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Mobilite: Yeni vergi açıklaması, iPhone 6s, Note 5'in ekranı ve dahası...

4 yıl
35,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Ekonomi Bakanı'nın yeni vergi açıklamasını, Galaxy Note 5'in ekranını, iPhone 6s'den yeni haberleri, Android M ve Google'ın yeni Android düzenlemelerini, çift ön kameralı telefonu, Huawei Honor 7i'yi, Intel ve Fossil'in akıllı saatini, Sony'nin yeni akıllı bilekliğini ve gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar. 
 

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hooper 4 yıl en beğenilen
Dakika 17'de kayboldu adamlar

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1 Yanıt Yanıtla +13
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java 4 yıl
Sevgili Mobilite ekibi,
Argeye para yatırılmalı EVET,
büyük firmalarımız parlak küçük yabancı firmaları alıp yatırım yapmalı EVET,
üretimden ziyade geliştirmeye yönelmeliyiz EVET...
Ama bizim parası olan çok şerefli zenginlerimizin, böyle memleket faydasına yatırım yapmak gibi bir niyeti yok ki... Adamların distribütörlük alıp 3 kuruşa aldığını insanına 5 kuruşa çakmaya çalışmaktan başka bir amacı yok... Herşeyi de devletten beklememek lazım, hemfikiriz sanırım... Devletin üretim yapan komünist bir devlet olmasının da tamamen aptallık olduğunu aklı başında herkes kabul edecektir...
Özetle sorun devletin neyi yapıp yapmadığı değil, bizim parası ve imkanı olan pek ahlaklı zenginlerimiz...
Sevgili Mobilite ekibi,Argeye para yatırılmalı EVET,büyük firmalarımız parlak küçük yabancı firmaları alıp yatırım yapmalı EVET,üretimden ziyade g...
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emurat 4 yıl
Mesutun sesi çok az geliyor sesi açıncada Erdinin sesi yüksek çıkıyor bağırıyor gibi acayip rahatsızlık veriyor. Siz video konusunda deneyimli arkadaşlarsınız. Dikkat edin lutfen bunlara olmadı deneme yapın öncesinde mikrofonlarla ilgili.
Mesutun sesi çok az geliyor sesi açıncada Erdinin sesi yüksek çıkıyor bağırıyor gibi acayip rahatsızlık veriyor. Siz video konusunda deneyimli arkadaşlarsınız....
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metebyr 4 yıl
tek mikrofonun çalıştığını keşke farkeden birisi olsaydı da ya diğer mikrofon da aktif edilseydi ya da erdi abinin mik ortaya koyulsaydı çünkü zannediyorum mesut abinin sesi de erdi abinin mikrofonundan bizlere ulaştı
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DH Misafiri 4 yıl
Ses çok kötü beyler monoya düşüyor MÇ konuşurken.
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DH Misafiri 4 yıl
Videolarınızı Youtube ile eş zamanda paylaşırsanız sizin içinde daha iyi olabilir düşüncesindeyim
1 Yanıt Yanıtla +3
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eaglemania 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Videolarınızı Youtube ile eş zamanda paylaşırsanız sizin içinde daha iyi olabilir düşüncesindeyim

Bir ara youtube'u baya aktif kullanıyordu DH, şimdi yine ihmal etmeye başladılar.
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java 4 yıl
Sevgili Mobilite ekibi,
Argeye para yatırılmalı EVET,
büyük firmalarımız parlak küçük yabancı firmaları alıp yatırım yapmalı EVET,
üretimden ziyade geliştirmeye yönelmeliyiz EVET...
Ama bizim parası olan çok şerefli zenginlerimizin, böyle memleket faydasına yatırım yapmak gibi bir niyeti yok ki... Adamların distribütörlük alıp 3 kuruşa aldığını insanına 5 kuruşa çakmaya çalışmaktan başka bir amacı yok... Herşeyi de devletten beklememek lazım, hemfikiriz sanırım... Devletin üretim yapan komünist bir devlet olmasının da tamamen aptallık olduğunu aklı başında herkes kabul edecektir...
Özetle sorun devletin neyi yapıp yapmadığı değil, bizim parası ve imkanı olan pek ahlaklı zenginlerimiz...
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0MG90 4 yıl
Mesut Çevik biraz sesli konuş Allah aşkına sadece bu videoda değil genelde hep böyle. Erdi konuşurken sesi kısıyorum Mesut konuşunca sesi açıyorum.
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stalker(1979) 4 yıl
En iyi ekran note '5'te. Displaymate taraflı değil demek ki.
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akustikcandir 4 yıl
Ses dengesiz dağılmış biraz ama onun dışında güzel.
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kadirirdem 4 yıl
meust abinin sesi kısık geliyor bunu yayın başlamadan önce denerseniz güzel olur.geri kalan herşey her zamanki gibi harika....
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WoLWeX 4 yıl
hocam gerçekten yorumlarınız çok güzel bazen reklama çok giriyonuz ama o kadar da olsun :D
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hooper 4 yıl en beğenilen
Dakika 17'de kayboldu adamlar

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mehmet4428 4 yıl hooper
Kaç saat uğraştın.






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