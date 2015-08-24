Mobilite: Yeni vergi açıklaması, iPhone 6s, Note 5'in ekranı ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, Ekonomi Bakanı'nın yeni vergi açıklamasını, Galaxy Note 5'in ekranını, iPhone 6s'den yeni haberleri, Android M ve Google'ın yeni Android düzenlemelerini, çift ön kameralı telefonu, Huawei Honor 7i'yi, Intel ve Fossil'in akıllı saatini, Sony'nin yeni akıllı bilekliğini ve gündemdeki diğer önemli gelişmeleri değerlendiriyorlar.

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