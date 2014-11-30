Mobilite: Sony Xperia Z4, Nokia N1 Tablet, HTC Desire 620, Snapdragon 810'lu telefon ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız aralarında Sony Xperia Z4, Nokia N1 Tablet, HTC Desire 620, Snapdragon 810 işlemcili telefon, akıllı eldiven, modüler bavul, telefonlar için farklı bir şarj cihazı, HP'nin yeni tableti, MIUI 6 ile gelen yeni bir özellik, Apple A8 işlemcisinin 4K oynatma yeteneği ve OnePlus mağazası gibi pek çok konuyu ele alıyor. İyi seyirler.

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