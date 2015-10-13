Modüler bilgisayar ön inceleme: Lego yapar gibi yeni PC toplama

Acer Revo Build, minik boyutlarının yanı sıra modüler yapısıyla da dikkat çekiyor. Geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak Revo Build, üst üste koyacağız bloklar yardımıyla yeni bir bilgisayar toplamayı veya varolan bilgisayara donanım takviyesi yapmayı mümkün kılıyor. Kasayı sökme derdi yok, donanım kurulumu bilgisi çok fazla gerekmiyor ve farklı özellikler alınabiliyor. Acer Revo Build modüler bilgisayarın tüm detayları videomuzda.

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