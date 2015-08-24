Mobilite: Yeni vergi açıklaması, iPhone 6s, Note 5'in ekranı ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Ekonomi Bakanı'nın yeni vergi açıklamasını, Galaxy Note 5'in ekranını, iPhone 6s'den yeni haberleri, Android M ve Google'ın yeni Android düzenlemelerini, çift ön kameralı telefonu, Huawei Honor 7i'yi, Intel ve Fossil'in akıllı saatini, Sony'nin yeni akıllı bilekliğini ve gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.
Paylaş Tweetle
Argeye para yatırılmalı EVET,
büyük firmalarımız parlak küçük yabancı firmaları alıp yatırım yapmalı EVET,
üretimden ziyade geliştirmeye yönelmeliyiz EVET...
Ama bizim parası olan çok şerefli zenginlerimizin, böyle memleket faydasına yatırım yapmak gibi bir niyeti yok ki... Adamların distribütörlük alıp 3 kuruşa aldığını insanına 5 kuruşa çakmaya çalışmaktan başka bir amacı yok... Herşeyi de devletten beklememek lazım, hemfikiriz sanırım... Devletin üretim yapan komünist bir devlet olmasının da tamamen aptallık olduğunu aklı başında herkes kabul edecektir...
Özetle sorun devletin neyi yapıp yapmadığı değil, bizim parası ve imkanı olan pek ahlaklı zenginlerimiz...