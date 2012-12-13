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Mobilite: iPhone 5 tarifeleri, Çin'den yeni süper telefon, oyun odaklı tablet pc ve çok daha fazlası

6 yıl
5,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde teknoloji dünyasından son haberleri sizler için değerlendiriyoruz. iPhone 5'in operatör bazlı tarife fiyatları, iTunes Türkiye, OPPO Find 5, Xiaomi Mi3, Apple Maps skandalı, Google'ın vergi kaçırması ve çok daha fazlası Mobilite'nin yeni bölümünde.
 

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mooderator 6 yıl en beğenilen
21 aralıkta kıyamet manzarası nasıl olacak sorusunun cevabını apple maps uygulamasında görebilirsiniz
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Godolphin 6 yıl
Operatörler resmen insanları sömürüyor yazık..
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1 Avatar
R.V.PERSİE 6 yıl
Oppo find 5 in özellikleri çok iyi eğer becebilirsem getirtebilirim ama türkçe dil seçeneği sıkıntı olur mu ?
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teknoforum-bs 6 yıl
Ender Abi note 2 si olan kızı öyle bi anlattıki :D
Bir ara kızıda programa davet edicek sandım :D
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AC_Hawker 6 yıl
amma vergi meraklısı çıktınız :) benzine ve doğalgaza yapılan zamlar, padişah fermanı gibi elektirik faturaları hiç canınızı sıkmıyor sanırım :)
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ayhan_eee 6 yıl
Aslında Türkiyeye gelmeme nedenleri belli.499$ yaklaşık 900Tl eder.Buna vergi biner ve kar payı falan derken rahat 1350TL eder gelişi.Kusura bakmayalım da kimse gidip 1300liraya Oppo FİND5 gibi kökeni Çin olan bir ürün almayız.


Bu Apple MAPS kullanıp kaybolanlara sorum,hiç mi aklınza gelmedi allahındağına çıkarken nereye gidiyoz diye.
İnternet varken artık her cepte bu şekilde kaybolmak beceri ister dağlarda


Bu arada Texas Instruments gibi küçük firmalar derken bence bir yutkunu
TI,ST gibi firmalar A serisi ARMlarda o kadar etkili olamasalarda,daha doğrusu akıllı cihazlar açısında etkili olamasalarda mikrodenetleyici bazlı Cortex serisi olsun ve normal mikrodenetleyicilerde birer DEV firmadır


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Zenci Forvet 6 yıl AC_Hawker
AC_Hawker

amma vergi meraklısı çıktınız :) benzine ve doğalgaza yapılan zamlar, padişah fermanı gibi elektirik faturaları hiç canınızı sıkmıyor sanırım :)

Orası ayrı konu bizim millet alışmış vergi ödemeye.
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astral1975 6 yıl
bu nasıl bir telefon kardeşim bir çuval dolusu para ver.yetmedi bir şarkı indirmeyede para ver
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zfemx 6 yıl
Allah'ın unuttuğu yer cümlesinden dolayı seni kınıyorum Ender insan yapımı cihazlar hakkında her şeyi öğrenmişsin ama seni yapan hakkında bir şey bilmiyorsun Allah her türli noksan dan münezzehtir asla unutmaz...
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cosica 6 yıl
BayCC
Allahın unuttuğu yer
Hoş olmamış

ağız alışkanlığıdır, ağzımızdan çok çıkıyor bu şekilde ifadeler.
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BayCC 6 yıl
Allah'ın unuttuğu yer
Hoş olmamış
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war3z 6 yıl
Elinize sağlık
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RANJ 6 yıl
Ağzınıza sağlık yine güzel bir bölüm olmuş. OPPO Find 5 benimde çok beğenimi kazanan modeller arasında.Dirac Hd teknolojisi, 120FPS video kaydı ve kamerasındaki HDR teknolojisi en can alıcı noktarından bazıları. Umarım bu tür cihazları ülkemizdede görebiliriz
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demo11 6 yıl
xvolkapx
demo11 Ben bu telefon ve tablet de oyun derdinden PSP Alarak Kurtuldum! Sizde 200 TL değerindeki bu sudan ucuz cihazı alarak binlerce TL para vermekten ve koyun muamelesinden Kurtulun!.
kardeş nerden aldın

ikinci el internet den oyunlarıda hafıza kartından oynuyorum kırılmış sistem
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kpln04 6 yıl demo11
demo11

xvolkapx

demo11 Ben bu telefon ve tablet de oyun derdinden PSP Alarak Kurtuldum! Sizde 200 TL değerindeki bu sudan ucuz cihazı alarak binlerce TL para vermekten ve koyun muamelesinden Kurtulun!.
kardeş nerden aldın


ikinci el internet den oyunlarıda hafıza kartından oynuyorum kırılmış sistem

hmm ben netten 2.ele güvenemiyorum ya şansıma iyi bişey bulursam bende alırım
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