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Mobilite: Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında her şey

2 yıl
65b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu yılın en fazla beklenen telefonlarından Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında ortaya çıkan tüm detaylar, Mobilite'nin yeni bölümünde enine boyuna değerlendiriliyor.
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın ortaya çıkan tüm detaylarını sizler için yorumluyorlar. 

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Pesimist94 2 yıl en beğenilen
Resim her şeyi özetliyor maalesef;
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Barni Moloztaş 2 yıl kesbi
kesbi
FM radyoyu kaldırdığından beri samsungu takip etmeyi bıraktım. Samsungun tek sevdiğim özelliği görüntülü arama özelliği. Daha dün akşam görüntülü arama yapmak istedim ama yapamadım. Xiaomi de iphone da desteklemiyor.
Benim bundan sonra telefon alırsam ki uzun süre almam istediğim temel özellikler:
1- FM radyo
2- Çift hat
3- Hafıza kartı
4- Dahili en az 64GB hafıza
5- Görüntülü arama
6- Çıkarılabilir ve yüksek kapasiteli pil
7- Öğrenebilen kızılötesi kumanda.
Şuan bunlara en yakın telefon lg v20 çift hatlı versiyonu ama v30'dan biraz umudum var.

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kesbiFM radyoyu kaldırdığından beri samsungu takip etmeyi bıraktım. Samsungun tek sevdiğim özelliği görüntülü arama özelliği. Daha dün akşam g...
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eserbil 2 yıl
Kapanış harikaydı. Bizden biri olduğunuzu daha iyi görmemi sağladı. Samimiyetinizi takdir ediyorum. Başarılar dilerim.
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kadirirdem 2 yıl
Yeni izledim, sonu gerçekten güzel bağlamışsiniz abi Helal olsun...
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kadirirdem 2 yıl
Yeni izmedim, sonu gerçekten güzel bağlamışsiniz abi Helal olsun...
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hakanr 2 yıl
Videolarınız neden hep takılıyor, dedim wifi çekmiyor extender da aldım artık full çekiyor. Android 7.0 gm5plus var. Ekstra vitamio gibi bişey mi yüklemek gerekiyor anlamadım? Genelde 30 40 saniye sonra donuyor alt bardaki ilerleme çubuğundaki yuvarlak yok oluyor videonun doldurulan kısmı ve yuvarlak yok oluyor. Lütfen çözüm?
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babıesrar82 2 yıl hakanr
Deme ya. Her formatı denedim. Resmen işkence burdan video izlemek. Memleketin en büyük teknoloji sitesi donmadan hızlı yükleme yapacak şekilde bir video stream yapamadı gitti. Her hafta heyecanla mobiliteyi bekleyip saç baş yolar hale gelmek
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boxbeat 2 yıl
Mesut Bey; Siz samsung için kendi tasarımını taklit ediyor diyerek eleştirmişsiniz. Peki iPhone napıyor? Yada LG yada Sony? Hepsi birbirinin benzeri telefonlar çıkarıyorlar çünkü telefon tasarımında diğerlerinden bi farklılık yaratmak oldukça zor ama buna rağmen bunu başarabilen tek firma kavisli ekranıyla yine Samsung. Kavisli ekrandan vazgeçilseydi busefer farklılık yaratmak adına güzel tasarımdan vazgeçmeleri çok saçma olmuş denilecekti. Parmak izi okuyucunun arkaya konularak lg telefonları taklit ettiğini söyleyerek eleştirmişsiniz ama öndeki güzel tasarımını ve agresif ekran-kasa oranını yaratmak için bunu yapmak zorundalardı ancak okuyucunun arkada olupta ortada olmaması bencede eleştirilebilecek kötü bir tasarım detayı olmuş. Ayrıca şimdiye kadar hiç Samsung kullanmadım.

@Speed-Step
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DH Misafiri 2 yıl
Bu program başlığı mobilitesi kullanıcı dostu olmalıydı sondaki sosyal sorumluluk bildirgesi gibi olduğu için ?????? birde mesut müdürüm beğen butonu artık #donanımhabere de gelsin mı like da atalım videolara ??
selâm ve dua ile iyi çalışmalar
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DH Misafiri 2 yıl
g3 kullanıyorum 2014 ün ortalarında almıstım halada iyi durumda gerci pili artık öldü pil alıp devam edicem en az bi 2 yılı daha var sonucta oyuncak degil bu makineler wiber whatsapp ve konusma fonksiyonunu yerine getirdigi sürece kullanılabilir
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel kapanış oldu, tebrikler. Favorim bu yıl g6
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unknownartist 2 yıl
Kapanış gayet iyiydi, başarılı bir video olmuş, teşekkürler.
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Sebahattinsy 2 yıl
Ram konsundaki düşüncenize katılmıyorum.Şu anda Lenovo P70 kullanıyorum ve 2 GB ram yetmiyor.Sosyal medyayı ortalamanın üzerinde kullanan biriyim.Telefon 2-3 gün sonra özellikle instagramda açtığım fotoğraflardan geri çıkarken kasıyor.Telefonu yeniden başlatıyorum ve sorun düzeliyor.Bunu kullanımıma göre haftada iki kez yapmak zorunda kalıyorum.Ben neden telefonu yeniden başlatmak zorunda olayımki.?
Bu nedenle telefonda ne kadar fazla ram o kadar iyi.4 değil 6 olsun hatta olabiliyorsa fazla olsun.Ben telefonumu en az 1 ay yeniden başlatmadan kullanayım.Şimdi rami verimli kullanma ve işletim sistemi gibi durumlardan bahsettiğinizi duyar gibiyim.Ne kadar fark edebilirki, hadi olsun %25 fark etsin.Buradan hesapla bana S8 ram kullanımı olarak 2 haftayı çıkarmaz demek oluyor.Şimdi ram temizleme programı kur vs demeyim ben her uygulamadan çıktıntan sonra neden temizlik yapmak zorunda olayımki?Artık ram mi artırırlar yoksa yazılımlamı çözerler bilmiyorum.Demek istediğim günün sonunda ben telefonu yeninden başlatmak zorunda kalmayımda nasıl olursa olsun.
Ayrıca videonun sonundaki tavsiyenizi çok olumlu ve yerinde buldum, teşekkürler...
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L.o.T.u.S 2 yıl
ad blok açıkken güzel müzik dinletiyorlar ceza olarak video öncesi. sıkıntı yok.ama yemez .ad blok açık kalacak :)
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