindeki Noise canceling özellikli bir kulaklık
Steadyshot... Daha neler yazılır
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