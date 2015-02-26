Kim Nerede? 166 Xiaomi Mi A3 canlı olarak görüntülendi 163 Huawei, EMUI 9.1 güncellemesinin temel özelliklerini kısa bir videoyla özetledi 129 Huawei Mate 30 Pro şelale ekran ve geniş çentikle gelecek
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Monash Üniversitesi araştırmacıları dünyanın üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış ilk jet motorunu üretti

4 yıl
2,2b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Monash Üniversitesi araştırmacıları dünyanın üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış ilk jet motorunu üretti
Üretim sektörüne getirdiği imkanları güç geçtikçe daha fazla oranda artan üç boyutlu yazıcı modelleri, özellikle ucuz üretim tekniklerine ihtiyacı olan üniversiteler içerisinde kendisine yer buluyor. Bu kurumlardan Monash Üniversitesi, Deakin Üniversite ile CSIRO araştırmacılarının da katkısıyla dünyanın üç boyutlu yazıcıyla hazırlanmış ilk jet motorunu üretmiş durumda.
Monash Katkı Üretim Merkezi direktörü Xinhua Wu'nun açıklamalarına göre normal bir jet motorunun üretilmesi için zorluğa bağlı olarak 6 ila 24 ay gibi oldukça uzun bir zaman gerekirken, üç boyutlu yazıcı teknolojileri sayesinde bu süre zorluk değişkeni ortadan kaldırılarak 2 haftaya kadar düşürülebiliyor. Bunu kanıtlamak adına halen aktif olarak kullanılan Microturbo (Safran) gaz türbin motorunu parçalarına ayırarak özel taramalardan geçiren ve metal malzeme kullanarak iki parça halinde üreterek Uluslararası Avalon Hava şovu kapsamında sergilenebilir hale getiren ekip, sıradaki amaçlarının ise
bileşenlerin ince ayarlarını tamamlamak ve üç boyutlu yazıcıyla üretilmiş jet motorunu test edilebilir hale getirmek olduğunu belirtiyor.
Havacılık endüstrisinde yer alan birçok büyük firmanın yakından takip ettiği hatta kendi bünyesinde kullanmaya başladığı üç boyutlu yazıcı teknolojisi, Xinhua Wu'nun aşağıda yer alan açıklamalarından da anlaşılabileceği üzere çok büyük gelecek vaat ediyor ve zamanla daha faydalı alanlara giriş yapıyor.


http://www.scienceinpublic.com.au/media-releases/monash-avalonairshow-2015#more-20018 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
igetsky 4 yıl
tamda bana lazim olan yazici
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
İyi iyi, güzel gelişmeler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 4 yıl
3B Yazıcılardan üretilen parçaların karbonfiber ile kaplanıp bileşik parçaları elde edilmesi bence geleceğin parça üretim teknolojisi olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korsanzeki168 4 yıl
al bir 3d yazıcı hemen başla milli savaş ucagı yapmaya yaw bea
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmet548 4 yıl
pek çok kişi 3d mantığını anlamıyor. Arkadaşlar kısa özet geçiyorum DL:TR
cnc makinelerde bir plaka kesilir. 3D yazıcının bu çalışma şekliyle alakası yok.
Eritip yeniden birleştirmeylede alakası yok.
3D yazıcılarda katman katman çıktı alınır. Yani tamamen sallıyorum.
1 mikronluk kalınlıkta çıktılar alınıp bunlar üst üste ekleniyor. En basitinden böyle anlatabilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 4 yıl
Nasıl bir zaman aralığıymış o 6 ila 24 ay, 3d yazıcı ile 2 haftaya düşüyor, alt limitten alsak bile muazzam bir başarı diyebiliriz. 6 ay nere 2 hafta nere.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: Yeni ekran kartları, işlemciler, depolama ürünleri kısacası sektöre ait herşey! 4 yıl Asus Essence STX II 7.1 Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Furi Geliştiricisinin Macera Rol Yapma Oyunu Haven'dan İlk Oyn...
Bölüm Sonu Canavarı
Vane 23 Temmuz'da PC'ye Geliyor
Bölüm Sonu Canavarı
Fortnite'ın 9.30.3 Güncellemesi Yayınlandı: Oyuna Hava Saldırı...
Bölüm Sonu Canavarı
Evrimi kabul eden bilim adamları
DH Forum
Evlenilecek kız nasıl bulunur ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim