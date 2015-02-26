Monash Üniversitesi araştırmacıları dünyanın üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış ilk jet motorunu üretti

Üretim sektörüne getirdiği imkanları güç geçtikçe daha fazla oranda artan üç boyutlu yazıcı modelleri, özellikle ucuz üretim tekniklerine ihtiyacı olan üniversiteler içerisinde kendisine yer buluyor. Bu kurumlardan Monash Üniversitesi, Deakin Üniversite ile CSIRO araştırmacılarının da katkısıyla dünyanın üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış ilk jet motorunu üretmiş durumda.

Monash Katkı Üretim Merkezi direktörü Xinhua Wu'nun açıklamalarına göre normal bir jet motorunun üretilmesi için zorluğa bağlı olarak 6 ila 24 ay gibi oldukça uzun bir zaman gerekirken, üç boyutlu yazıcı teknolojileri sayesinde bu süre zorluk değişkeni ortadan kaldırılarak 2 haftaya kadar düşürülebiliyor. Bunu kanıtlamak adına halen aktif olarak kullanılan Microturbo (Safran) gaz türbin motorunu parçalarına ayırarak özel taramalardan geçiren ve metal malzeme kullanarak iki parça halinde üreterek Uluslararası Avalon Hava şovu kapsamında sergilenebilir hale getiren ekip, sıradaki amaçlarının ise

bileşenlerin ince ayarlarını tamamlamak ve üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş jet motorunu test edilebilir hale getirmek olduğunu belirtiyor.

Havacılık endüstrisinde yer alan birçok büyük firmanın yakından takip ettiği hatta kendi bünyesinde kullanmaya başladığı üç boyutlu yazıcı teknolojisi, Xinhua Wu'nun aşağıda yer alan açıklamalarından da anlaşılabileceği üzere çok büyük gelecek vaat ediyor ve zamanla daha faydalı alanlara giriş yapıyor.





http://www.scienceinpublic.com.au/media-releases/monash-avalonairshow-2015#more-20018