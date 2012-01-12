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Moboplay'den dünyanın en küçük 1080p medya oynatıcısı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Medya Oynatıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Moboplay'den dünyanın en küçük 1080p medya oynatıcısı
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Taşınabilir medya oynatıcı kavramını Mobiplay firması yenilikçi ürünüyle baştan aşağı değiştirmeyi planlıyor. 

Firmanın yeni medya oynatıcısı HSTı sadece 60mm x 64mm boyutlarında ve bir kredi kartından bile küçük. Ancak 1080p videoları mükemmel bir şekilde oynatabiliyor ve istediğiniz her türlü harici ekrana da görüntü aktarabiliyor. 

Kendi üzerinde bir ekranı olmayan HSTi, Ypbpr çoklu video çıkışı ve HDMI portu ile harici ekranlara bağlanabilirken, SDHC kart ve USB girişleri ile harici belleklerinizdeki medya içeriklerini de rahatlıkla oynatabiliyor. 

Firmanın Wireless Media Stick adlı USB adaptörü ile de kablosuz olarak tablet, akıllı telefon, PC veya NAS gibi bağlantılı pek çok cihazdan doğrudan HD içerik yayını da yapabiliyorsunuz. 

Yenilikçi Moboplay medya oynatıcısı 50$ fiyatıyla satılıyor. Wireless Media Stick ile birlikte 90$ tanıtım fiyatıyla temin etmek mümkün. 

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kaydediliyor 7 yıl
atom işlemcili netboklara kapak olsun
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nohackmove 7 yıl
underground
ses çıkışı yok :D

Hdmi üzerinden ses aktarılıyor ya.
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DH Misafiri 7 yıl
m.t.y.
haber manyağı olduk şu sıralar. Bünyem kaldırmadı bu kadar haberi. Toparlayıp iki-üç video da birleştirseniz hepsini?

mesut abi dönsün 1e1 de izlersin hepsini
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Mobile Prof. 7 yıl
Realtek 1073 serisi mi?
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Sands 7 yıl
ses çıkışı yok :D
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FreeRun 7 yıl
yoUtube dan indirdirilen 1080p videoları oynatır bu sadece :)
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Y. 7 yıl
isyankar_emre
Ya ben teknoloji geliştikçe şundan korkuyorum yani herşey küçülüyor yakında biilgisayar cebimize girecek uff buda sözmü girdi bile :)Yani ben bu şekilde oynamaktansa lcd ekranımda büyük şekilşde oynamayı yeğlerim yani ekran küçülmüş falan film izleyemem ya :S

Zaten ondan izlemiyorsun.Hdmi çıkışını görmedin heralde.
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E_Aydin35 7 yıl
Ya ben teknoloji geliştikçe şundan korkuyorum yani herşey küçülüyor yakında biilgisayar cebimize girecek uff buda sözmü girdi bile :)Yani ben bu şekilde oynamaktansa lcd ekranımda büyük şekilşde oynamayı yeğlerim yani ekran küçülmüş falan film izleyemem ya :S
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DH Misafiri 7 yıl
optik ses çıkışı olmaması bence dezavantaj.
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Macintosh 7 yıl
Gercekten küçük olması çok avantajlı çok iyi bir ürün
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