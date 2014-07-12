Mobilite: Sony Xperia C3, Apple'ın A8 işlemcisi, LG G3'e Snapdragon 805 ve daha fazlası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|sony güzele su cıkardıgı tlefonları pıyasada gorebilsek daha t3 cıkmadı
|Sony fiyat çerçeve ve pazarlamadan kaybediyor
| Ellerinize sağlık sondaki video şahane
Bu arada z3'ün 801ac ile geleceğini cidden düşünen var mı!!??
|Android kullanıcısıyım ama en çok 5.5 inch iphone 6 için heyecanlanıyorum güzel bir şey yapsalar da bizde alsak
|erdi bey size gonderilen oneplus ne oldu size gonderen kisiyi forumda engellemisiniz nedir bunun aciklmasi kutu acilimi yapmisiniz ama birdaha telefondan ses seda aciklama bekliyoruz?
|Ikisi arasında bir çekişmemi var yoksa bana mı öyle geldi ?
|Şu videolari telefon uzerinden opera mini harici indirebilecegimiz bir program yok mu yahu?
~Lion King~
play.google.com/...
Video linkini sag tıklayıp kopyala deyince listeye ekliyor.
|Her videonun sonuna 2si 1 gibi. Bişiler koyarsanız gerçekten güzel olur tatlı bitmiş olur
|Son gerçekten olaydı :) herzamanki gibi keyifle izledim :)
| Videoyu izleyemiyorum mobilden ama başlıkta ve videoda
A8 işlemcisinin konuşulması. Heleki apple cıhazlarını inçelemeyen bir siteden?
Bu sitede niye apple ürünleri konuşuluyor ama inçelenmiyor
Applenin o yuvarlak küp bilgisayarı.? Mesela
mementopolis
Apple, ürün incelemesi için ürün gönderimi yapmıyor.Ürünü alıp, güvenen adam zaten yollar, incelemesi de yapılır.
Ender-elini sallasan s400e çarpıyor artık
Erdi-(el sallama hareketiyle)çarpmıyor
Erdi Abi Allah'tan espriyi görmedik hayattan soğuya bilirdik. :D
***Spoiler***
Videonun Sonundaki sahne de çok güzeldi baya istemsiz istemsiz güldüm :)
Allah dostluğunuzu ve muhabbetinizi daim etsin.
"Not:İçten Ve Samimi davranışlarınızı özellikle takdir ediyorum samimiyetiniz programları daha da izlenebilir kılıyor."