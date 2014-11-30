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Mobilite: Sony Xperia Z4, Nokia N1 Tablet, HTC Desire 620, Snapdragon 810'lu telefon ve dahası...

5 yıl
37,7b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Ender Yıldız aralarında Sony Xperia Z4, Nokia N1 Tablet, HTC Desire 620, Snapdragon 810 işlemcili telefon, akıllı eldiven, modüler bavul, telefonlar için farklı bir şarj cihazı, HP'nin yeni tableti, MIUI 6 ile gelen yeni bir özellik, Apple A8 işlemcisinin 4K oynatma yeteneği ve OnePlus mağazası gibi pek çok konuyu ele alıyor. İyi seyirler.
 

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DH Misafiri 4 yıl
PTT özelleştirildi, artık devlete ait bir kurum değil.
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esx_31 4 yıl
o değil de samsung galaxy note 4 incelemesi yalan oldu



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~Lion King~ 5 yıl
Dün butun telefon bayilerini dolanip butun yeni telefonlari inceledim. Elimdeki 1 senelik lg g2 den hic birinin bir fazlasi yoktu. Sadece fark diyebilecegim kamera konusu. Diger konularda ne z3 ne samsung note 4 vs hic biri bana bir fark hissettiremedi. Telefon ureticileri kullanicilari salak yerine koyuyor. Hic bir fark olmamasina ragmen bu telefonu almaliymisiz gibi bir ortam olusturuyorlar. Keske insanlar akillansa şu gereksiz telefonlara para dokmeseler. Inanin aldiginiz telefonun donanimini sonuna kadar kullanacak hic bir oyun, program daha yok. Milleti donanim ile kandirmaya, ceplerini bosaltmaya calisiyorlar.
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mtvh3570 5 yıl
süperrr
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kesbi 5 yıl
Sony görüntülü arama koy, bi tane compact modelini alacağım. Yoksa ben alamadan batacaksın. Ama 805 büyük hata olur. Az sabretip 810la çıkarsalar uzun ömürlü olur ve ileri dönük 64 bit desteği de olacağı için alırken daha tereddütsüz oluruz. Şuan s400 bile iş görüyor zaten.
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Yusufigit 5 yıl
Beyler anneme telefon alican maç max bütçe 800 lira ne onerirsiniz
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TheRad67 5 yıl Yusufigit
Zenfone 5-6
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mortuary6 5 yıl
Çok eğlenceli bir program olmuş teşekkürler :D O paraya Öküz alıp taparsın süper ya :DDDDD
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1BilimAdamı 5 yıl
Zaten 6 aylık döngü hem sony'ye gereksiz maliyet çıkarıyor hemde müşteri kaybettiriyor
qualcomm'un geliştirici telefonunu son tüketici ürünü gibi yorumlamanız ilginç olmuş
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Baris Akarsu 5 yıl
Z4 805 ile g?ls? v? ekran 2k olsa Z3 mu yoxsa Z4 yaxsı olar?
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dobrasam 5 yıl
konula ile konu görselleri eş zamanlı ilerlemedi çok sıkıcı bir yayın oldu şaşırdım açıkçası
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