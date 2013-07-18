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Mobilite: Sony Honami, iPhone 5S, Galaxy S4 Snapdragon 800, HTC One Mini, Motorola X ve daha fazlası

5 yıl
10,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, Sony'nin kamera telefonu Honami'nin netleşen tüm özelliklerini, iPhone 5S'nin detaylarını, Samsung Galaxy S4'ün dünya genelinde satışa sunması beklenen Snapdragon 800 işlemcili yeni Galaxy S4 versiyonunu (GT-I9506), Motorola'nın yeni telefonu Moto X'i, resmi tanıtımı yapılan HTC One Mini ve Türkiye'de satışa sunulmak üzere olan Sony Tablet Z gibi konuları her zaman olduğu gibi neşeli, eğlenceli ve bilgi dolu sohbetleriyle değerlendiriyorlar.
 

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fx57 5 yıl en beğenilen Marquis-de-Sade.
SrhtCnr44

4 Temmuz mu ? Ne zaman çektiniz bunu 1 ay önce mi ?

Merhaba,

Dil sürçmesi olmuş. 4 Eylül yerine 4 Temmuz olarak söylemişiz tarihi :)

Mübarek ramazan döneminde, bu sıcak havalarda mazur görün lütfen.

Teşekkürler.
SrhtCnr444 Temmuz mu ? Ne zaman çektiniz bunu 1 ay önce mi ?Merhaba,Dil sürçmesi olmuş. 4 Eylül yerine 4 Te...
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OneMinuteTR 5 yıl
Playerdemi sorun var bende mi? Playerin alt menüsü gizleniyor birdahada çıkmıyor yukarı.
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi bey, One mini ile Xperia sp karşılaştırmanızda Xperia sp de adreno 225 var demişsiniz burada bir yanlışınız var sp adreno 320 var ve grafik işlem gücü olarak one mini'den çok çok önde olacaktır. Saygılar. (:
Erdi bey, One mini ile Xperia sp karşılaştırmanızda Xperia sp de adreno 225 var demişsiniz burada bir yanlışınız var sp adreno 320 var ve grafik işlem gücü olar...
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alestra123 5 yıl
4 Eylül sony lansmanında neler oluyor acaba honami nasıl bir telefon heyecan dorukta
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netstat 5 yıl
bu mobil teknolojiye yetişilmez. alacaksın en fazla 1000 tl ye telefon. adam gibi işletim sistemi olsun , sosyal ağlara bağlansın, arasın mesaj atsın , bi de navigasyonu olsun düzgünce yeter.
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi bey sizin bilgi seviyenize gerçekten hayranım. İnsanlara çok şey katıyorsunuz. Allah yolunuzu açık etsin.
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LeSRiSeL 5 yıl
1 arkadaş dh gömleği giymiş öteki neden giymemiş ?
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Mr. Blacktree 5 yıl
Sağdaki arkadaş bazen çok hızlı konuşuyor ne dediği anlaşılmıyor.
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The Tenth Doctor 5 yıl
Sorma Kalbim Sorma
Sony incelikle saçmalamaya başladı.Koskoca 10 inç tablette 6.9 mm nedir?Salata , domates mi doğrayacam ben onunla.4 inç İphone 5 den bile daha ince.Bu kadar ince yapıcağına içine özellik koy , pil koy.6000 mah kime yetsin , oyun oynasan 5 saat dayanmaz.O kadar geniş bir ekranda biraz daha kalınlık kimseyi rahatsız etmezdi bence.

Asıl küçük ekranda kalınlık kimseyi rahatsız etmez.
Büyük ekranın amacı zaten inceltmek telefonu .
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cenkcolak 5 yıl
Şahsen ben butterfly s'i bekliyorum..
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axiprens 5 yıl
Ben 3 yıldır iphone kullanıyorum.. İphone 4 den İphone 5 e geçtim.. Arkadaşıma 2 ay önce htc one aldık, ve telefona hayran kalmıştım.. Fakat telefonu 2 gün boyunca kullandım ve iphone 5 imi daha çok sever oldum.. Forever İphone...
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r4deon 5 yıl
sizi eger yasarsak galaxy s7 ciktigindada bu son diyeceginizi dusunuyorum
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@CAN@ 5 yıl
I one gibi telefon olacak.
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DH Misafiri 5 yıl
Sayın erdi özüağ sizleri severek ve sayarak incelemerinizi izliyoruz ve devam da edeceğiz fakat ne zaman ender bey bir takım sözü sazı eline alsa sanki biraz ona karşı önyargılı gibi davranıyorsunuz bunu rica ederim yapmayın ender bey masumane bir olayı anlattı siz hemen ona bak bu kişileri dinlemiş tarzında şaka da olsa yüklendiniz ...Ben insani olarak ender beyin çok samimi ve dürüst olduğuna inanıyorum bu demek değildir ki sizler öyle değilsiniz sizler de öylesiniz ama ender beyin fıtratı böyle temiz biri ona fazla yüklenme rica ederim Allah sizleri daim etsin...
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