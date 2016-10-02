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Mobilite: iPhone 7 ülkemiz fiyatları, Andromeda işletim sistemi ve dahası...

3 yıl
37,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, mobil dünyanın öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyorlar. Bu haftaki bölümde iPhone 7 ülkemiz fiyatları gibi konular bulunuyor.
Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu haftanın gündem maddeleri arasında iPhone 7'nin ülkemiz fiyatları, iPhone 7'de patlama yaşandı, Galaxy Note 7 pil krizinde son durum ve Xiaomi Mi5s ailesi gibi konular yer alıyor. 

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Cem 3 yıl en beğenilen BekirTemel
BekirTemel

iPhone her yıl üzerine koyuyor ama sadece fiyat olarak.



Apple yakında çıkardığı sayıya eşitler fiyatları... iphone 10 10bin TL, iphone 11 11bin TL
BekirTemeliPhone her yıl üzerine koyuyor ama sadece fiyat olarak.Apple yakında çıkardığı sayıya...
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BekirTemel 3 yıl
iPhone her yıl üzerine koyuyor ama sadece fiyat olarak.
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starcloth 3 yıl
Fiyatların bundan sonra ucuzlayacağı yok her tüketici kendi ihtiyaçlarını belirleyip bütçesine en uygun modeli almalı.Hevesle arzuyla değil ihtiyaçlara göre alışveriş yapılmalı.Hiçbir telefon 1500 liradan bir kuruş bile fazla etmez.Bunca paraya satılan cihazlar fiyatlarıyla eşit oranda fayda sağlıyor mu bunu sormak lazım.1500 liraya alına 64gb Xiaomi mi5 ile 4500 liralık ip7 plus arasında arada ki 3000 liraya değecek farkı biri bana söylesin.Ha ben parası değerli olan kesim için konuşuyorum paran çoktur alırsın beni ilgilendirmez.

Elinizde ki malı ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanın.Borçlanmayın boyunuzu aşacak şeylere heves etmeyin akılcı olun.İnsanlar 2 sene de telefon değiştiriyorlar günümüz telefonları çok rahat 5 sene kullanılır.Bu telefonlar yapılırken doğa katlediliyor bir sürü maden çıkarılıyor siz böyle tüketmeye devam ettikçe onlar doğaya daha fazla zarar veriyor.Hem cebinizi hem doğayı koruyun.
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dostum kertenkele 3 yıl
🍎 almayı hiç bir zaman düşünmedim.
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DH Misafiri 3 yıl
abd den getirdim. baya uyguna geldi. adetli var isteyen olursa yardımcı olurum
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~Lion King~ 3 yıl
Doğaçlama sohbetinizin devamını bekliyoruz.
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omertalord 3 yıl
Ya Mesut bey sizin savundugunuz adamlar yuzunden bu fiyatlar boyle uctu dolar boyle uctu siz bu kafayla devam edin boyle.
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DigitalWorld 3 yıl
Bu arada.
Vakti zamanında benim Nokia telefonum yanmıştı. Hem de iki defa. Bildiğin alev almıştı.
Aylarca uğraştım. Nokia ne dedi biliyor musunuz?
Aynı arızayı üç kez tekrarlar ise ancak değişim yapabiliyorlarmış. :D :D
Yani nasipse üçüncü kez yandığında beni öldürmeyi planlıyorlardı. Sonuçta belalarını buldular. Hem yasal yoldan hakkımı aldım. Hem de nasıl bir beddua ettiysem o günden sonra adamlar sürekli kan kaybetti. İPhone falan çıktı. :D
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DigitalWorld 3 yıl
Mesut abi ben evde PC de kullanıyorum optik bağlantı üzerinden Samsunn Sound bar ını. Cidden çok güzel üstelik benimki öyle 1500TL lik bir model falan da değil. Şu anki fiyatı 500TL nin biraz üzerinde sanırım ama ben zamanında yılbaşı çek puan vb kampanyalar ile 400TL civarı fiyata almıştım.
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jad06 3 yıl
Okadar para verilmez bir telefona 1500 tlyi gecmemeli
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Jovi 3 yıl
ben bundan sonra 1-1,5 yıl geriden takip edecem. 6 Plus'ı değiştirmeye karar verirsem 6S Plus alcam
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Oscar Heykeli 3 yıl
Şu efso kelimesini çok kullanmaya başlamadınız mı ? Ne kadar itici. Efsane de geç yoruluyormusunuz ?
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