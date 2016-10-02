Mobilite: iPhone 7 ülkemiz fiyatları, Andromeda işletim sistemi ve dahası...

Mobilite'nin yeni bölümünde sunucularınız Erdi Özüağ ve Mesut Çevik, mobil dünyanın öne çıkan gelişmelerini değerlendiriyorlar. Bu haftaki bölümde iPhone 7 ülkemiz fiyatları gibi konular bulunuyor.

Mobilite'nin yeni bölümü her zaman olduğu gibi yine dopdolu. Bu haftanın gündem maddeleri arasında iPhone 7'nin ülkemiz fiyatları, iPhone 7'de patlama yaşandı, Galaxy Note 7 pil krizinde son durum ve Xiaomi Mi5s ailesi gibi konular yer alıyor.