Mobilite: Sony Honami, iPhone 5S, Galaxy S4 Snapdragon 800, HTC One Mini, Motorola X ve daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Sony'nin kamera telefonu Honami'nin netleşen tüm özelliklerini, iPhone 5S'nin detaylarını, Samsung Galaxy S4'ün dünya genelinde satışa sunması beklenen Snapdragon 800 işlemcili yeni Galaxy S4 versiyonunu (GT-I9506), Motorola'nın yeni telefonu Moto X'i, resmi tanıtımı yapılan HTC One Mini ve Türkiye'de satışa sunulmak üzere olan Sony Tablet Z gibi konuları her zaman olduğu gibi neşeli, eğlenceli ve bilgi dolu sohbetleriyle değerlendiriyorlar.

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