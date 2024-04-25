Basit ve ucuz füzyon enerjisi konseptinde Güneş’ın sıcaklığı aşıldı

Füzyon enerjisinde yeni bir başarı
Bilmeyenler için Z-pinch, füzyon enerjisi araştırmalarında kullanılan tokamak ve stellarator gibi bir plazma hapsetme yöntemidir. Güney Kore, devasa KSTAR tokamak cihazıyla Güneş’in 7 katı sıcaklığına erişirken Z-pinch yönteminde, plazmadan güçlü bir elektrik akım geçirilerek manyetik alan oluşturuyor. Oluşan manyetik alan ise Lorentz kuvveti sayesinde plazmayı sıkıştırıyor. Ancak bu yöntemin bazı sorunları bulunuyor. Zap Energy ise klasik Z-pinch yönteminden farklı olarak "kesilmiş akımda stabilize (SFS) Z-pinch" adı verilen özel bir Z-pinch yöntemini kullanıyor. Bu sayede daha kararlı ve verimli bir füzyon reaksiyonu elde edilmesi hedefleniyor.
Bu ay Physical Review Letters dergisinde yayınlanan yeni bir araştırma makalesi, Zap Energy'nin Fusion Z-pinch Experiment (FuZE) cihazında 11 ila 37 milyon santigrat dereceye çıktığını ortaya koyuyor. Zap Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ben Levitt, "Bunlar son derece titiz ve kesin ölçümler, ancak geleneksel füzyon standartlarına göre son derece mütevazı ölçekte bir cihazda yapıldı" diyor.
Füzyon nasıl oluşturuluyor?
Füzyon için gerekli koşulları oluşturmanın ilk adımı, çekirdeklerin ve elektronların atomlar halinde birbirine bağlı olmadığı "maddenin dördüncü hali" olan bir plazma oluşturmaktan geçiyor. Örneğin, döteryum ve trityum adı verilen iki hidrojen formundan oluşan bir plazmayı sıkıştırmak ve ısıtmak, çekirdeklerinin çarpışmasına ve kaynaşmasına neden olur. Bu gerçekleştiğinde, füzyon reaksiyonları aynı miktarda kömürün yakılmasına kıyasla gram başına yaklaşık 10 milyon kat daha fazla enerji açığa çıkarır. Ancak en büyük zorluk, bu reaksiyonların başlatılması için gereken giriş enerjisinden daha fazla enerji çıktısı elde edebilmek. Aynı zamanda reaksiyonu stabil ve sürekli tutmak da gerekiyor.
Zap Energy'nin teknolojisi, büyük elektrik akımlarının ince bir plazma filamenti boyunca yönlendirildiği Z pinch olarak bilinen basit bir plazma hapsetme yöntemine dayanıyor. Z-pinch füzyonu 1950'lerden bu yana deneniyor olsa da, yaklaşım plazmalarının kısa ömürlü olması nedeniyle çok gündemde kalmamıştır. Zap Energy ise bu sorunu SFS Z-pinch süreciyle bunu çözdüğünü belirtiyor. Zap Energy temel bir sorunu çözmüş olsa da füzyon enerjisinde nihai sonuca ulaşmak o kadar da kolay değil. Evet, firma süper iletken mıknatıslar veya lazer gibi yöntemlere göre büyük tasarruf sağlamış olsa da yakıt olarak kullandığı trityum hiç de ucuz değil, gramı 30.000 dolar kadar. Ama genel olarak diğer yöntemlere göre halen çok daha ucuz olmayı başarıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.