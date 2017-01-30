Mobilite: Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında her şey

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu yılın en fazla beklenen telefonlarından Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında ortaya çıkan tüm detaylar, Mobilite'nin yeni bölümünde enine boyuna değerlendiriliyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın ortaya çıkan tüm detaylarını sizler için yorumluyorlar.
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@Speed-Step
selâm ve dua ile iyi çalışmalar
Bu nedenle telefonda ne kadar fazla ram o kadar iyi.4 değil 6 olsun hatta olabiliyorsa fazla olsun.Ben telefonumu en az 1 ay yeniden başlatmadan kullanayım.Şimdi rami verimli kullanma ve işletim sistemi gibi durumlardan bahsettiğinizi duyar gibiyim.Ne kadar fark edebilirki, hadi olsun %25 fark etsin.Buradan hesapla bana S8 ram kullanımı olarak 2 haftayı çıkarmaz demek oluyor.Şimdi ram temizleme programı kur vs demeyim ben her uygulamadan çıktıntan sonra neden temizlik yapmak zorunda olayımki?Artık ram mi artırırlar yoksa yazılımlamı çözerler bilmiyorum.Demek istediğim günün sonunda ben telefonu yeninden başlatmak zorunda kalmayımda nasıl olursa olsun.
Ayrıca videonun sonundaki tavsiyenizi çok olumlu ve yerinde buldum, teşekkürler...