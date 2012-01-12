Moboplay'den dünyanın en küçük 1080p medya oynatıcısı









Taşınabilir medya oynatıcı kavramını Mobiplay firması yenilikçi ürünüyle baştan aşağı değiştirmeyi planlıyor.





Firmanın yeni medya oynatıcısı HSTı sadece 60mm x 64mm boyutlarında ve bir kredi kartından bile küçük. Ancak 1080p videoları mükemmel bir şekilde oynatabiliyor ve istediğiniz her türlü harici ekrana da görüntü aktarabiliyor.





Kendi üzerinde bir ekranı olmayan HSTi, Ypbpr çoklu video çıkışı ve HDMI portu ile harici ekranlara bağlanabilirken, SDHC kart ve USB girişleri ile harici belleklerinizdeki medya içeriklerini de rahatlıkla oynatabiliyor.





Firmanın Wireless Media Stick adlı USB adaptörü ile de kablosuz olarak tablet, akıllı telefon, PC veya NAS gibi bağlantılı pek çok cihazdan doğrudan HD içerik yayını da yapabiliyorsunuz.





Yenilikçi Moboplay medya oynatıcısı 50$ fiyatıyla satılıyor. Wireless Media Stick ile birlikte 90$ tanıtım fiyatıyla temin etmek mümkün.