Mobilite: Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında her şey

Bu yılın en fazla beklenen telefonlarından Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında ortaya çıkan tüm detaylar, Mobilite'nin yeni bölümünde enine boyuna değerlendiriliyor.

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, merakla beklenen Samsung Galaxy S8 ve LG G6'nın ortaya çıkan tüm detaylarını sizler için yorumluyorlar.