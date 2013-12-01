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Mobilite: Snapdragon 805, Galaxy S5 haberleri, 8 çekirdekli "gerçek" mobil işlemci, en hızlı Android telefon ve dahası...

5 yıl
12,4b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Eğlendiren, bilgi dolu ve neşeli teknoloji programı Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, mobil dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri değerlendiriyorlar.
1 saatlik teknoloji serüveninde Qualcomm tarafından mobil dünyanın en hızlı işlemcisi olarak açıklanan Snapdragon 805'i enine boyuna değerlendiriyor, işleri iyi giden Qualcomm'un neden personel çıkarma eğiliminde olduğunu analiz ediyor, ilk "gerçek" 8 çekirdekli akıllı telefon işlemcisini masaya yatırıyor, Nvidia'nın Tegra açıklamalarını anlamaya çalışıyor, HTC'nin benzeri görülmemiş farklılkaşmasını yorumluyor, dünyanın en hızlı Android telefonunu tanıyor ve hayranlığımız dile getiriyor, Nokia mühendislerinin iddialı hamlesi Jolla ile oyun konsollarının parça maliyetlerini karşılaştırmalı olarak sohbetimize dahil ediyoruz.
Güzel bir pazar sabahında çaylarınızı hazırlayan, Mobilite başlıyor!...
 

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NightHunterTR 5 yıl en beğenilen
Gerçekten Donanımhaber olmasa internette ne yapacağımı bilmiyorum bilgisayarıma girer girmez donanım haberi açıyorum ve yoluma bakıyorum Teşekkürler DH bize bu kadar şey sunduğun için
Gerçekten Donanımhaber olmasa internette ne yapacağımı bilmiyorum bilgisayarıma girer girmez donanım haberi açıyorum ve yoluma bakıyorum Teşekkürler DH bize bu ...
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2 Yanıt Yanıtla +83
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fx57 5 yıl OBA INC
OBA INC

Erdi bey,

Acaba raspberry pi gibi arm tabanlı bir bilgisayar toplayıp bunu medya oynatıcısı yapma üzerine bir video hazırlasanız çok iyi olur bence. En azından ubuntu ile birlikte tvleri daha da akıllandırabiliriz üstelik düşük güç tüketimi ile.

Merhaba,

Aklımızı okudunuz desem yeridir. Benzer bir projemiz var, Rasperry Pi yerine biraz daha güçlü bir çözüm kullanacağız.

Projenin detayları netleştiğinde paylaşıyor oluruz.

İlgi ve desteğiniz için teşekkür ederim.

Sevgiler,
OBA INCErdi bey,Acaba raspberry pi gibi arm tabanlı bir bilgisayar toplayıp bunu medya oynatıcısı yapma üzerine bir video hazı...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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UçamayanZüperGahraman 5 yıl
Güzel bir pazar sabahında çaylarınızı hazırlayın,Mobilite başlıyor!...

Çay bu forumun milli içkisi.

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-Tony 5 yıl
edit 2
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1080p 5 yıl
Benim icin exynos chipsetli samsung donemi sona ermistir.
Note 3 exynos da 4k kaydi yok
snaldragon da var.
s10 ciksa umrumda degil.
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia da güneşi beklerken di
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meter90 5 yıl
DH ' nin yayınları Casper' in katkılarıyla yayınlanmaktadır
forumun benim gördüğüm %90'ı caspera giydirmekten gına gelmiş casper gelip reklamı dh'ye vermiş komik olmuş
1 Yanıt Yanıtla +4
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®eis 5 yıl meter90
meter90
DH ' nin yayınları Casper' in katkılarıyla yayınlanmaktadır
forumun benim gördüğüm %90'ı caspera giydirmekten gına gelmiş casper gelip reklamı dh'ye vermiş komik olmuş


Belki mazoşisttir
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Paul Klee 5 yıl
Bu kadar çok çekirdeği napıyosunuz atom mu parçalayacaksınız lan
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yiğit39 5 yıl
Galaxy S4 kullanan ve iPhoneye geri dönecek bir kullanıcı olarak söylüyorum : Akıllı cihazlar ikiye ayrılır;iPhone ve diğerleri. İatersen 20GB ram koy Android olmuyor abi
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HTC Specialist 5 yıl yiğit39
yiğit39
Galaxy S4 kullanan ve iPhoneye geri dönecek bir kullanıcı olarak söylüyorum : Akıllı cihazlar ikiye ayrılır;iPhone ve diğerleri. İatersen 20GB ram koy Android olmuyor abi

Sense 5'li bir HTC kullanmadığınız belli oluyor. Android dünyasını sadece samsung ve stabillikten yoksun yazılımlarından ibaret sanıyorsunuz herhalde.
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brk-bjk 5 yıl yiğit39
yiğit39
Galaxy S4 kullanan ve iPhoneye geri dönecek bir kullanıcı olarak söylüyorum : Akıllı cihazlar ikiye ayrılır;iPhone ve diğerleri. İatersen 20GB ram koy Android olmuyor abi

Altına imzamı atarım
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Sentez* 5 yıl
"S5 kasıyor napabilirim?" konusunda görüşmek üzere.
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Celerymen 5 yıl
Bu telefonun markası ne lütfen söyleyin anlayamadım??
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fx57 5 yıl Celerymen
Kerevizmen

Bu telefonun markası ne lütfen söyleyin anlayamadım??


Merhaba,

Telefonun marka ve modeli; Gionee Elife E7.

Teşekkürler :)
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toyota_58 5 yıl
İPHONE 5S incelemesi biraz gecikti galiba çektiniz ama yayınlamadınız hemen yayınlanırsa mükemmel olur.
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muaz1984 5 yıl
Bu amiral gemileri çok hızlı çıkmaya başladı. s4 daha yılını doldurmadan s5 diyorlar ne iş anlamadım ben.
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General. 5 yıl
Harbi DH bağımlısı oldum akşama kadar sayfa hep açık bi hediye falan bekliyoruz isimli kupa falan güzel olur
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