Mobilite: iPhone 5 tarifeleri, Çin'den yeni süper telefon, oyun odaklı tablet pc ve çok daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümünde teknoloji dünyasından son haberleri sizler için değerlendiriyoruz. iPhone 5'in operatör bazlı tarife fiyatları, iTunes Türkiye, OPPO Find 5, Xiaomi Mi3, Apple Maps skandalı, Google'ın vergi kaçırması ve çok daha fazlası Mobilite'nin yeni bölümünde.
Bir ara kızıda programa davet edicek sandım :D
Bu Apple MAPS kullanıp kaybolanlara sorum,hiç mi aklınza gelmedi allahındağına çıkarken nereye gidiyoz diye. İnternet varken artık her cepte bu şekilde kaybolmak beceri ister dağlarda
Bu arada Texas Instruments gibi küçük firmalar derken bence bir yutkunu TI,ST gibi firmalar A serisi ARMlarda o kadar etkili olamasalarda,daha doğrusu akıllı cihazlar açısında etkili olamasalarda mikrodenetleyici bazlı Cortex serisi olsun ve normal mikrodenetleyicilerde birer DEV firmadır
Orası ayrı konu bizim millet alışmış vergi ödemeye.
ağız alışkanlığıdır, ağzımızdan çok çıkıyor bu şekilde ifadeler.
ikinci el internet den oyunlarıda hafıza kartından oynuyorum kırılmış sistem
hmm ben netten 2.ele güvenemiyorum ya şansıma iyi bişey bulursam bende alırım