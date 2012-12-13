Mobilite: iPhone 5 tarifeleri, Çin'den yeni süper telefon, oyun odaklı tablet pc ve çok daha fazlası

Mobilite'nin yeni bölümünde teknoloji dünyasından son haberleri sizler için değerlendiriyoruz. iPhone 5'in operatör bazlı tarife fiyatları, iTunes Türkiye, OPPO Find 5, Xiaomi Mi3, Apple Maps skandalı, Google'ın vergi kaçırması ve çok daha fazlası Mobilite'nin yeni bölümünde.

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