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Modüler bilgisayar ön inceleme: Lego yapar gibi yeni PC toplama

3 yıl
28,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Revo Build, minik boyutlarının yanı sıra modüler yapısıyla da dikkat çekiyor. Geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak Revo Build, üst üste koyacağız bloklar yardımıyla yeni bir bilgisayar toplamayı veya varolan bilgisayara donanım takviyesi yapmayı mümkün kılıyor. Kasayı sökme derdi yok, donanım kurulumu bilgisi çok fazla gerekmiyor ve farklı özellikler alınabiliyor. Acer Revo Build modüler bilgisayarın tüm detayları videomuzda.
 

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Powerofdreams 3 yıl en beğenilen
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O kadar oldu mu yav. Biri beni geleceğe ışınladı herhalde
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Mianfei 3 yıl
Açıkçası ben masaustu pcyi rahat ferah kocaman diye topluyorum. Kasanin buyuk ve sekilli olmasi sogutmasinin hunharca olmasi benim istedigim seyler. Bu kutu yerine gider laptop alirim. Ama umarim gelisir bizde utanırız
Açıkçası ben masaustu pcyi rahat ferah kocaman diye topluyorum. Kasanin buyuk ve sekilli olmasi sogutmasinin hunharca olmasi benim istedigim seyler. Bu kutu yer...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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cosica 3 yıl Mianfei
bilgisayarda oyun oynamayanlar için kocaman kocaman kasalar gereksiz. ben sürekli Office programlarıyla çalışıyorum. ihtiyacım olan bilgisayar büyük monitörlü, az yer kaplayan, sessiz ve yapacağım işlerde hızlı tepki veren bir bilgisayar olmalı. All-in-One PC'ler ve mini PC'ler uygun ama fiyatları uygun değil malesef.
bilgisayarda oyun oynamayanlar için kocaman kocaman kasalar gereksiz. ben sürekli Office programlarıyla çalışıyorum. ihtiyacım olan bilgisayar büyük monitörlü,...
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DH Misafiri 3 yıl
neden acaba reklam arada gelmiyor 100 kere yeniledim video izlemeden videonuzu izleyemiyorum kazandığınız para yetmıyormu acaba ?
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ø 3 yıl
Enteresan ve başarılı.
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necdetsamyeli 3 yıl
sürekli yeni bir şeyler aldırmanın yeni yöntemini bulmuşlar
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dnsever 3 yıl
Toplama pc adı aldında bir pazarın olduğu dönemde neden bu mantık geliştirelemedi ? Özel amaçlı kullanım dışında kim pc topluyor ki artık. Cep telefonları hali hazırda ortalama bir bilgisayar kadar oyun zevki zaten veriyor. Bu telefonlar büyük ekran tvlere kablosuz olarak zaten bağlanıyor. Hatta bir çok akıllı tv celeron temelli pclerden daha iyi internet deneyimi sunuyor. Sokakta 10 tane toplama bilgisayar satıcısı artık cep telefoncuya dönmüşken umarım ticari olarak benim anlayamadığım ve pazar araştırmaları neticesinde üretilmiş bir arge ile yüksek bir başarısı olur. Amaç eğer pc satmak değilde başka bir teknolojinin alt yapısını açmaksa yolları açık olsun.
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ulas.kndl 3 yıl
Herkes kendi bilgisayarını yapabilecek gibi
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Patren 3 yıl
daha çok oyuncu mini itx kasalar daha iyi olur amd nin yaptığı gibi
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lose_yourself 3 yıl
pc den az bişey anlayan adam daha düşük fiyatlara istediği sistemi toplar yemişim modülerini en fufak sorunda gerekirse kapağı açıp müdahale ediyorum bunlarda en ufak bi sorunda yallah servise sonra bekleki gelsin
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Glitz 3 yıl
Son hafta yüklenen videolarda frame atlaması mi var yoksa benim cihaz mi sorunlu?
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peske 3 yıl
monitör kasadan daha çok ilgimi çekdi modelini bilen varmı?
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John Sheppard 3 yıl
3D gibi ölü doğan bir teknoloji olarak tarih kitaplarında yerini alacak.
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WB 3 yıl
Zorlama bir cozum, bence tutmaz. Itx kasalar daha uygun bir cozum, ozellikle gpu bakimindan..
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