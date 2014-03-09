Mobilite: Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G Pro 2 ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız yeni nesil süper telefon modelleri olan Samsung Galaxy S5, Sony Xperia Z2 ve LG G Pro 2'ye ek olarak HTC'nin tasarımıyla ön plana çıkan yeni orta segment telefonu Desire 816, Nokia'nın yeni Android telefonları, Lenovo'nun telefonları, Huawei'in telefonları ve Snapdragon 801'i masaya yatırıyor arada farklı teknolojik konulara da değiniyorlar.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.