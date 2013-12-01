Mobilite: Snapdragon 805, Galaxy S5 haberleri, 8 çekirdekli "gerçek" mobil işlemci, en hızlı Android telefon ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Eğlendiren, bilgi dolu ve neşeli teknoloji programı Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, mobil dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri değerlendiriyorlar.

1 saatlik teknoloji serüveninde Qualcomm tarafından mobil dünyanın en hızlı işlemcisi olarak açıklanan Snapdragon 805'i enine boyuna değerlendiriyor, işleri iyi giden Qualcomm'un neden personel çıkarma eğiliminde olduğunu analiz ediyor, ilk "gerçek" 8 çekirdekli akıllı telefon işlemcisini masaya yatırıyor, Nvidia'nın Tegra açıklamalarını anlamaya çalışıyor, HTC'nin benzeri görülmemiş farklılkaşmasını yorumluyor, dünyanın en hızlı Android telefonunu tanıyor ve hayranlığımız dile getiriyor, Nokia mühendislerinin iddialı hamlesi Jolla ile oyun konsollarının parça maliyetlerini karşılaştırmalı olarak sohbetimize dahil ediyoruz.

Güzel bir pazar sabahında çaylarınızı hazırlayan, Mobilite başlıyor!...