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Mobilite: Sony Xperia C3, Apple'ın A8 işlemcisi, LG G3'e Snapdragon 805 ve daha fazlası...

5 yıl
58,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Ender Yıldız, iPhone 6'nın A8 işlemcisi, Sony Xperia C3, LG G3'e Snapdragon 805 ve gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.
 

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seramera1 5 yıl en beğenilen
adblocksuz siteye bi baktım aman tanrım didim
2 Yanıt Yanıtla +83
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Light Side 5 yıl
03.20

Ender-elini sallasan s400e çarpıyor artık
Erdi-(el sallama hareketiyle)çarpmıyor

Erdi Abi Allah'tan espriyi görmedik hayattan soğuya bilirdik. :D

***Spoiler***
Videonun Sonundaki sahne de çok güzeldi baya istemsiz istemsiz güldüm :)
Allah dostluğunuzu ve muhabbetinizi daim etsin.

"Not:İçten Ve Samimi davranışlarınızı özellikle takdir ediyorum samimiyetiniz programları daha da izlenebilir kılıyor."
03.20Ender-elini sallasan s400e çarpıyor artıkErdi-(el sallama hareketiyle)çarpmıyorErdi Abi Allah'tan espriyi görmedik hayattan soğu...
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Yanıtla +45
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sibertilki 5 yıl
her mobilitenin sonunda böyle videolar isteriz.
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bigbox_ 5 yıl
sony güzele su cıkardıgı tlefonları pıyasada gorebilsek daha t3 cıkmadı
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Elsa 5 yıl
Sony fiyat çerçeve ve pazarlamadan kaybediyor
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ardarda45 5 yıl
Ellerinize sağlık sondaki video şahane



Bu arada z3'ün 801ac ile geleceğini cidden düşünen var mı!!??
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kashyk 5 yıl
Android kullanıcısıyım ama en çok 5.5 inch iphone 6 için heyecanlanıyorum güzel bir şey yapsalar da bizde alsak
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teknokaptan 5 yıl
erdi bey size gonderilen oneplus ne oldu size gonderen kisiyi forumda engellemisiniz nedir bunun aciklmasi kutu acilimi yapmisiniz ama birdaha telefondan ses seda aciklama bekliyoruz?
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Guest-EE6EF2C69 5 yıl
Ikisi arasında bir çekişmemi var yoksa bana mı öyle geldi ?
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~Lion King~ 5 yıl
Şu videolari telefon uzerinden opera mini harici indirebilecegimiz bir program yok mu yahu?
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_999_ 5 yıl ~Lion King~
~Lion King~
Şu videolari telefon uzerinden opera mini harici indirebilecegimiz bir program yok mu yahu?

play.google.com/...

Video linkini sag tıklayıp kopyala deyince listeye ekliyor.
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BlackHeart89 5 yıl
Her videonun sonuna 2si 1 gibi. Bişiler koyarsanız gerçekten güzel olur tatlı bitmiş olur
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VlknFX 5 yıl
Son gerçekten olaydı :) herzamanki gibi keyifle izledim :)
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mementopolis 5 yıl
Videoyu izleyemiyorum mobilden ama başlıkta ve videoda

A8 işlemcisinin konuşulması. Heleki apple cıhazlarını inçelemeyen bir siteden?



Bu sitede niye apple ürünleri konuşuluyor ama inçelenmiyor

Applenin o yuvarlak küp bilgisayarı.? Mesela

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srsy 5 yıl mementopolis
mementopolis
Videoyu izleyemiyorum mobilden ama başlıkta ve videoda

A8 işlemcisinin konuşulması. Heleki apple cıhazlarını inçelemeyen bir siteden?



Bu sitede niye apple ürünleri konuşuluyor ama inçelenmiyor

Applenin o yuvarlak küp bilgisayarı.? Mesela



Apple, ürün incelemesi için ürün gönderimi yapmıyor.Ürünü alıp, güvenen adam zaten yollar, incelemesi de yapılır.
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